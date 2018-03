Bill Gates si Bitcoinul: Ce crede miliardarul despre criptomonede si afacerile viitorului

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA ancheteaza una dintre afacerile internationale in care este implicata Ivanka Trump, fiica presedintelui american, conform informatiilor CNN, care citeaza doua surse.

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC. Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite…

- Oamenii sunt hotarați sa mearga in instanța, iar eventuale procese ar putea duce la suspendarea hotararilor de CL prin care se aplica supraimpozitarea. Exista insa o alta modalitate prin care timișorenii pot sa scape de taxa de paragina. Daca incep lucrarile, hotararea prin care se aplica supraimpozitarea…

- Compania Renault a lansat un video teaser scurt in care ne arata primele imagini cu un nou concept numit EZ-GO. Premiera oficiala a prototipului va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva in data de 6 martie a acestui an.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader responsabilitatea de a anunta ceea ce crede de cuviinta. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul,…

- Structura viitorului an școlar a fost aprobata prin ordin de ministru. Ca și anul trecut, elevii se vor intoarce la cursuri mai devreme decat credeau. Ministerul Educației Naționale a anunțat structura definitiva a viitorului an școlar, in care elevii vor avea parte de mai multa vacanța. Cursurile…

- Anterior, președintele țarii, Igor Dodon a declarat ca „UNIREA inseamna razboi civil", in contextul localitaților care semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Astazi, primarul demisionar, Dorin Chirtoaca a menționat ca populația este imparțita in grupuri și datorita lui Dodon „lumea mai crede…

- Bill Gates a declarat duminica ca oamenii ultra-bogati, asa cum este el, ar trebui sa plateasca taxe "semnificativ" mai mari, relateaza MarketWatch, citat de news.ro. "Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar trebui sa ceara celor ca mine sa plateasca…

- Declaratiile sefei DNA au provocat reactii diferite pe scena politica. Presedintele Senatului a fost vehement si a subliniat ca Laura Codruta Kovesi nu vede problemele din propria institutie.

- Consumul de ciocolata a urcat semnificativ pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi 5 miliarde de lei (un miliard de euro), conform unui studiu de specialitate. Afacerile din piata de ciocolata…

- Poate ca o sa ma intrebati ce legatura exista intre “Moscova nu crede in lacrimi” si Eurovision. Exact aceea dintre un tezaur (filmele clasice de la TVR) si o balega, adica Eurovisionul. Duminica seara, TVR 2 a difuzat “Moscova nu crede in lacrimi”. Povestea incepe pe vremea lui Hrusciov si se intinde…

- Dupa ce a disputat mai multe meciuri amicale numai pe terenuri cu iarba sintetica și s-a antrenat pe aceeași suprafața, ultima partida pe cea naturala datand tocmai din luna noiembrie a anului trecut, de pe 25, de la primul test cu Romulus Ciobanu pe banca tehnica, impotriva divizionarei C, CSU 2 Craiova,…

- Apple investigheaza un incident raportat de un utilizator din statul american Florida, posesor al unui set de casti wireless din seria Air Pods. Cu pret de 159 dolari, castile Apple AirPods au atras critici pentru designul neinspirat, amintind de versiunea cu fir a acestora, dupa o intalnire cu foarfeca.…

- Pe piata din Sydney, scaderea a fost de 3%, in Hong Kong cu aproape 5%, in timp ce in China continentala, indicele compozit Shanghai a pierdut mai mult de 2%, scrie HotNews. Anul 2018 incepuse bine, dar odata cu publicarea in Statele Unite a raportului lunar privind ocuparea fortei de munca, situatia…

- Cei care vor sa isi ingrijeasca arterele au la dispozitie un fruct delicios care ii va ajuta sa isi mentina sanatatea. Rodia, ca despre ea este vorba, are proprietatea sa reduca acumularea de lipide la nivelul muschiului cardiatic.

- Dupa conferința incendiara de dupa meciul cu Astra, Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, s-a dezlanțuit din nou, atacand modul in care este condus fotbalul romanesc. "Acum doua zile, inainte de meciul cu Astra, am facut o conferința și am spus doua probleme ale fotbalului romanesc. Am vorbit in numele…

- Compania invoca, intr-o postare pe blog, practicile comerciale inselatoare din anunturile care vorbesc despre afaceri fara riscuri, de faptul ca poti face plati imediate catre oricine in lume, de discounturi de 15% sau de indemnul de a folosi fondul de pensie pentru a cumpara bitcoin. Ofertele…

- Desi Romania este o tara de 20 de milioane de oameni si este una dintre cele mai puternice economii din Europa Centrala si de Est, doar trei tranzactii de peste 1 mld. euro s-au semnat pana acum in Romania. Desi anul 2017 a fost unul prolific pentru piata locala de fuziuni si achizitii, nu s-a semnat…

- Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița susține ca obiectivele prioritare in dosarul furtului miliardului trebuie sa fie descoperirea și pedepsirea vinovaților, precum și recuperarea banilor, dar nu publicarea sau nepublicarea raportului Kroll2, așa cum așteapta multa lume și, in special, presa.…

- Mai multe tipuri de roboti care sunt capabili sa prepare branzeturi, sa serveasca cafea si sa culeaga trandafiri au fost creati de curand de un grup de studenti din Olanda, Robotul Moonlander poate sa deplaseze cu usurinta o roata de cascaval ce are greutatea de 12 kilograme.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede. "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- In ultimele zile a avut un adevarat maraton al negocierilor in interiorul PSD pentru formarea viitorului executiv condus de Viorica Dancila. Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO șefii a mai mult de jumatate din organizațiile PSD au venit la centru pentru a discuta despre titularii ministerelor și despre…

- In 1999, Bill Gates a scris o carte numita „Business @ the Speed of Thought”. Atunci, el a facut 15 predictii despre cum va arata lumea in viitor, predictii care la vremea respectiva pareau SF. In mai putin de 20 de ani, predictiile lui Bill Gates s-au adeverit. 1. Site-urile care compara preturi…

- Autoritatile vor sa construiasca prima linie de metrou pe directia est - vest, asta pentru a lega comunele limitrofe Floresti si Apahida. Acolo locuiesc cel putin 50 de mii de oameni care vin la serviciu in oras. „Lista de investitii pentru anul 2018 contine un capitol care se refera la alocarea unor…

- Athletic Club Bilbao si FC Viitorul au ajuns la un acord de principiu pentru transferul jucatorului Cristian Ganea la gruparea basca, incepand cu data de 1 iulie 2018, a anuntat, ieri, gruparea patronata de Gheorghe Hagi. Ganea va semna pe trei sezoane cu Athletic Club Bilbao, cu optiune de prelungire…

- Sever Dron, fostul antrenor al Virginiei Ruzici si al lui Henri Leconte, crede ca Simona Halep o va invinge pe australianca Destanee Aiava, in primul tur la Australian Open, dar atrage atentia asupra editiei de anul trecut, cand actualul lider mondial a parasit competitia inca din runda inaugurala.

- Dupa ce mai multi utilizatori de smartphone-uri OnePlus s-au plans de posibile tentative de fraude in care au fost vizate cardurile lor bancare, firma de securitate Fidus a descoperit o vulnerabilitate pe site-ul companiei chineze. Aceasta le-ar permite unor hackeri sa obtina datele de la cardurile…

- Campioana Viitorul a efectuat in aceasta dimineata primul antrenament din cadrul cantonamentului din Turcia. In absenta lui Gheorghe Hagi, plecat in Italia pentru a definitiva transferul lui Ianis Hagi, sesiunea de pregatire a fost condusa de "secundul" Catalin Anghel. Dintre jucatori, marea absenta…

- "Kim Jong-Un evident a castigat aceasta runda. Este un politician absolut competent si matur, care si-a rezolvat obiectivul strategic – are un focos nuclear si o racheta cu raza lunga de actiune", a spus Putin. In opinia presedintelui rus, Kim Jong-Un vrea acum sa calmeze situatia. Coreea de Nord si…

- In curand, noi informații despre cum se „lucreaza” in instituția publica ABA Olt și cum iși fac de cap unii angajați protejați chiar și sub mandatul numitului Prala Ștefan. Ce achiziții s-au facut la prețuri aproape duble, cat au costat angajarile sub mandatul Bavița, unde era mașina instituției (VL…

- Cu un patrimoniu estimat la 105,1 miliarde de dolari (aproximativ 88 de miliarde de euro), Jeff Bezos, fondator si CEO al companiei Amazon, a devenit cel mai bogat om din istorie, potrivit Bloomberg.Pana acum, titlul i-a apartinut co-fondatorului Microsoft, Bill Gates.

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Autorul a declarat pentru BBC radio ca la capatul „Fire and Fury: Inside the Trump White House" concluzia lui ca Trump nu este potrivit pentru acest post a devenit o conceptie extinsa. „Cred ca unul dintre efectele interesante ale cartii este, pana acum, cel al imparatului fara haine. Povestea pe care…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- vezi prezentarea Un balon urias? O ratacire efemera? O inselatorie? Oricum ar fi numit fenomenul valutelor virtuale, teama investitorilor in Bitcoin de a nu pierde valul poate avea o influenta puternica si periculoasa, in acelasi timp, asupra deciziilor financiare. Mizele sunt uriase in acest moment,…

- Charlie Lee, omul care a inventat Litecoin, si-a vandut toata participatia pe care o avea in criptomoneda. El a facut acest lucru pentru a nu mai fi acuzat ca publica pe Twitter mesaje despre Litecoin prin care incearca sa-i creasca valoarea si, implicit, sa devina mai bogat. Lee a vorbit despre un…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Gheorghe Hagi a rememorat intr-o emisiune televizata momentul definitoriu trait pe banca Viitorului pe 13 mai, atunci cand echipa sa a devenit in premiera campioana Romaniei. "Regele" a dezvaluit de ce, imediat dupa fluierul final al meciului cu CFR, 1-0, a ales sa plece la vestiar, in loc sa sarbatoreasca…

- Razvan Burleanu nu crede ca introducerea VAR-ului va rezolva problemele de arbitraj ale fotbalului romanesc. A oferit un punct de vedere cu privire la sistemul pe care LPF vrea sa-l implementeze. "Nu a existat pana acum nicio discutie intre rprezentatii LPF si FRF pe acest subiect. ...

- Florin Nița a avut o prestație excelenta in victoria celor de la FCSB in favoarea Viitorului, scor 2-0, iar dupa meci a surprins. Portarul roș-albaștrilor a venit la interviurile de dupa meci alaturi de un copil. Micuțul este fiul unui prieten și a avut ceva probleme de sanatate. Acesta nu a fost primul…

- Schiorii Coronei antrenati de Dan Iliescu si-au sacrificat sarbatorile de iarna din acest an, pentru cel mai lung si greu stagiu de pregatire. Delegatia Coronei se afla de vineri in Austria, acolo unde va ramane pana in data de 10 ianuarie. „Va fi o perioada grea pentru noi, dar am ales cu totii sa…

- Microsoft Bing nu va ocupa niciodata primul loc in topul motoarelor de cautare, dar s-ar putea sa devina cea mai buna soluție in foarte multe scenarii. In cadrul unei conferințe desfașurate in urma cu mai puțin de 24 de ore la San Francisco, cei de la Microsoft au dezvaluit o serie de avansuri tehnologice…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primele zece luni din 2017, fata de perioada similara din 2016, atat ca serie bruta cu 11,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 12,7%, reiese din datele Institutului…

- Adrian Rosca a castigat medalia de aur la UGAL Invent, un concurs international de inventica organizat la Galati de Universitatea „Dunarea de Jos“, la care au participat peste 100 de inventatori. Inventia sa este o masina care foloseste drept combustibil aerul comprimat si poate dezvolta viteze extrem…

- Unu din zece parinti nu si-ar lovi niciodata copilul, iar unu din doi crede ca lovirea este spre binele copilului, arata un raport al Fundatiei World Vision Romania, care cuprinde o caracterizare a principalelor sapte tipologii de parinti din Romania care au o atitudine violenta fata de propriii…

- Zoltan Szekely, membru in Comisia Centrala a Arbitrilor, și Norbert Kemeneș, arbitru de categoria I, au reprezentat Maramureșul la cursul de consolidare organizat in cadrul programului de dezvoltare ”Cavalerii viitorului”. „Cavalerii viitorului” – program de dezvoltare perfecționat de Comisia Centrala…