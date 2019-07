Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 iulie, Brigitte și Florin Pastrama vor face cununia religioasa, iar in aceeași zi se va da startul la distracție, la marea petrecere de nunta. Cei doi indragostiți au avut parte de un real ajutor pentru pregatiri și il au in continuare, dat fiind faptul ca totul trebuie pus la punct!

- Semințele de falaris, cunoscute drept semințele pentru canari, sunt ideale pentru alimentația noastra. Hrana destinata pasarilor de apartament are un conținut mare de aminoacizi și enzime și asta o transforma intr-un aliment benefic pentru sanatate.

- Informarea meteorologica emisa astazi isi pierde valabilitatea abia joi seara. Trebuie sa spunem ca instabilitatea va fi mai pronuntata in urmatoarele doua zile in jumatatea de vest a tarii. In Moldova, in Muntenia si in Dobrogea vor mai fi ploi torentiale si in urmatoarele zile, dar mai putin frecvente.…

- Durerile de spate sunt una dintre cauzele frecvente ale prezentarii oamenilor in serviciile de urgența. Cele mai frecvente dureri de spate sunt cele cu localizare lombara, in partea de jos a spatelui, și pot aparea la orice varsta.

- Pentru a ajuta organismul sa revina la normal dupa masa de Paste, ar trebui sa facem in primul rand miscare, sa bem multa apa si ceaiuri calde din plante. In plus, ar trebui sa consumam doar alimente usoare precum supele-creme si alimentele amare.

- Sunt prognozate si ploi in urmatoarele doua saptamani, mai insemnate cantitativ pe 30 aprilie, si dupa 4 mai. In Moldova, in primele trei zile de prognoza, vremea se va raci astfel incat, pe 1 mai, media temperaturilor maxime va cobori la 15 grade, apoi procesul de incalzire va avea ca rezultat, in…

- Testul de antistreptolizina O (ASLO) este un test de sange care verifica o infectie streptococica.Ce este testul ASLOTestul de antistreptolizina ASLO masoara anticorpii produsi de corpul tau ca raspuns la o toxina cunoscuta sub numele de streptolizina O.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca din experiența sa ca fost președinte al PSD este imposibil ca Liviu Dragnea sa nu fi știut despre ceea ce facea trezorierul PSD, Mircea Draghici.”Este imposibil sa nu fi știut ce facea Mircea Draghici! Imposibil! Domnul Dragnea este obsedat de…