- Cantaretul R&B R. Kelly pledeaza nevinovat in cazul de trafic de persoane si inselaciune care va fi judecat la New York, iar la audierea preliminara de miercuri magistratul a refuzat eliberarea lui pe cautiune, scrie Variety, potrivit news.ro.Avocatul lui a depus luni o cerere in care…

- Jodie Comer, proaspat laureata a unui premiu Emmy pentru cea mai buna actrita in rol principal cu serialul "Killing Eve', a acceptat un rol in urmatorul film al lui Ridley Scott, "The Last Duel", informeaza vineri revista Variety. Astfel, Jodie Comer ar putea juca alaturi de Matt Damon si Ben Affleck…

- Julie Andrews, in varsta de 83 de ani, actrițacunoscuta pentru rolurile din filmele "Mary Poppins" si "The Sound of Music", a primit, luni, Leul de Aur pentru intreaga cariera si a fost aplaudata de spectatorii prezenți la Mostra 2019. "Ma consider binecuvantata ca mi-am petrecut o mare parte din viata…

- Actrita Viola Davis, premiata cu Oscar in urma cu doi ani, va interpreta rolul fostei prime doamne Michelle Obama in serialul „First Ladies”, aflat in lucru la Showtime, informeaza Variety, potrivit news.ro.Reteaua de televiziune l-a angajat pe romancierul Aaron Cooley pentru a scrie scenariul.…

- Castigatoare a premiului Oscar, Charlize Theron, actrita americana originara din Africa de Sud, s a nascut pe 7 august. Astazi, implineste 44 de ani. Dupa ce a castigat un concurs local, la 16 ani, Charlize s a dus la Milano pentru un contract de un an ca model. Ulterior, s a antrenat pentru a deveni…

- Dupa cum probabil ai aflat, HBO Max, viitoarea platforma de streaming a WarnerMedia, a hotarat sa realizeze o continuare la celebrul serial „Gossip Girl”. Serialul a avut șase sezoane, care au rulat intre 2007 și 2012. Acțiunea urmarea un grup elitist de tineri din New York, din liceu la facultate și…

- Gossip Girl, serialul fenomen care a cucerit adolescenții din intreaga lume intre anii 2007 și 2012, se intoarce! HBO Max, viitoarea platforma de streaming a WarnerMedia, a anunțat, conform Reuters , ca spinoff-ul va incepe la 7 ani dupa ce acțiunea seriei s-a incheiat. Cu toate ca nu se știe exact…

- Actrita Emma Stone isi doreste sa colaboreze din nou cu regizorul Damien Chazelle, premiat cu Oscar pentru filmul „La La Land”, al carei protagonista a fost, astfel ca negociaza un rol din urmatorul lui lungmetraj, „Babylon”, scrie news.ro.Potrivit unor surse citate de Variety, Chazelle s-a…