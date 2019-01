Billie Eilish a lansat piesa „When I Was Older”, inspirata de filmul „ROMA”

Stiri pe aceeasi tema

- Hozier a lansat single-ul „Movement” la jumatatea lunii trecute, facand cunoscuta publicului o piesa profunda, care vine la pachet cu un videoclip ce il aduce in lumina reflectoarelor pe renumitul balerin Sergei Polunin. Ca sa se asigure ca lumea continua sa vorbeasca de piesa asta, Hozier a lansat…

- Noul single J Balvin marcheaza intoarcerea sa la ”radacini” și ofera o lecție despre veritabilul spirit al muzicii reggaeton. Cu un ritm molipsitor, „Reggaeton” va anula instant efectele frigului de afara. Piesa apare la doar cateva zile dupa ce a caștigat un Latin Grammy. „Reggaeton-ul a motivat oamenii…

- Cunoscutul DJ-ul moldovean, Yurii Olssen a lansat o noua piesa, „Floating”. Este o piesa de stare… pentru ca muzica inseamna poveste, emoție! „Floating” este o piesa cu un mesaj pentru cei care reușesc sa treaca peste momentele dificile din viața lor. DJ-ul moldovean Yurii Olssen a lansat „Floating”:…

- “Baby” este cel de-al șaselea single lansat de pe albumul de studio “What is Love?” al trupei Clean Bandit, care va fi lansat pe 30 noiembrie. Piesa este o colaborare cu artista galeza Marina (cunoscuta din proiectul Marina and the Diamonds) și omul care a inebunit o lume cu “Despacito”, Luis Fonsi.…

- Gandit cinematografic, de la cheia de lumina, la styling, la ritmul de montaj, care duce spre maniera filmelor din anii ’50, videoclipul piesei “Toți demonii mei” este unul dintre cele mai indraznețe proiecte din muzica romaneasca.

- Nu pierdeti Marea Deschidere a Editiei a XXI-a a Festivalului International al Teatrelor Dunarene FITeD 2018, Giurgiu, Teatrul Tudor Vianu, 29 octombrie 2018, la ora 19.00. Știti ce se intampla zilele acestea la Giurgiu, pe scena Teatrului Tudor Vianu? Pana seara tarziu? Tinerii actori ai teatrului…

- Connect-R iese la rampa cu o noua melodie. Se numeste Repetent si are un vibe care ne aminteste de perioada in care artistul a fost la R.A.C.L.A. Repetent are si muzica, si versurile semnate chiar de Connect-R, care spune ca piesa este inspirata de povestea sa de viata.