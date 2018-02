Billy Graham, cel mai influent predicator al secolului XX, A MURIT

Stiri pe aceeasi tema

- Evanghelistul Billy Graham, considerat una dintre cele mai mari personalitati ale secolului XX, a murit miercuri, la varsta de 99 de ani. Graham a avut influenta la Casa Alba in mandatul a 10 presedinti americani.

- Lumea sportului este in doliu dupa ce Serghei Litvinov, legendarul aruncator de ciocan, a murit la varsta de 60 de ani, dupa o ședința de antrenament. Acesta a fost campion olimpic la Seul in anul 1988 și, de-a lungul carierei, a realizat multe performanțe. „El a decedat subit. Litvinov era pe bicicleta…

- Marele etnolog Kallos Zoltan – Cetațean de Onoare al Județului Cluj, o personalitate marcanta a vieții culturale clujene, recunoscuta la nivel național și internațional, a trecut la cele veșnice. Pentru merite deosebite și pentru intreaga sa contribuție la valorificarea tezaurului romanesc și maghiar,…

- Doliu in ROMANIA! O indragita actrita a murit. S-a stins imediat dupa ce si-a serbat ziua de nastere Una dintre cele mai talentate si mai prolifice scenografe ale teatrului romanesc, Doris Jurgea, a murit la varsta de 97 de ani, la doar 10 zile dupa ziua de nastere. Doris Jurgea s-a nascut pe data de…

- Prințul Consort Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de reprezentanții Casei Regale. Prințul Henrik era intr-o stare de sanatate grava, ca urmare a unei infecții la plamani.

- Vic Damone a murit, duminica (11 februarie), la varsta de 89 de ani. Celebrul cantaret american s-a stins din viata in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie. Nascut cu numele Vito Farinola intr-o familie italiana din Brooklyn, Damone s-a facut cunoscut interpretand balade. Artistul era…

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Pat Torpey, tobosar si membru fondator al trupei Mr. Big, a murit la varsta de 64 de ani, in urma unor complicatii survenite pe fondul bolii Parkinson, scrie NEWS.RO. Citeste si: Ministrul Justitiei IESE LA RAMPA: Ce spune despre EVALUAREA sefei DNA, Laura Codruta Kovesi / VIDEO Trupa…

- Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, trec prin clipe grele. Cei doi tineri sunt in doliu, dupa ce unchiul lui s-a stins din viata. Ionut si Loredana, fosti concurenti la „Mireasa pentru fiul meu”, si-au schimbat fotografia de profil de pe o retea de socializare cu una de…

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie realitatea.net.

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii sai de pe Facebook spun ca barbatul ar fi murit intr-un accident.

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri.

- Miliardarul Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA, a murit la varsta de 91 de ani. Kamprad este considerat unul dintre cei mai mari antreprenori ai secolului douazeci și s-a facut remarcat prin modestia de care dadea dovada chiar și dupa ce a ajuns miliardar. Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, a murit la varsta…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- Sotia cantaretului Paul Young, Stacey, a murit la varsta de 52 de ani, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. Vestea a fost data de catre familie, printr-un comunicat public. „Cantaretul Paul Young a anuntat, astazi, ca sotia sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta…

- Epidemia de gripa din SUA, considerata cea mai severa din ultimii ani, a provocat deja moartea a 30 de copii in intreaga tara, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, CDC) citate sambata de EFE. In ultima saptamana s-au insumat…

- John Barton, care a lucrat la Royal Shakespeare Company de la momentul înfiintarii ei împreuna cu Peter Hall în 1960, a murit joi dimineata, la vârsta de 89 de ani, a anuntat RSC, potrivit Press Association. Directorul artistic al RSC, Gregory Doran, a declarat…

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge a incetat din viata la varsta de 81 de ani, dupa o scurta suferinta provocata de o boala grava, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, informeaza DPA, scrie agerpres.ro. …

- Wilhelm Melliger, un calaret elvetian de succes, a murit, informeaza romaniatv.net. Wilhelm Melliger suferise un accident vascular cerebral anul trecut si de atunci se afla in coma. El fusese medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Atlanta (1996) si Sydney (2000).

- Un tanar de 21 de ani din satul Crihalma, student la Cluj Napoca, si-a pierdut viata, duminica, intr-un grav accident rutier petrecut in judetul Mures. Aflat la volanul unui autoturism, Alexandru Stefan Schiopea a depasit o coloana de masini pe linie continua, in curba. Vestea accidentului care…

- Fotbalistul britanic, Cyrille Regis, a murit la doar 59 de ani. Acesta a suferit un infarct și, în ciuda eforturilor depuse de medici, nu a mai putut fi salvat. Regis a reușit, de-a lungul carierei sale, sa joace în nu mai puțin de 241 de meciuri și sa marcheze 81 de goluri,…

- Un tanar de 19 din Borsa implicat intr-un accident rutier a decedat dupa o luna si jumatate de la producerea tragediei. Medicii nu l-au mai putut salva cu toate eforturile depuse. Evenimentul nefericit s-a produs pe drumul national 19 in data de 25 noiembrie 2017. Borseanul de 19 ani ar fi pierdut controlul…

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat, marti, echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015, scrie Mediafax.ro.

- Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana. Nu se cunosc detalii despre cauza mortii tanarului actor. Jon Paul Steuer s-a nascut in California in martie 1984 și și-a inceput cariera in actorie la varsta de trei ani, cand a jucat in piesa de teatru The…

- Peggy Cummins, actrița irlandeza celebra pentru rolul ei din filmul noir american Gun Crazy, s-a stins din viața pe 29 decembrie 2017, la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.

- Tatal Laurei Codruta Kovesi a murit. Procurorul Ioan Lascu s-a stins din viata la spital Procurorul Ioan Lascu, tatal sefei DNA, a murit, informeaza novatv.ro. Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului…

- Desi Sarbatorile de iarna aduc in general multa fericire si clipe frumoase petrecute in familie, pentru Crina Abrudan acest Craciun este unul negru. Tatal ei a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Craciun!

- Cunoscutul cineast, Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.

- Doliu în lumea sportului! Un jucator de fotbal a murit sâmbata în timpul unui meci care a avut loc în localitatea Villarrobledo din Spania. Fotbalistul facea parte din echipa El Rayo San Anton. Sportivului i s-a facut rau în timp ce se afla…

- Parintele Paisie Fantaziu a murit in dimineata zilei de sambata, 16 decembrie, anunta Arhiepiscopia Tomisului. Calugarul si-a dedicat intreaga viata predarii si promovarii istoriei,...

- Warrel Dane, artistul care a facut istorie cu trupele Sanctuary si Nevermore a murit miercuri, 13 Decembrie, in Sao Paulo, Brazilia. Acesta se afla in America de Sud pentru a definitiva al doilea sau album solo, insa la un moment dat s-a prabusit si a murit.

- Un muncitor in varsta de 40 ani, care lucra intr-o padure din zona Tusnad, a murit miercuri dupa-amiaza dupa ce a fost calcat de tractorul din care sarise pentru ca vehiculul aluneca spre o rapa, conform organelor de ancheta, conform Agerpres. Potrivit sefului Inspectoratului Teritorial de Munca…

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu "Lungu", a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby.

- Zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 sunt declarate zile de doliu național pe teritoriul Romaniei in memoria Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Executivul a adoptat, in ședința de astazi, o hotarare in acest sens.

- La 96 de ani, Regele Mihai I al Romaniei s-a stins din viața. Mihai I a fost regele Romaniei intre 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930, precum și intre 6 septembrie 1940 și 30 decembrie 1947. Este unul dintre puținii foști șefi de stat in viața din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. Fiu al principelui…

- Nikola Spear, tenismenul care a obtinut prima victorie cu 6-0, 6-0, la un turneu de Grand Slam, a murit la varsta de 78 de ani. Sarbul si-a adjudecat acest triumf in 1969, la Roland Garros, cand l-a invins pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat pe site-ul oficial, ca Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF, a incetat din viata. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Sulea a debutat...

- A incetat din viața parintele Ioan Dumitran, fost protopop și slujitor al Atarului la biserica „Sfinții Ingeri” din centrul orașului. Parintele se afla internat in spital de cateva luni, din cauza unor afectiuni cardiace. „Astazi, in zi de mare sarbatoare, [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA:…

- Îndragita actrița Stela Popescu a murit, joi, în locuința ei, la vârsta de 81 de ani.Potrivit reprezentanților ISU, citați de Realitatea TV, la ora 15:45 a fost primit un apel la 112 prin care se anunța ca actrița Stela Popescu a fost gasita inconștienta în propria…