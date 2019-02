Stiri pe aceeasi tema

- Bill Weld, un fost guvernator republican al statului Massachusetts, a anuntat vineri dupa-amiaza ca il va contesta pe presedintele SUA Donald Trump in cursa pentru desemnarea candidatului la presedintie al Partidului Republican in anul 2020, apreciind ca natiunea este "in mare pericol".Citește…

- Bill Weld, un fost guvernator republican al statului Massachusetts, a anuntat vineri dupa-amiaza ca il va contesta pe presedintele SUA Donald Trump in cursa pentru desemnarea candidatului la presedintie al Partidului Republican in anul 2020, apreciind ca natiunea este "in mare pericol".

- Casa Alba i-a informat pe actionarii Bancii Mondiale ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa il desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de presedinte al Bancii Mondiale, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar. La inceputul…

- Donald Trump a afirmat la editia din 2018 a Forumului Economic Mondial de la Davos ca America este un loc extraordinar pentru investitii, dar nu s-a dovedit asa, directorii de companii fiind nemultumiti de politicile presedintelui american, despre care considera ca vor afecta afacerile si investitiile,…

- Senatoarea democrata Kamala Harris, un critic al politicilor președintelui american Donald Trump privind imigrația, a informat luni ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA, care vor avea loc in 2020, relateaza site-ul agenției Reuters și postul BBC. Harris, in varsta de 54 de ani,…

- Democrata Tulsi Gabbard, din Hawaii, membra a Camerei Reprezentanților, a declarat vineri pentru CNN ca va candida la funcția de președinte al SUA in 2020, devenind ultimul membru al partidului sau care ii lanseaza o provocare președintelui republican Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax."Am…

- Decizia SUA de a a-si retrage trupele din Siria nu va pune in pericol eforturile Washingtonului de a contracara amenintarile din regiune venite din partea Iranului si a ISIS, sustine Secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, relateaza News.ro.Pompeo se afla in Iordania, in prima…

- Mitt Romney, fost candidat republican la alegerile prezidentiale americane in 2012, ales senator de Utah in cursul alegerilor de la jumatatea mandatului in noiembrie 2018, a formulat critici severe la adresa presedintelui Donald Trump si a estimat ca acesta a semanat tulburare in toata lumea, potrivit…