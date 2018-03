Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 13 martie 2018. Ziua de marți 13 vine cu unele ghinioane pentru anumiți nativi. Alții vor fi, insa, feriți de cele trei ceasuri rele!Citeste horoscopul pentru fiecare semn zodiacal. Berbec – Horoscop 13 martie 2018 Impasul care apare azi pe neasteptate in planurile tale te dezarmeaza pe moment,…

- Afectiunea Alzheimer cauzeaza moartea celulelor nervoase, dar si pierderea tesuturilor de la nivelul creierului. Sunt afectate zonele responsabile cu gandirea, planificarea si memoria. Simptomele apar treptat. Pe masura ce timpul trece, acestea se agraveaza si la un moment dat bolnavii nu…

- Presedintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, spune la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El cere ca subiectul sa fie închis cât mai repede, pentru ca exista alte probleme mult mai importante de rezolvat.

- Avertisment teribil al medicilor. Acestea sunt semnele cancerului la san despre care nu vorbeste nimeni. Pana acum. Cancerul la san da semne si simptome pe care multe femei aleg sa le ignore. Este foarte important sa mergi la medic si sa faci o mamografie pentru a vedea daca totul este in regula…

- Consumul meselor inainte de a merge la culcare nu este obicei destul de bun, mai ales atunci cand vine vorba de alimente grase, greu de digerat. Dar, daca esti prea infometat si nu poti adormi din cauza asta, poti manca aceste ingrediente fara sa-ti fie teama ca te vei ingrasa sau ca vei avea dificultati…

- Legenda Martisorului. “Odata soarele a coborat intr-un sat, la hora, luand chipul unui fecior. Un zmeu (in unele zone este un dragon sau un balaur) l-a pandit si l-a rapit dintre oameni, inchizandu-l intr-o temnita. Lumea era trista, disparuse buna dispozitie, pasarile nu mai cantau, izvoarele nu mai…

- Temperaturile scazute din aceste zile ne arata fața adevarata a unor producatori de soluții pentru curațarea parbrizului. Problema este ca multe soluții care promit ca nu vor ingheța la -20 sau -30 de grade nu fac fața temperaturilor din cauza gerului și ingheața foarte ușor și la -11 grade Celsius.

- In Romania, numarul persoanelor care au murit din pricina gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Atat racelile, vat si gripele sunt produse de virusuri, iar simptomele afectiunilor pot…

- Doi reprezentanți ai PSD Suceava, un deputat și un consilier județean, au prezentat ieri perspective deloc imbucuratoare cu privire la dezvoltarea infrastructurii care sa lege județul de restul țarii, și in special de București. Prezent in ședința de ieri a Consiliului Județean Suceava, deputatul PSD…

- Dupa ce in urma cu cateva luni au facut ocolul țarii imaginile cu o asistenta de la Spitalul Județean Argeș care țipa la un pacient la Urgențe, un alt pacient reclama neregulile de la Urgențe. Joi seara, pe 22 februarie, Cosmin Maftei a acuzat dureri de cap mari și tensiune mare. A mers la Urgențe…

- Tudor Chirila este recunoscut ca un aprig contestatar al celor din PSD si ALDE. Acesta a lansat un nou atac la adresa celor din coalitia de guvernare. De data aceasta el i-a criticat si pe cei ce au venit sa protesteze cu portocale. "Au incercat cu legile justitiei si modificarile la codul penal(si…

- Semnele cu iNu se accepta cashi devin din ce in ce mai numeroase in magazinele si restaurantele din intreaga Suedia, insa ritmul in care cash-ul dispare a inceput sa ingrijoreze autoritatile. Un raport in aceasta privinta urmeaza a fi publicat in vara. Suedia este considerata societatea…

- Simona Halep a reusit calificarea in sferturile de finala de la Doha dupa ce a invins-o pe Anastasija Sevastova cu 6-4, 6-3. Halep continua parcursul excelent din acest an, precum și cursa pentru revenirea pe primul loc in topul WTA. La finalul meciului, Halep s-a decis sa spuna totul. "Am avut…

- Sangele donat va merge catre un copil de opt ani și o tanara de 18 ani, internați in spitalele din Timișoara. „Facem apel la donatorii cu AB negativ. Incepand din 14 februarie, donatorii de sange cu AB negativ sa se prezinte la sediul Centrului de Transfuzie pe Str. Martir Marius Ciopec…

- Laura Cosoi este insarcinata in 5 luni si traieste fiecare clipa la intensitate maxima. Actrita este euforica, iar asta se poate observa in felul in care se comporta. Pentru ca toata lumea era curioasa sa afle mai multe detalii despre sarcina ei, blondina a scris pe blog despre cum a aflat ca este insarcinata.

- Tudorel Toader va reveni in tara mai devreme decat era programat, avand in vedere ca deunazi premierul a anuntat ca ii va cere sa faca acest lucru, pe fondul inregistrarilor si a dezvaluirilor aparute recent in spatiul public. Ministrul Justitiei urmeaza sa participe la sedinta de joi a Executivului,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut prima reacție in scandalul urmat de uimitoarele dezvaluiri ale ale fostului deputat Vlad Cosma. El a a prezentat inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti, care i-ar fi cerut sa fabrice si sa planteze probe. Dupa…

- Presedintele FRF a declarat, vineri seara, ca politistii i-au adus la cunostinta de un dosar deschis in urma unor plangeri depuse de doi fosti angajati, care sustin ca nu au fost reintegrati, Razvan Burleanu precizand ca acuzatiile sunt false, ba chiar acestia au plecat si in concediu. Razvan…

- Un studiu a publicat recent in revista academica Frontiere in Psihologie a aratat ca predarea unei ore in aer liber a marit concentrarea copiilor de aproape doua ori mai mult decat ar face-o o ora obisnuita defasurata in clasa.

- Cancerul trebuie detectat inainte de a incepe sa se raspandeasca prin corp. De aceea, trebuie sa cunosti cateva semne vitale. 1. Scadere in greutate pentru care nu ai o explicatie. Mult persoane care sufera de cancer vor slabi la un moment dat fara sa aiba un motiv vizibil. 2. Febra care nu se vindeca…

- "Deciziile CCR vor transpuse in legislatie foarte repede" Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede în Parlament, mentionând ca…

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Dupa Viitorul - Astra, 1-1, Gica Hagi a avut o serie de declarații dure despre situația fotbalului romanesc, spunand ca se gandește sa plece din Romania. "Mi-e rușine ca m-am intors acasa! Primul meu gand este sa plec din țara. De ieri, primul gand care mi s-a pus este ca vreau sa plec din Romania,…

- De ce numarul ingerilor este 1010! In primul rand, cifra 1 are o incarcatura energetica mare. Alaturi de cifra 0, vibratia creste. Numarul ingerilor 1010 iti indica faptul ca esti in punctul de crestere spirituala. Iti arata ca e acolo pentru a te ajuta si sustine. De cele mai multe ori, ingerii…

- Ministrii care vor alcatui Guvernul Dancila sunt audiati, luni dimineata, in Parlament. Dupa-amiaza va fi si votul din plen. Aritmetica parlamentara arata ca PSD si ALDE au o majoritate fragila, iar in cazul in care mai multi parlamentari ai Puterii ar absenta sau vota impotriva, echipa Dancila ar putea…

- E jale mare in familia tinerei ucisa de militarul Florin Oprea, intr-un coafor din Titu. Parintii sperau sa o vada la casa ei, sa creasca nepoti dar o vor conduce pe Alexandra pe ultimul drum. Tatal fetei si-a vazut fiica chiar inainte sa moara la salonul de infrumusetare!

- Zeci de timișoreni au ieșit in strada de Ziua Micii Uniri, miercuri dupa-amiaza, cu un tricolor gigant de 100 de metri, Piața Victoriei imbracand astfel culorile drapelului național. Sub sloganul „Hai sa dam mana cu mana”, cei din Alianța pentru Centenar au purtat pe brațe un drapel tricolor gigant,…

- Un barbat a fost oprit in trafic de politisti, pe raza localitatii Giulesti, la aproximativ o ora dupa ce a sustras bunuri dintr-un garaj din Sat Sugatag. Deoarece nu detine permis de conducere iar bunurile sustrase erau in portbagajul masinii, a ales sa fuga de politisti. Operativitatea si vigilenta…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cat mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmand sa fie luata…

- Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, care este si vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD Braila, a scris, pe Facebook , dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia luni, fortat de decizia Comitetului Executiv National al PSD de a-i retrage sprijinul politic, ca "am pierdut un prim-ministru,…

- Termenul limita pana la care Eugen Palcu, cel care a castigat licitatia publica cu strigare pentru marca culori, sigla si palmaresul FC Farul, trebuie sa achite suma de 904.450 de lei este 18 ianuarie. Daca nu se va plati aceasta suma, licitatia se va relua, iar SSC Farul Constanta va participa din…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, sustine ca social-democratii trebuie sa convoace cat mai repede Comitetul Executiv National ca urmare a disputelor interne aparute in ultimele zile, care arata ca nu mai pot astepta pana la convocarea de la Iasi din perioada 29-31 ianuarie. …

- ICCJ va decide astazi daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a lui Radu Mazare, fost primar al Constanței, plecat in Madagascar, in timpul controlului judiciar. DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare. In dosarul in care Radu Mazare este…

- Exista multe persoane care in toiul verii se plang ca au picioarele sau mainile reci. Desi acest lucru este considerat normal de medici ca extremitatile sa fie mai reci decat celelalte parti ale corpului, daca ai mereu degetele reci, s-ar putea sa ai ceva probleme de sanatate. Hipotiroidism – Daca glanda…

- Legea antipropaganda promovata de Guvernul Filip (si destinata sa limiteze efectele devastatoare ale audio-vizualului in limba rusa in Republica Moldova) e, fara discutie, un castig, pe calea eliberarii spatiului dintre Prut si Nistru de tentaculele unui experiment identitar care, pana acum, a dat rezultate…

- Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce într-un automobil încalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil? Sunt doua sfaturi prețioase pentru ca mașina sa se încalzeasca mult mai rapid în anotimpul rece. În…

- In decembrie 1989, revolta uni țari intregi avea sa schimbe istoria. Romanii au ieșit in strada, gata sa dea jos un sistem care ii ingenunchease. Comunismul a cazut, insa, nici pana in ziua de astazi, nu au fost elucidate toate misterele Revolutiei.

- Locuri de munca in Jandarmeria Romana. Jandarmeria Romana scoate la concurs 151 de posturi de ofiter, subofiter si personal contractual prin incadrare directa. Jandarmeria Romana anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs,…

- Chiar daca va continua sa functioneze inca mult timp dupa aparitia primelor simptome, un iPhone "imbatranit" intra sub influenta mai multor limitari programate de Apple chiar in software-ul telefonului.

- Șapte subiecte pe care NU trebuie sa le abordezi la mesele de sarbatori Barfele in familie sunt atat de tentante, mai ales atunci cand va vedeți langa o mulțime de apropiați la mesele de sarbatori. Psihologii ne sfatuiesc, insa, sa rezistam ispitei. Nu uitați ca aceasta perioada a anului este…

- Ziua de 20 decembrie este cunoscuta sub numele de “Ignatul porcilor”. Atunci, mulți romani, mai ales cei din mediul rural, respecta o tradiție veche și sacrifica porcul pentru masa de Craciun. Tradiții și superstiții de Ignat In unele zone, copiii care participa la ritual sunt urcati pe pantecul porcului…

- Proiectul de lege care mutileaza legislatia privind guvernanta corporativa a fost introdusa, marti, de la ora 17.00, in regim de urgenta, pe ordinea de zi a sedintei comune a comisiei pentru politica economica, comisiei pentru industrii si comisiei juridice din Camera Deputatilor. Coalitia PSD- ALDE…

- Toți ne dorim sa ne urcam dimineața intr-un automobil incalzit fara sa așteptam mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil. Iata doua sfaturi prețioase pentru ca mașina sa se incalzeasca mult mai rapid in anotimpul rece:

- Intalnirile repetate si fara pic de scanteie pot fi plictisitoare rau, ca sa nu zic sforaitoare. Dar sunt multe persoane care in lipsa de ceva concret se intalnesc asa… „for fun”! Totusi, daca esti femeie si crezi ca e timpul sa mergi mai la tinta cu un barbat iti facem cadou acest ghid care iti […]

- Gotiu (USR): Legile justitiei, pe repede inainte Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat, joi, ca termenele fixate de Biroul permanent al Senatului pentru dezbaterea legilor justitiei arata modul discretionar in care PSD-ALDE guverneaza, afirmand ca „inghesuirea” acestora cu legea bugetului de stat arata…