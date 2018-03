Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, pleaca joi intr-un turneu in cele patru colturi ale Regatului Unit pentru a discuta cu concetatenii sai despre Brexit, cu un an inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, scrie AFP. "Astazi (joi), cu un an inainte ca Regatul Unit sa paraseasca UE si sa inceapa sa-si…

- Aderarea Turciei la Uniunea Europeana (UE) ramane un ”obiectiv strategic”, afirma presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press.Citeste si: Andreea Cosma, prima reactie dupa LOVITURA GREA data DNA-ului: 'Multumesc televiziunilor...' Erdogan a…

- Uniunea Europeana si Turcia nu au inregistrat vreun progres ”concret” in legatura cu diferendele dintre ele, pe care le-au abordat in cadrul unui summit la Varna, in Bulgaria, a declarat luni seara presedintele Consiliului European Donald Tusk, scrie AFP.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dat asigurari luni ca aderarea la Uniunea Europeana ramane un 'obiectiv strategic' pentru Ankara, inainte de a se deplasa in Bulgaria pentru un summit cu liderii institutiilor europene, informeaza AFP. 'Aderarea deplina ramane obiectivul nostru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti cu virulenta criticile Washingtonului legate de ofensiva turca impotriva unei militii kurde in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, liderul de la Ankara cerand Statelor Unite sa ''respecte'' Turcia, transmite AFP. ''Unde…

- Monica Macovei a demisionat din Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Europarlamentarul roman a anunțat, pe Facebook, ca a luat aceasta decizie dupa ce a cerut explicații privind invitarea fostului prim-ministru Victor Ponta ca vorbitor la summitul Alianței din 22 martie 2018, la Bruxelles.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele care ar putea forma obiectivul ”unor contramasuri” pregatite de Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al Executivului UE. Trump a spus joi ca va impune tarife de 25% pentru importurile de otel si tarife…

- Planurile Marii Britanii pentru Brexit se bazeaza deocamdata pe o pura iluzie, a apreciat presedintele CoE, Donald Tusk. El s-a intalnit la Bruxelles cu sefii de stat si de guvern din 27 de state membre ale Uniunii Europene, si a avertizat ca Marea Britanie incearca sa caute cea mai profitabila varianta…

- Ministerul Justiției din Turcia lucreaza la un noua lege impotriva adulterului, conform instrucțiunilor președintelui Recep Tayyip Erdogan, a declarat purtatorul de cuvant al președinției, Ibrahim Kalin. „Președintele a vorbit cu ministrul Justiției și a dat instrucțiuni privind felul in care trebuie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Berlinul odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu acordat dpa la Conferința de Securitate de la Munchen. “Odata ce noul guvern german va fi format, va exista bineinteles o vizita…

- Un tribunal turc a condamnat vineri - la inchisoare pe viata - trei jurnalisti renuniti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu. Fratii Ahmet si Mehmet Altan si jurnalista Nazli Ilicak, care neaga orice implicare in puciul…

- Unele divergente existente intre Ankara si Berlin au fost depasite, iar cele doua tari vor lua masuri 'impreuna' pentru a-si imbunatati relatiile, a declarat vineri premierul turc Binali Yildirim, la cateva ore dupa ce un tribunal turc a dispus punerea in libertate a jurnalistului germano-turc…

- Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discutii care ar urma sa contribuie la dezghetarea raporturilor dintre Germania si Turcia, dupa un an si jumatate de relatii tensionate.Principalul punct de divergenta il constituie situatia jurnalistului germano-turc Deniz…

- Premierul grec Alexis Tsipras a denuntat joi 'retorica agresiva' a Turciei dupa incidentul naval recent din Marea Egee, subliniind ca provocarile la adresa unei tari membre a UE vizeaza intreaga Uniune Europeana, transmite AFP. Tsipras, care i-a cerut Turciei sa respecte 'regulile de baza…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde in nordul Siriei. ''In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem doi martiri. Nu…

- Presedintia turca a declarat miercuri ca Ankara a indeplinit toate criteriile cerute pentru obtinerea liberalizarii vizelor pentru cetatenii sai care calatoresc in Uniunea Europeana, prevazuta in cadrul pactului asupra migrantilor incheiat in 2016, informeaza AFP. "Cele 72 de criterii au fost indeplinite…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central pe care il are tara in regiune", a afirmat Kalin la Ankara, in timp ce principalele partide germane, conservatori si social-democrati, au ajuns la un acord de principiu…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a declarat, marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, ca anul 2025 este o data orientativa pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana, adaugand ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare,…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, se arata intr-un comunicat al guvernului turc, citat de Reuters.Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor,…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins orice alta optiune in afara aderarii la Uniunea Europeana, respingand propunerea franceza de "parteneriat" cu blocul comunitar, intr-un interviu publicat duminica in cotidianul italian La Stampa, transmite AFP. Erdogan, asteptat luni intr-o…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Turcia va &"curata&" întreaga sa frontiera cu Siria, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indicând ca operatiunea militara dusa împotriva kurzilor din provincia siriana Afrin ar putea fi

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP. In a sasea zi a acestei ofensive, care suscita ingrijorarea…

- Fortele militare terestre din Turcia au invadat regiunea controlata de militia kurda Afrin din Siria. Atacul are loc in cursul noii ofensive "Operation Olive Branch", relateaza Welt.de, citand agentia de presa DHA si postul de televiziune NTV. Premierul turc, Binali Yildirim, a declarat ca armata a…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara în nordul Siriei împotriva unei militii kurde va fi încheiata ''în foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom încheia…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si...

- Miercuri seara, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de securitate nationala, prezidata de catre presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, s-a ajuns la concluzia ca Turcia va lua masuri „imediate'' si „ferme'' pentru a se apara de amenintarile care provin din vestul Siriei.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Iasiul se afla printre cele 15 orase din Uniunea Europeana care vor primi consultanta si coaching de la experti locali si internationali pentru a pune in aplicare planuri strategice care vizeaza cresterea economica.

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al lui May, scrie digi24.ro.

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza MEDIAFAX, citand site-ul cotidianului Le Figaro.Emmanuel Macron s-a intalnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Jurnalistul, care lucreaza pentru publicatia "Trimis special" a postului de televiziune France 2, l-a intrebat pe Recep Tayyip Erdogan cu privire la interceptarea din ianuarie 2014, dezvaluita in mai 2015, a unor camioane apartinand Serviciilor Secrete Turce (MIT) si care se presupune ca transportau…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.