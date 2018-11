Bill Gates scoate bani si din rahat

Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates vrea sa reinventeze toaletele, pentru care a cheltuit în ultimii ani 200 de milioane de dolari, miliardarul fiind convins ca o regândire a acestora poate salva o jumatate de milion de vieti pe an si poate oferi economii de 200 de miliarde de dolari.

- Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, crede ca toaletele sunt o afacere serioasa si pariaza pe faptul ca reinventarea acestor instalatii sanitare de baza poate salva o jumatate de milion de vieti omenesti si poate permite realizarea unor economii de peste 200 de miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.…

- Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, crede ca toaletele sunt o afacere serioasa si pariaza pe faptul ca reinventarea acestor instalatii sanitare de baza poate salva o jumatate de milion de vieti omenesti si poate permite realizarea unor economii de peste 200 de miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.…

- Escaladarea conflictului comercial dintre Washington si Beijing loveste in uriasa piata chineza si ii afecteaza psihologic pe foarte multi clienti autohtoni care si-au redus masiv achizitiile de produse de lux in a doua jumatate a acestui an, a avertizat Ermenegildo Zegna, directorul producatorului…

- Boala l-a rapus pe afaceristul care, in urma cu mai bine de patru decenii, mai exact in 1975, pusese bazele, alaturi de Bill Gates, companiei americane ce avea sa se transforme intr-un gigant in domeniu. Paul Allen s-a stins la varsta de 65 de ani, greaua veste gasindu-i confirmare pe pagina acestuia…

- Capitalismul este instrumentul adecvat pentru combaterea inegalitatilor, prin faptul ca genereaza venituri din taxe care pot fi folosite pentru a distribui prosperitatea, a declarat fondatorul Microsoft si filantropul Bill Gates, aflat in vizita la Berlin, relateaza marti dpa, informeaza Agerpres.Gates…

- Miliardarul Paul Allen, fondator in 1975 impreuna cu Bill Gates al gigantului american din domeniul informaticii Microsoft, a murit luni la varsta de 65 de ani ca urmare a unui cancer, au anuntat familia si compania sa Vulcan intr-un comunicat, relateaza AFP. "Cu o mare tristete anuntam moartea fondatorului…

- Timp de zeci de ani, Bill Gates a facut miliarde de dolari din tehnologie. Acum investeste masiv in proiecte pentru a combate incalzirea globala si in tratamente impotriva bolilor. Nu e de mirare ca fondatorul Microsoft este pasionat de stiinta. De-a...