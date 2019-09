Ceilalți actori nominalizați pentru acest premiu au fost Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) și Milo Ventimiglia (This is Us).

Premiul pentru cel mai bun rol feminin intr-un serial drama a fost caștigat de actrița britanica Jodie Comer pentru rolul sau din Killing Eve. Ea a concurat pentru aceasta distincție cu Emilia Clarke (Game of Thrones), Viola Davis (How to Get Away with Murder), Laura Linney (Ozark), Mandy Moore (This is Us), Sandra Oh (Killing Eve) și Robin Wright (House of Cards).

