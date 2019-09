Stiri pe aceeasi tema

- Reteta de zarzavat pentru ciorba. Secretul stiut doar de gospodinele adevarate Din camara gospodinelor nu poate lipsi zarzavatul pentru ciorba. Va prezentam cea mai simpla reteta. Orice gospodina o poate face.

- Fostul președinte Traian Basescu a cerut joi in sala de judecata, la Curtea de Apel București, in dosarul „Petrov” in care CNSAS il acuza ca a colaborat cu Securitatea, sa fie supus unui interogatoriu al judecatorului.Curtea a admis cererea și s-a trecut la ascultarea lui Basescu. Judecatorul…

- Viitorul vrea sa profite de absența lui Denis Alibec și sa caștige pe terenul Astrei Giurgiu. Partida se joaca luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Neinvinsa in acest sezon, dar cu remize in ultimele doua jocuri, cand a fost egalata…

- Toata lumea știe ca alcoolul este daunator, insa exista și parerea potrivit careia consumul moderat este chiar benefic. Din pacate, un nou studiu le spulbera credințele celor care au imbrațișat acesta credința, scrie realitatea.net.

- Georgeta, mama Luizei Melencu, fata ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a dat detalii, la Romania TV, din ziua dispariției tinerei. Femeia a povestit cum a vorbit, ora de ora, cu fata ei, pana in moentul in care a luat "ocazia"."Pe 14 august se fac 4 luni de cand a disparut și n-am primit nici…

- O boala care nu are simptome acapareaza tot mai multi oamen. Din nefericire, semnele acesteia pot fi ușor confundate cu oboseala. De aceea, ajunge sa fie și mai tarziu depistata, mai ales in zonele sarace.

- Politistii au fost alertati de catre un satean din loclitatea braileana Tufesti cu privire la faptul ca trupul neinsufletit al unei femei pluteste pe canalul de irigatii din vecinatatea comunei.

- Azi incepe Wimbledon 2019, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Va fi a 133-a ediție a competiției. Anul trecut, turneul a fost caștigat sarbul Novak Djokovic, la masculin, și de Angelique Kerber, la feminin. Turneul care se joaca pe iarba londoneza de la All England Lawn Tennis and Croquet Club…