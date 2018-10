Bill Gates: Capitalismul este instrumentul adecvat pentru combaterea inegalităţilor Gates (62 de ani) a mai afirmat ca i-ar fi greu sa-si imagineze un sistem capabil sa asigure oamenilor acces la medicamente, electricitate si alfabetizare la fel de bine ca sistemul capitalist. "Nu exista dovezi ca un sistem alternativ ar functiona bine", a mentionat Bill Gates intr-o intalnire cu presa in capitala germana.



Un sistem economic capitalist permite reglarea fiscalitatii astfel incat sa ajute la distribuirea prosperitatii, a mai spus el.



Gates a amintit ca sunt tari care au ales alta cale si au esuat, in opinia multora. Nord-coreenii duc o "viata ingrozitoare",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

