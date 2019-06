Stiri pe aceeasi tema

- Fara indoiala, ați auzit de conceptul mancare curata de zeci de ori. Iar aceasta dieta este cea mai raspandita in randul consumatorilor americani, potrivit unui sondaj realizat recent de un ONG. Dar ce este, mai exact dieta „mananca curat”? dieticienii o descriu cel mai bine ca o abordare holistica…

- Ediția a 27-a a Zilelor Municipiului Pitești va incepe sambata 11 mai și va continua cu activitați specifice acestei ocazii. Iata programul manifestarilor organizate cu prilejul Zilelor Municipiului Pitesti, care marcheaza 631 ani de la prima atestare documentara a Piteștiului: Sambata, 11 Mai ora…

- Americanii au inteles ca motoarele cu aprindere prin compresie ( Diesel) nu pot sa fie modificate la nesfarsit pentru a reduce emisiile de noxe. Acestia au realizat ca si anumite tari din Europa ca pana la o raspandire continentala a masinilor electrice cele pe GPL reprezinta…

- Presedintele Siriei, Bashar al-Assad, a avut vineri si sambata mai multe intrevederi cu oficiali rusi de rang inalt la Damasc, in vederea pregatirii unor negocieri de pace si a unui acord privind inchirierea pe termen lung a portului Tartus de la Marea Mediterana. Potrivit agenției de stat ruse Tass,…

- In perioada 4-13 mai se va organizat pentru prima data ediția Festivalul de Teatru „Elvira Godeanu” din Targu-Jiu. Festivalul va debuta in 4 mai, cu spectacolul ”Azilul de noapte”, in regia lui Andrei Mihalache, al teatrului targujian. Duminica, 5 mai, va urma piesa ”Avalansa” a Teatrului ”Regina Maria”…

- Targul de Paști se deschide oficial la sfarșitul acestei saptamani. Primaria Timișoara a informat ca, vineri, 5 aprilie, targul iși deschide porțile incepand cu ora 17.00, in Piața Victoriei, vizavi de Catedrala Mitropolitana. In total, au fost amplasate 50 de casuțe in care se vor comercializa produse…

- Peisajul FinTech din Romania incepe sa prinda mai multa culoare, una dintre ultimele mutari din aceasta industrie fiind facute la inceputul lunii, cand Orange Money a anuntat introducerea cardurilor de debit Visa contactless, fizice si virtuale, si...