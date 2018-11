Billie Eilish lanseaza piesa „come out and play”

Stiri pe aceeasi tema

- Sheku Kanneh – Mason, faimosul violoncelist, lanseaza piesa „In The Bleak Midwinter”, o compozitie de o suplete coplesitoare, ce va reprezenta fundalul sonor perfect pentru perioada sarbatorilor de iarna. Sheku Kanneh-Manson, unul dintre cei mai talentati muzicieni ai generatiei sale, a jucat un rol…

- The Carpenters, legandara formatie a anilor ’70, ne da cronologia peste cap si lanseaza albumul „Carpenters With The Royal Philharmonic Orchestra”, care va include si o minunata piesa de Craciun, „Merry Christmas Darling”. Cu hit-uri precum „(They Long To Be) Close to You” si „We’ve Only Just Begun”,…

- Jacob Banks emotioneaza in profunzime publicul odata cu lansarea videoclipului piesei „Slow Up”, un material ce urmeaza structura unui adevarat manifest. Videoclipul piesei „Slow Up” reda metaforic insasi imaginea umanitatii, a relatiilor interumane si a firescului, dorind sa puna in valoare notiuni…

- „Cum e ea” este prima piesa lansata de Gabi Bagu, tanarul artist care compune in studioul lui Matteo – Mattman Music. Dupa o perioada de timp in care a compus și a inregistrat versiuni proprii ale unor hituri celebre, Gabi Bagu lanseaza o prima piesa in limba romana, compusa de Matteo, Phelipe și George…

- Aflat pe culmile succesului, rockstar-ul Post Malone lanseaza „Sunflower”, cea de-a doua colaborare a artistului cu Swae Lee. Noua piesa se regaseste pe colana sonora a animatiei „Spider-Man™: Into the Spider-Verse”, a carei premiera va avea loc pe 14 decembrie. „Post si Swae au adus la viata o piesa…

- „What a Feeling” este titlul celui mai recent single lansat si produs de Geo Da Silva impreuna cu LocoDJ si DJ Fizo Faouez. Piesa este un amestec fresh de pop contemporan si reggaeton plin de influente moombahton, cu un sound super energic. Versurile sunt compuse de DJ impreuna cu Oana Vincu, iar muzica…

- Take That sarbatoreste 30 ani de muzica printr-un turneu european, anuntat pentru 2019. Iar anul acesta, pe 23 noiembrie, trupa care a facut istorie ani la rand lanseaza un album de 27 de piese, printre care 3 track-uri noi, cu invitati surpriza – The Greatest Hits Gloriously Reimagined. Ce parere aveti?

- Cantareata si compozitoarea Amy Macdonald lanseaza single-ul „Woman Of The World”, piesa principala a albumului „Woman Of The World: The Best of 2007 – 2018″, care va aparea pe 23 noiembrie. Pana aflam mai multe informatii, eu va invit cu mult drag sa dam impreuna play, apoi va astept sa-mi spuneti…