- Usturoiul verde este una dintre cele mai eficiente plante anticancerigene, creste pofta de mancare, reduce tensiunea arteriala, lupta impotriva virozelor respiratorii si gripei. Pentru ca organismul sa aiba parte...

- Dintre cele peste 20.000 de tipuri de miere din intreaga lume, mierea de Manuka este cel mai recunoscut și studiat sortiment pentru acțiunea antibacteriana, antivirala și antiinflamatorie. Pentru a beneficia insa de potențialul sau terapeutic, ea trebuie aleasa in funcție de afecțiunea ce se dorește…

- Chimenul este o planta cu seminte aromatice des folosite, iar beneficiile sale pentru sanatate sunt cunoscute de sute de ani. Semintele de chimen ajuta la digestie, fiind util pentru tulburari digestive, deoarece uleiul esential din semintele de chimen activeaza glandele ...

- Cunoscute ca fiind unele dintre primele fructe cultivate, perele și-au facut treptat apariția in numeroase țari ale globului. Dincolo de coaja sa aurie, acest fruct conține un intreg depozit de vitamine și saruri minerale benefice organismului și sistemului imunitar. Consumul ...

- Uleiul de marar are proprietați antispasmodice, dezinfectante și galactagoge, ceea ce il face util in ușurarea spasmelor și facilitarea digestiei, in prevenirea infecțiilor și in stimularea lactației.

- Niciodata nu este prea devreme sa-i imprieteniți pe cei mici cu apa. Apa a fost de altfel mediul lor natural de viața timp de 9 luni, in pantecele mamei. Beneficiile pentru sanatate și pentru o dezvoltarea armonioasa vor fi imediate și evidente. Cu cat mai devreme, cu atat va fi mai bine pentru ei.…

- Arunci intotdeauna usturoiul incolțit? Daca da, este posibil sa ratezi ceva important. Se pare ca usturoiul incolțit este chiar mai puternic decat omologii sai proaspeți și dispune de o capacitate puternica antioxidanta, care ofera multe beneficii pentru sanatate, scrie realitatea.net.Cunoscand…

- Rodia contine o varietate de substante chimice cu efect antioxidant. Studiile desfasurate pana acum au fost restranse, dar au aratat ca rodiile si de suc de rodii pot combate inflamatiile si ateroscleroza si ajuta sistemul imunitar.