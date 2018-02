Bill si Melinda Gates: Nu, nu este drept ca suntem atat de bogati

Stiri pe aceeasi tema

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor…

- Compania Amazon, deținuta de cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, le ofera angajaților sume de pâna la 5.000 de dolari, pentru a demisiona, potrivit Business Insider.Strategia de a plati oameni pentru a demisiona poate parea bizara, însa se poate dovedi eficienta, încât…

- "Va vad debusolati deja, nu sunteti in regula. Am o veste buna pentru voi: mai aveti doar trei incercari", spune Dan Negru, care ii avertizeaza ca fiecare an pierdut inseamna in aceasta runda 3.000 de lei in minus.

- Cate zile ar putea continua sa functioneze un guvern daca cea mai bogata persoana din fiecare tara ar acoperi costurile? Cele mai „scumpe" guverne sunt cele ale Japoniei, Poloniei, SUA si Chinei. Jack Ma, al 16-lea cel mai bogat om al lumii, cu 47,8 miliarde de dolari, ar putea salva Partidul Comunist…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, în acest sfârșit de saptamâna, o serie de controale în trafic, pe raza comunei Florești.”În perioada 9-11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au acționat împreuna cu polițiștii din cadrul…

- Scaderile de la bursa i-au costat pe cei mai bogati 500 de oameni din lume in total peste 90 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin cite un miliard fiecare. Potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg, cel mai bogat om de pe planeta, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a vazut…

- Remus Borza a precizat faptul ca in administrația Trump, anul trecut, Statele Unite ale Americii au cunoscut o creștere și mai evidenta fața de 2016, in perioada mandatului lui Barack Obama. Totodata, Borza subliniaza faptul ca deși SUA a avut o creștere de 2,3%, in Romania exista persoane nemulțumite…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si-a marit averea cu 22 de miliarde de dolari de la inceputul anului 2018, ajungand la o avere totala in valoare de 121 de miliarde de dolari, arata Indexul Miliardarilor realizat de Bloomberg.

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Un barbat de 26 de ani este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de uz de arma fara drept, lovire și alte violențe. Omul, angajat al CFR Deva, ar fi folosit arma cu scopul de a asigura paza la o garnitura de vagoane. Politistii deveni au fost sesizați la 112 cu privire la aceasta situație,…

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a anuntat de curand ca pregateste modificari substantiale la algoritmii retelei sociale, astfel ca postarile prietenilor vor aparea mai des in news feed, in detrimentul celor publicate de companii si organizatii media. Iar deja unii utilizatori au observat aceste schimbari.…

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime in acest an dupa cea inregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg,

- Jeff Bezos a devenit saptamana aceasta cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea sa neta a urcat la 105,1 miliarde de dolari, doborand astfel recordul stabilit de Bill Gates in 1999. Seful Amazon il inlocuise pe Gates la varful topului celor mai bogati oameni din lume inca din octombrie…

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Facebook a anuntat o modificare majora in ceea ce privește conținutul care apare in News Feed-ul fiecaruia din cele peste 2 miliarde de utilizatori. Potrivit companiei, de acum înainte vor avea prioritate conţinuturile distribuite de familiile şi de prietenii internauţilor, în…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Succesul nu inseamna același lucru pentru fiecare dintre noi, dar trebuie sa recunoști ca stabilitatea financiara intra mereu in aceasta categorie. Secretul succesului nu e niciodata o soluție magica prin care iți poți rezolva toate problemele. De multe ori vine la pachet cu multa munca, ore nedormite…

- vezi prezentarea Cititul este unul dintre obiceiurile primare ale oamenilor de succes, precum miliardarii Warren Buffett sau Bill Gates. Totodata, dovezile stiintifice indica faptul ca cititul este o modalitate de imbunatatire semnificativa a factorilor de sanatate, cum ar fi nivelul de stres, calitatea…

- Polițiștii din Giurgiu au facut, zilele trecute, mai multe percheziții in casele a tre barbați din localitatea Joița. Oamenii legii au descoperit peste o tona de ”bombe” ce urmau sa ajunga la sute de romani pentru petrecerea de Revelion. Polițiști din Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au descins…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit mai bogati cu un trilion de dolari in 2017, o crestere de patru ori mai mare decat cea de anul trecut, pietel bursiere depasind piedicile economice, sociale sau politice intalnite la nivel global, potrivit Bloomberg. Cresterea totala inregistrata…

- De multe ori credem ca suntem foarte diferiti de cei antici. Credem ca cei cu mult inaintea noastra aveau traditii si obiceiuri extrem de bizare (desi ciudatenia e mai mult in ochii privitorului). Chiar si asa, descoperirile arheologice...

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sinmihaiu Almașului impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat vineri, 15 decembrie a.c., o percheziție domiciliara la locuința unui barbat de 64 de ani, din comuna Romanași, banuit de comiterea mai multor infracțiuni, dintr-o…

- Oamenii de afaceri, reuniti in organizatia Romanian Business Leaders (RBL), isi exprima dezacordul profund cu graba si modul in care sunt votate legile Justitiei in parlamentul Romaniei. In opinia acestora, independenta puterii judecatoresti e singura cale catre consolidarea unui ecosistem de afaceri…

- CHIȘINAU, 29 nov — Sputnik. Potrivit unor surse din cercurile guvernamentale, citate de presa britanica, Londra ar urma sa plateasca 60 de miliarde de euro Bruxelles-ului pentru parasirea Uniunii Europene. © AFP/ JUSTIN TALLIS Cum vor putea obtine moldovenii statutul de rezident dupa Brexit:…

- Bill Gates citeste in jur de 50 de carti in fiecare an, Mark Cuban citeste cate trei ore in fiecare zi, Mark Zuckerberg a decis sa citeasca 24 de carti intr-un an, iar Warren Buffett isi petrece 80% din zi citind. 0 0 0 0 0 0

- Kate McClure, o tanara de 27 de ani din New Jersey, a ramas fara benzina intr-o zona rau famata din Philadelphia. A iesit din masina si de ea s-a apropiat un om al strazii. Acesta i-a spus sa intre din nou in vehicul si sa blocheze usile, apoi sa astepte. Dupa cateva minute, barbatul s-a intors cu o…

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a dpeașit 100 de miliarde de dolari, dupa ce vanzarile-record de Ziua Recunoștinței și Black Friday au dus la creșterea acțiunilor companiei, potrivit Bloomberg . Bezos a inregistrat o creștere de 2,4 miliarde de dolari, dupa ce titlurile Amazon au urcat cu…

- Mai multi conducatori auto au fost depistati de politistii rutieri din Constanta in trafic sub influenta bauturilor alcoolice. Unul dintre acestia a fost implicat intr un accident rutier soldat cu pagube materiale pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta. Oamenii legii au intocmit dosare penale…

- Practic, prin intermediul acestei aplicații, orice persoana interesata poate afla date oficiale despre un șantier din Timișoara, incepand cu termenul de execuție, stadiul lucrarii, valoarea totala a acesteia și banii decontați pana in prezent. In același timp, timișorenii pot sesiza și ei nereguli…

- Sute de protestatari au blocat accesul in Facultatea de Drept, de la ora 8.00. Oamenii spun ca au ales acest loc pentru protest pentru ca acolo se fac legile. Studenții și profesorii au așteptat aproape o...

- "Ma uitam in timpul sedintei Comisiei de buget-finante la o interventie tipica a domnului Tudose in sedinta de Guvern. Asistam din ce in ce mai des la astfel de declaratii care parca fac parte dintr-un spectacol asa... nu cunosc un anumit subiect, dar vorbesc intre ei. In speta, era vorba de fonduri…

- O întrebare simpla de matematica poate sa te puna în dificultate de multe ori daca ești neatent. Întrebarea care a încins internetul si i-a împartit pe “matematicieni” în doua tabere. Cât fac 10-9+1=? Simpla problema de matematica…