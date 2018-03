Stiri pe aceeasi tema

- Premierul turc Binali Yildirim si-a exprimat joi sprijinul pentru aderarea Bosniei la NATO si la Uniunea Europeana, anuntand ca presedintele Recep Tayyip Erdogan va vizita tara balcanica la jumatatea acestui an, transmite agentia de presa Hina.''Sustinem aderarea tarii dumneavoastra la Uniunea…

- Reprezentanții Consiliului Județean Tulcea au participat la un workshop privind promovarea proiectelor adresate autoritaților locale și regionale și altor parți interesate din regiunea extinsa a Marii Negre, desfașurat la Istanbul, Turcia. Evenimentul a fost organizat de Conferința Regiunilor Periferice…

- Uniunea Europeana participa luni la un summit tensionat cu Turcia, in cadrul caruia va acorda Guvernului de la Ankara noi fonduri pentru a prelungi intelegerea privind refugiatii sirieni dar, cel mai probabil, va refuza cererile Turciei pentru legaturi comerciale mai puternice si calatoriile fara viza…

- Orasul Tell Rifaat este urmatoarea tinta a operatiunii militare a Turciei impotriva kurzilor din nordul Siriei, a declarat duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care Turcia a preluat controlul asupra Afrinului, informeaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un grup de cofetari din Turcia a preparat o baclava de dimensiuni impresionante, care cantareste peste jumatate de tona, in incercarea de a doborat recordul mondial pentru cel mai mare astfel de desert, informeaza Reuters. Baclavaua gigant a fost prezentata cu ocazia…

- Premierul turc Binali Yildirim a declarat joi ca reformarea Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) este "necesara si inevitabila", invocand puterea scazuta a organizatiei de a pune capat conflictelor globale, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- O instanta din Turcia a decis vineri eliberarea din arestul preventiv a ziaristului de investigatii Ahmet Sik de la Cumhuriyet si a redactorului-sef al cotidianului, Murat Sabuncu, informeaza Anadolu, preluata de DPA. Cei doi erau inchisi din 2016. Dupa o sedinta de judecata desfasurata in incinta…

- Treisprezece presupusi membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestati miercuri la Adana, in sudul Turciei, acuzati ca planuiau atacuri vizand cladiri din oras – inclusiv Consultul Statelor Unite, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, relateaza The Associated Press conform News.ro…

- Un barbat turc a primit vineri 53 de pedepse cu inchisoarea pe viata pentru un atac cu bomba din 2013 in apropierea granitei cu Siria, soldat cu moartea a 53 de persoane, a relatat vineri agentia nationala de presa Anadolu, preluata de dpa si AFP. La 11 mai 2013, o explozie extrem de violenta…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat, marti, ca fortele turce vor initia in zilele urmatoare operatiunile de asediere a orasului Afrin, pentru a elimina prezenta militiilor kurde din nord-vestul Siriei, informeaza site-ul agentiei publice de stiri Anadolu, scrie mediafax.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen."Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discutii care ar urma sa contribuie la dezghetarea raporturilor dintre Germania si Turcia, dupa un an si jumatate de relatii tensionate.Principalul punct de divergenta il constituie situatia jurnalistului germano-turc Deniz…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat, luni, ca Ankara pune la indoiala seriozitatea SUA privind lupta impotriva retelelor teroriste, adaugand ca cere Washingtonului sa nu mai ofere sprijin kurzilor din gruparea PKK, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- Alexandru Paușescu, un profesor de istorie din Pitești, in varsta de 33 de ani, trece prin clipe cumplite. Cu cateva luni in urma, tanarul a fost diagnosticat cu o forma severa de cancer. Singura lui șansa la viața o reprezinta o intervenție chirurgicala care poate fi facuta la o clinica din Turcia,…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central pe care il are tara in regiune", a afirmat Kalin la Ankara, in timp ce principalele partide germane, conservatori si social-democrati, au ajuns la un acord de principiu…

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite.

- Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat ca va discuta cu Papa Francisc despre situatia din Orientul Mijlociu si despre Ierusalim in mod deosebit. Atat Erdogan, cat si Papa Francisc sunt impotriva deciziei pre;edintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, o…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins orice alta optiune in afara aderarii la Uniunea Europeana, respingand propunerea franceza de "parteneriat" cu blocul comunitar, intr-un interviu publicat duminica in cotidianul italian La Stampa, transmite AFP. Erdogan, asteptat luni intr-o…

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- Trupele terestre turce au intrat, duminica dimineața, in Siria de nord, ca parte a campaniei militare prin care Ankara dorește sa elimine luptatorii kurzi din aceasta zona, a anunțat premierul Turciei, citat de BBC News. Binali Yildirim a declarat ca scopul acestei misiuni este stabilirea unei „zone…

- Fortele militare terestre din Turcia au invadat regiunea controlata de militia kurda Afrin din Siria. Atacul are loc in cursul noii ofensive "Operation Olive Branch", relateaza Welt.de, citand agentia de presa DHA si postul de televiziune NTV. Premierul turc, Binali Yildirim, a declarat ca armata a…

- Turcia va respinge orice oferta de parteneriat cu Uniunea Europeana care nu presupune calitatea de membru deplin, a declarat ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, într-un interviu pentru Reuters. El a atras totodata atentia ca actuala situatie nu îi ofera Turciei nici un motiv…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei. Imaginile publicate de agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie agerpres.ro. ''Haideti sa nu…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza MEDIAFAX, citand site-ul cotidianului Le Figaro.Emmanuel Macron s-a intalnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Turcia a denuntat ferm, joi, gasirea ca vinovat de catre un tribunal de la New York a unui bancher turc, in cadrul unui proces cu privire la ocolirea sanctiunilor americane impuse Iranului, transmite News.ro. Prin aceasta hotarire, pronuntata miercuri, „tribunalul american s-a amestecat in afacerile…

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…