Bill Gates: Capitalismul poate fi răspunsul la inegalitate Capitalismul este instrumentul adecvat pentru combaterea inegalitatilor, prin faptul ca genereaza venituri din taxe care pot fi folosite pentru a distribui prosperitatea, a declarat fondatorul Microsoft si filantropul Bill Gates, aflat in vizita la Berlin, relateaza marti dpa. Gates (62 de ani) a mai afirmat ca i-ar fi greu sa-si imagineze un sistem capabil sa asigure oamenilor acces la medicamente, electricitate si alfabetizare la fel de bine ca sistemul capitalist. "Nu exista dovezi ca un sistem alternativ ar functiona bine", a mentionat Bill Gates intr-o intalnire cu presa in capitala germana.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

