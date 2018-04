Bine ati venit in aprilie, cea mai buna luna pe bursa americana si a patra in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda stirilor negative privind razboiul comercial pe care SUA l-a declansat recent, si care a tras in jos bursele, o statistica arata ca de fiecare data cand profitul net al companiilor din S&P 500 a urcat in medie cu cel putin 10% (anul acesta se estimeaza ca va creste cu aproximativ 14%),…

- BVB și membrii Comitetului de Nominalizare au desemnat cele 50 de companii care vor intra in etapa finala a Made in Romania, ediția a II-a Publicul poate trimite direct in finala compania favorita prin voturile exprimate pe bvbleague.ro/vot pana in data de 3 aprilie Bursa de Valori București (BVB) a…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR la trei luni de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, arata Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, citat de Agerpres. Potrivit documentului,…

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.…

- Potrivit documentului, la nivelul lunii februarie, Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica s-a majorat cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 46,7 puncte, in timp ce indicatorul conditiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, pana la 67,1 puncte. De asemenea, indicatorul anticipatiilor a scazut…

- Allview, Atelierele Pegas, Bebe Tei, Elefant.ro, Paralela 45 si Salad Box sunt printre companiile care se regasesc intre cele 50 de semifinaliste ale proiectului Made in Romania, editia a II-a, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Banca Transilvania va incepe procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group in privinta achizitionarii actiunilor Bancpost, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Banca Transilvania a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Jumatate dintre femeile din mediul rural nu reusesc sa termine gimnaziul, in Romania, iar acest lucru nu le ajuta sa profite de avantaje, mai tarziu, a declarat joi Tatiana Proscuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria la Banca Mondiala, in cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori…

- Administratorii dezvoltatorului imobiliar Practic Bucuresti, la care omul de afaceri Radu Dimofte este actionar majoritar, propun distribuirea de dividende in suma totala de 29,7 milioane lei, din profitul de 30,4 milioane lei aferent anului trecut. Propunerea va fi discutata la urmatoarea…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Anastasia Cecati, actrița din Las Fierbinți, a fost ucisa de soțul ei dupa ce au avut o cearta. Tinerei de 31 de ani i-a fost taiat gatul in apartamentul in care locuia și fetița ei de numai tr...

- La Gala de Inaugurare a Anului Bursier 2018, Bursa de Valori București a acordat premii la 19 categorii, dintre care 4 au fost votate de public. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a premiat, in cadrul evenimentului de Inaugurare a Noului an Bursier, care a avut loc la Ateneul Roman, castigatorii premiilor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a rezistat mai bine trendului puternic negativ inregistrat saptamanile trecute in pietele internationale, datorita dividendelor generoase pe care companiilor romanesti sunt asteptate sa le anunte in primavara, spune Claudiu Cazacu, analist-sef XTB Romania. Acesta considera…

- Proprietarii Dedeman au informat Bursa de Valori Bucuresti asupre intentiei de preluare a 55,5% din Cemacon, producator de caramizi, tigle si alte produse pentru constructii din argila arsa.

- Societatea Energetica Electrica SA a realizat in 2017 venituri de 481,2 milioane de lei, in crestere fata de 362,8 milioane de lei in 2016, obtinand un profit de 257 de milioane de lei (fata de 265 de milioane de lei in 2016), arata datele raportate joi de companie catre Bursa de Valori Bucuresti.…

- Dupa o saptamana in care caderea bursei americane a tras in jos aproape toate pietele de actiuni, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a revenit luni cu o crestere puternica, in medie de 1,3%, investitorii acordant o atentie sporita si sezonului raportarilor financiare aflat in plina desfasurare in Romania.…

- Banca Transilvania, in fruntea tranzacțiilor de la bursa Banca Transilvania se regasește pe primul loc in clasamentul tranzacțiilor bursiere pe prima luna a anului, iar o alta companie clujeana, Carbochim, intre acțiunile cu cea mai mare creștere. Topul capitalizarii de la Bursa de Valori București…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis vineri cu scaderi pe toti indicii, BET marcand o pierdere de 1,43%, in vreme ce BET-FI, indicele SIF-urilor inregistra un minus de 0,8%. Trendul negativ are loc dupa ce cu o seara in urma Bursa de la New York a inchis cu o noua prabusire a indicelui Dow Jones…

- Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9 lei sub pretul maxim, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Se asteapta ca tranzactionarea actiunilor…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa ce oferta publica initiala (IPO) pe care a desfasurat-o in ultimele doua saptamani a fost subscrisa de investitorii persoane fizice in proportie de 412%, in...

- Analistii casei de brokeraj Tradeville estimeaza ca profitul producatorului de vinuri Purcari va ajunge la 68,1 mil. lei in 2021, reprezentand aproape o triplare fata de nivelul de 23,1 mil. lei raportat de companie in 2016. Purcari desfasoara o oferta publica initiala de actiuni (IPO) pe Bursa de…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan. “In legatura cu faptul ca s-a prorogat…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- BVB extinde etapa de nominalizare pentrucea de-a doua ediție a Made in Romaniapana pe 16 februarie datorita interesului ridicat pentru acest proiect Antreprenorii din intreaga țaraiși pot inca inregistra afacerile pe bvbleague.ropentru a intra in Liga BVB Bursa de Valori București (BVB) prelungește…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- Actionarii Purcari Wineries spera sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiunile companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), reiese din prospectul publicat pe site-ul operatorului pietei de capital romanesti. Subscrierile pot fi facute incepand cu data de 29 ianuarie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- In Sala de Senat a Universitatii Politehnica din Timisoara a avut loc, in ziua de 19 februarie 1919, dialogul comisiei americane desemnata de Consiliul Suprem al Conferintei de Pace de la Paris, cu reprezentantii tuturor nationalitatilor banatene.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu partenerii sai anunta inceputul etapei de nominalizare a celei dea doua editii a proiectului Made in Romania. Intre 15 si 31 ianuarie antreprenorii romani precum si angajatii din companii romanesti inovatoare sunt invitati sa depuna nominalizarile utilizan...

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Etapa de nominalizare a celei de-a doua ediții a Made in Romania incepe azi pe bvbleague.ro BVB iși propune sa depașeasca numarul de 166 de nominalizari primite in ediția din 2017 Bursa de Valori București (BVB) impreuna cu partenerii sai anunța inceputul etapei de nominalizare a celei de-a doua ediții…

- Compania Digi Communications N.V., care se afla in spatele operatiunilor de comunicatii fixe si mobile Digi, a acordat un imprumut de 10 milioane de euro catre RCS&RDS, compania pe care o detine in Romania, conform unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, unde firma este listata…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- In conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor pe Bursa de Valori Bucuresti a crescut semnificativ, iar randamentele pentru investitori sunt de doua cifre, seful BVB sustine ca economia Romaniei a duduit, anul trecut, daca folosesti bursa drept indicator.

- 2018 este cel mai bun an foarte bun pentru listarea la bursa, considera presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR), Iancu Guda, care mai spune ca firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare.

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…