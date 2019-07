Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Justin Bieber a anunțat lansarea unui remix la inceputul acestei luni, intreg peisajul social media a luat foc, iar acum, la cateva zile distanța, misterul a fost elucidat – Bieber și Billie Eilish au lansat remix-ul piesei „Bad Guy”. Aceasta noua varianta a hit-ului „Bad Guy” este completata…

- Madonna lanseaza videoclipul piesei „God Control”, un material puternic, ce vine la pachet cu un avertisment in ceea ce privește conținutul explicit. Noul videoclip succeda lansarea albumului „Madame X” și sosește la timp pentru a completa povestea și simbolistica acestui material. Legendara artista…

- Dirty Nano și Alina Eremia lanseaza videoclipul piesei „Promite-mi”, o melodie fresh, care te poarta prin mai multe stari, de la reverie la energie și revolta. Vocea Alinei se potrivește perfect cu instrumentalul cu vibe electrizant, construind o poveste muzicala pe care vrei sa o asculți pe repeat.…

- Piesa „Privirea ta”, lansata in 2005, a fost primul single promovat de DJ PROJECT pe albumul „Șoapte”. A fost un succes instant, iar acum, la 14 ani de cand DJ Project iși croia drum prin topuri cu acest hit, Boehm lanseaza un super remix.

- Piesa „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost scrisa de Vescan, compoziția a fost realizata de Mahia Beldo și Dorian Oswin, iar cel din urma este și cel care s-a ocupat de producție. Videoclipul piesei „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost realizat de Andi Singer (regie & DoP), iar producția a fost... View…

- „Tare Rau” este primul single lansat de Mitza dupa albumul „Nascut la Revoluție”, pe care l-a prezentat publicului in 2018, atat in format digital, cat și intr-un format unic – caseta audio. Videoclipul, filmat in luna aprilie a acestui an, este regizat de Ionuț Trandafir, regizor care nu se afla la…

- Anunțul apariței noii piese a venit de la Ed Sheeran. El a postat pe Instagram: „Me and @justinbieber have got a new song out. It’s called I Don’t Care and I hope you like it x” (Eu, impreuna cu @justinbieber, am lansat o noua piesa. Se numeste „I Don’t Care” si sper ca va place... View Article

- Bea Miller și 6LACK lanseaza videoclipul piesei „it’s not u it’s me”, material regizat de catre Pilar Zeta și Jimmy Edgar. Clipul iți fura instant ochii – de la producție, la concept, la simboluri, dezvaluind o narațiune interesanta, care te va prinde și introduce cu totul intr-un univers aparte. Videoclipul…