Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar uleiul de masline este foarte sanatos, ci și frunzele acestui arbore. Frunzele pot fi folosite pentru a trata pneumonia, gonoreea, tuberculoza, meningita, herpesul, hepatita B și multe ale...

- Bolile cardiovasculare, cancerul și complicațiile care apar in urma instalarii diabetului sunt extrem de raspandite. Numeroase studii indica faptul ca riscul acestor afecțiuni scade in cazul unei diete corespunzatoare.

- Nu este intotdeauna usor sa pari mai slaba, mai ales daca ai cateva kilograme in plus. Numeroase tehnici au fost dezvoltate de-a lungul timpului pe aceasta tema, insa putine sunt efectele care iti garanteaza succesul.

- Toata lumea s-a obișnuit ca atunci cand sufera de ceva sa mearga la doctor sau sa ia medicamente, care de cele mai multe ori ne fac mai mult rau decat bine. Ceea ce nu știu mulți este faptul ca exista și remedii naturale pentru a combate anumite boli.Citeste si: Gafa de PROPORTII la ceremonia…

- Simona Gherghe a facut o marturisire șocanta! Prezentatoarea a povestit momentele de groaza prin care a trecut dupa ce a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele in plus. Mai mult, vedeta a povestit prin ce pericol a trecut recurgand la aceasta soluție.

- Rezistenta la antibiotice este o problema tot mai mare la nivel global. Aceasta apare, dupa cum stim, din cauza faptului ca oamenii au ajuns sa ia antibiotice chiar si in cazurile in care acestea nu au cum sa rezolve problema.

- Barbatul este plecat de mai bine de 20 de ani in Spania si spune ca doreste sa stranga aceste carti pentru a pleca intr-o calatorie misionara in Africa. Acesta doreste sa ofere biblii oamenilor din acel continent. El nu doreste sa primeasca orice fel de Biblie. Cartile trebuie sa fie scrie…

- Lamaia este cunoscuta pentru gustul sau acrisor, bogat in vitamina C. Consumul de lamaie ajuta in tratamentul infectiilor gatului, indigestiei, constipatiei, problemelor dentare, febrei, hemoragiilor interne, reumatismului, arsurilor, excesului de greutate, problemelor parului, tulburarilor respiratorii,…

- Liviu Dragnea a aparut in fața presei, marți, unde a realizat un adevarat panegiric pentru Viorica Dancila, laudele mergand la superlativ. El a spus ca este un om al dialogului, parlamentar respectat la Bruxelles, atașata partidului, care va menține in permanența legatura cu partidul care a propus-o.…

- Sancțiuni de peste 57.000 de lei aplicate pe drumurile naționale in acest weekend. Numeroase alte acțiuni au fost organizate in restul județului, fiind ridicate 34 de permise de conducere In perioada 12-15 ianuarie, polițiști ai Biroului Drumuri Naționale și Europene au executat…

- De cele mai multe ori, visele ne pot prevesti anumite lucruri, atat negative, cat si pozitive. In momentul in care plangi in somn, acest lucru ar trebui sa te ingrijoreze, deoarece este foarte posibil sa suferi de anumite afectiuni.

- A deveni timid in fata camerei este o problema comuna pentru multi oameni. Fotografia este din ce in ce mai folosita in viata de zi cu zi, totusi, fie ca este vorba de poze spontane alaturi de prieteni sau mai oficiale, atunci cand mergem la evenimente de familie, ne este greu sa ne lasam fotografiati.

- "Am avut o intalnire civilizata cu intrebari de bun simț, la care am incercat sa raspund, așa cum am reușit sa imi aduc aminte. Asta nu inseamna ca sentimentele mele pentru profesorul Lucan au scazut. Ramane tot un om pe care il voi aprecia și caruia ii voi purta recunoștința. In rest, mare lucru…

- AVERTISMENT: Textul care urmeaza nu este pentru cei care se infurie cind aud de Biblie, nici pentru cei care cred doar in cele vazute și cu atit mai puțin pentru cei care cred ca destinul unei țari, ca e Romania sau oricare alta, se decide exclusiv prin puterea unor oameni, fie ei „noi inșine” sau „alții”,…

- Ceaiurile din plante medicinale sunt sanatoase, dar nu oricand și oricum, avertizeaza medicii! Acestea pot face mai mult rau decat bine daca le beți fara indicația unui specialist, scrie realitatea.net.Aproape jumatate dintre romani beau zilnic ceai.

- Ce este strabismul?Strabismul este o anomalie oculara care consta in lipsa de paralelism a axelor globilor oculari, iar persoana care sufera de aceasta conditie medicala are privirea crucisa. Trebuie sa stii ca micutul poate privi tot timpul in acest mod sau doar in anumite momente, spre exemplu,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

- Cel puțin zece persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg. Autoritațile ruse au anunțat ca deflagrația a fost provocata de o bomba artizanala, care a fost echivalenta cu puterea a 200 de grame de TNT, relateaza Russia Today și AFP. Explozia a avut…

- Fostul ministrul al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca politicieni si oameni cu influenta ai ultimilor 27 de ani au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului clujean Mihai Lucan, mentionand doua exemple - actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik. Parintele Calistrat Chifa de la Manastirea Vladiceni de lânga Iași, a vorbit creștinilor ce crede el despre valul de emigranți musulmani și face apel la istorie pentru a a trage învațaminte din experiența trecutului. © REUTERS/ Soe Zeya TunIn zece…

- Persoanele empatice sunt acelea care simt, emit și absorb energiile din jurul lor. Adesea din cauza acestei puteri de a empatiza, acestea se pot confrunta cu stari de oboseala, confuzie, neliniște. Calitațile...

- In afara de usturoi, banane si cereale integrale, cunoscute pentru capacitatea lor de a scadea tensiunea arteriala, mai sunt si alte alimente care au acest efect pozitiv asupra organismului, scrie realitatea.net.

- În 2016, doar 8% dintre cetațenii care au solicitat servicii publice au folosit internetul. E-Transformarea guvernarii este un proiect care trebuia sa impulsioneze modernizarea sectorului public și a serviciilor prestate de autoritați. În mare parte, proiectul prevedea…

- Brigitte Sfat a facut public un detaliu personal, și anume ce obiect este nelipsit din bagajul ei atunci cand pleaca undeva. Brigitte Sfat, care a fost mutilata de fostul sau partener de viața , este casatorita cu marele campion la tenis Ilie Nastase. Mariajul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este…

- Potrivit sefului Politiei Capitalei, in dispeceratul Politiei Capitalei nu a fost primit niciun apel la 112 prin care sa se anunte sau reclame tentativa de omor. Dragos Nicu a lamurit exact cum s-au petrecut lucrurile și de ce polițiștii nu au intervenit mai devreme.

- Mama Magdalenei Serban, femeia in varsta de 36 de ani, din Craiova, care marti seara a ucis o tanara impingand-o in fata metroului, locuieste singura intr-un bloc de nefamilisti din cartierul Craiovita si, potrivit vecinilor, nu se intelegea cu fiica sa, fiind si ea cunoscuta cu afectiuni psihice.

- Loredana Toma, cu 3 medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale 2017 de haltere de la Anaheim (SUA), a declarat pe aeroportul Otopeni, la revenirea in țara, ca s-a simțit cea mai bine pregatita sportiva din concurs la 63 kg și singura ei grija a fost sa evite o eventuala accidentare care putea…

- 533 de adulți și copii au primit ingrijiri medicale la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad in minivacanța de 1 Decembrie. Din cei 533 de pacienți inregistrați la UPU in perioada 30 noiembrie – 4 decembrie, 404 au fost adulți, iar restul copii (129).…

- Un barbat din județul Dambovița, disparut in urma cu mai bine de o luna, a fost gasit mort intr-o padure in apropierea orașului Pucioasa. Cadavrul are numeroase mușcaturi de animale, iar polițiștii au dechis dosar penal pentru ucidere din culpa, urmand sa stabileasca imprejurarile in care s-a produs…

- Regimul alimentar al pacientilor diabetici trebuie sa fie unul echilibrat si sanatoas, cu mentiunea ca hidratii de carbon (HC) sau glucidele (G) trebuie monitorizate pentru a mentine sub control zaharul din sange.

- Alimentatia crestinilor trebuie sa fie una simpla, chibzuita si sanatoasa, sustin Parintii Bisericii din primele secole. Multe dintre mancarurile pe care le consumam zilnic sunt considerate “necurate”. Iata lista de alimente interzise in Biblie, scrie realitatea.net.

- Un studiu ingrijorator a iesit pe piata si arata starea de sanatate a tuturor romanilor. Romanii sunt nevoiti sa astepte pana la 43 de luni ca sa aiba medicamente de ultima generatie. Diferentele de consum de medicamente inovatoare in mai multe arii terapeutice majore demonstreaza ca Romania se afla…

- Florin Stanciucu, un barbat din Olt, a gasit, sapand in curte pentru temelia unui gard, o bratara din aur de 24 karate, de peste 100 grame, care se presupune ca ar avea 2.000 de ani, valoarea nefiind inca stabilita. „Adevarul“ a stat de vorba cu barbatul despre circumstantele descoperirii.

- "Condamn cu fermitate atentatul sangeros care a avut loc in Egipt, la 24 noiembrie, curmand numeroase vieți nevinovate și ranind peste o suta de persoane. Romania considera inacceptabile asemenea acte de violența extreme, care nu au nicio justificare. Reiterez angajamentul nostru profund pentru combaterea,…

- Psihologul sportiv Andreas Hniatiuc a analizat perioada slaba pe care o traverseaza Denis Alibec la FCSB și a subliniat influența pe care au avut-o antrenorii asupra sa de-a lungul carierei. Specialistul este de parere ca antrenorii trebuie sa știe sa gestioneze ambiția foarte mare a lui Alibec. "Despre…

- George Galamaz, directorul sportiv de la FC Voluntari, a reacționat dupa ce Claudiu Niculescu a declinat oferta de a fi noul antrenor al lui Dinamo și a ramas pe banca ilfovenilor. "Noi am știut de interesul celor de la Dinamo pentru Claudiu. L-am lasat pe el sa aleaga. Dupa parerea mea, a luat decizia…

- Cancerul a facut multe victime in ultimii zeci de ani, așa ca oamenii incearca sa gaseasca modalitați prin care sa fie protejați. Chiar daca nu poți sa faci nimic sa-ți imbunatațești genele, exista alți factori cauzatori de cancer pe care, insa, ii poți controla. Cea mai buna modalitate de a ține…

- Refuzi sa te maturizezi? Ai putea suferi de Sindromul Peter Pan. Esti complet dependenta de partenerul tau, si emotional, dar si financiar? Ai putea suferi de Complexul Cenusaresei. Acestea sunt doar cateva dintr-un sir de tulburari mintale cu nume de poveste.

- Merele sunt fructele cu cea mai veche istorie, simbolismul lor fiind profund și controversat. Apare in Biblie ca „fructul oprit” asociat pacatului primordial, iar Zeii vedeau marul ca pe un simbol al initierii, dragostei, elevarii spirituale, perfectiunii. In legende, mituri si povestiri marul a primit…

- De cele mai multe ori, cei care gasesc la intamplare pe strada bijuterii din aur sau alte bunuri, pierdute de alții, le baga in buzunar și iși vad de drum. Nu același lucru se intampla, insa, cu oamenii de buna credința și cei care dau dovada de spirit civic.

- Buzele crapate reprezinta o problema destul de des intalnita, mai ales in aceasta perioada. Pentru ca pielea din aceasta zona are de suferit din cauza vantului și a temperaturilor scazute, buzele iși pot modifica aspectul și apar crapaturile, care sunt foarte dureroase. Buzele crapate nu sunt deloc…

- Targul Internațional GAUDEAMUS Carte de Invațatura! Inițiat și organizat de Radio Romania va avea loc in intervalul 22 - 26 noiembrie, in Pavilionul Central Romexpo. Invitatul de onoare al ediției cu numarul 24 este COMISIA EUROPEANA, prezenta la targ cu un stand generos și cu un program de…

- Chiar daca este posibil ca unele simptome timpurii sa fie cauzate de multe alte afecțiuni, in unele cazuri pot sa semnaleze o boala mai grava, precum cancerul, scrie realitatea.net.Corpul nostru ne trimite semnale atunci cand ceva nu este in regula.

- Mama din judetul Prahova diagnosticata cu epilepsie si tulburari psihice, care isi crestea copilul intr-un sopron, are o casa noua, cel putin pentru urmatoarele sase luni. Elena B. a fost preluata joi, 9 noiembrie, de catre asistentii din cadrul Directiei Generale pentru Protectia Copilului Prahova…

- Nu rata ediția de joi a Gazetei Sporturilor, una in care vor fi noi dezvaluiri despre implicarea lui Sorin Oprescu in abuzul de la CSM București. In investigația Gazetei vor fi publicate documente pe care primarul le-a aruncat la coș.

- Un obicei la care, din pacate, ajung tot mai multe persoane ne pune în pericol sanatatea la fel de mult ca fumatul excesiv, atrag atenția medicii. Somnul insuficient este o problema din ce în ce mai des întâlnita, spun medicii. Numeroase studii au demonstrat…