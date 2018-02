Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates avertizeaza ca din cauza unui virus mortal, care se transmite prin aer, 30 de milioane de oameni ar putea muri intr-un an. Miliardarul american iși exprima ingrijorarea ca acest lucru s-ar putea intampla, in cazul in care autoritațile nu vor finanța lupta impotriva unor astfel de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, la o dezbatere privind frauda in achizitii publice, referitor la clasarea dispusa in Microsoft, ca parchetul a fost sesizat la 9 ani dupa comiterea faptelor. "Dincolo de faptul ca in acel dosar DNA a facut 4 rechizitorii prin care au…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- Au fost inregistrate patru noi decese din cauza gripei. In total, de la inceputul sezonului rece, opt persoane au murit in acest context, potrivit datelor publicate de Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste judetul Alba, de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ianuarie au…

- Roger Federer și Bill Gates, video amuzant pentru o cauza umanitara. Jucatorul de tenis elvețian și magnatul american apar distrandu-se intr-un material inregistrat. Bill Gates, numarul 1 de la Microsoft, este implicat mereu in cauze de binefacere, pentru țari care se confrunta cu dificultați financiare.…

- Clipul care a devenit viral pe rețelele de socializare și care a amuzat milioane de oameni ascunde o poveste trista. In imagini nu este un șoarece, iar acesta nu se bucura de baie la fel de mult ca un om.

- Facebook a anuntat ca interzice toate reclamele care se refera la bitcoin, criptomonede si oferte publice initiale de monede (ICO), incercand astfel sa combata escrocheriile si fraudele, informeaza Business Insider. Compania invoca, intr-o postare pe blog, practicile comerciale inselatoare…

- ♦ Numarul de pasageri de pe aeroporturile din tara s-a dublat in ultimii patru ani ♦ Cele mai mari cresteri au fost inregistrate anul trecut de aeroporturile din Suceava, Oradea si Tulcea ♦ Fata de 1998, traficul aerian s-a majorat de zece ori.

- Actorul nu se poate lipsi de propria-i mașina, pe care o conduce și la 78 de ani. Alexandru Arșinel are interzis la șofat, dar nu ține cont de acest lucru. Dupa infarctul suferit in urma cu aproximativ o luna, actorul ar fi trebuit sa respecte cu sfințenie sfaturile medicilor. Pe care insa le-a ignorat!…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel...

- Aproape toata populația de peste 65 de ani sufera de dureri, umflaturi și deteriorari definitive la nivelul articulațiilor, toate acestea fiind cauzate de osteoartrita. Cea mai frecventa forma de artrita evolueaza in timp și este cauzata de accidente suferite la nivelul articulațiilor sau este, pur…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al treilea deces din acest an, o femeie de 40 de ani. Medicii din tara vecina sustin ca femeia nu era vaccinata si ca avea probleme de sanatate.

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania. Estimarea ia in calcul numarul de smartphone-uri…

- În urma cu aproape 500 de ani, un dezastru a lovit poporul aztec din Mexic, atunci când oamenii au început sa se prabușeasca cu febra, dureri de cap și sânge care le curgea din ochi, gura, nas. Dupa trei sau patru zile mureau, scrie The Guardian. În cinci ani…

- Zeci de milioane de oameni sufera de boli in fata carora medicina actuala continua sa fie neputincioasa, in ciuda progreselor inregistrate in ultimele decenii. Unele dintre ele au fost cunoscute inca din antichitate, in timp ce altele, asa-numitele „maladii moderne” au fost descoperite abia incepand…

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Mijlocașul Francis Coquelin (26 ani) a plecat de la Arsenal dupa aproape 10 sezoane petrecute pe Emirates. Jucatorul francez a fost vandut la Valencia pentru 13,5 milioane de euro, anunța cotidianul The Guardian. Coquelin bifase doar 6 meciuri in acest sezon de Premier League, iar Arsene Wenger a decis…

- Ninsorile abundente din Alpi țin captivi in statiuni mii de turiști. In regiunile muntoase din Italia, 11.000 de oameni sunt blocați din cauza vremii rele. Iar in Elveția, 13.000 de turiști nu pot parasi cabanele lor inca de ieri.

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…

- Rock, pop, dance, house si latino sunt genurile de muzica de care au avut parte cele cateva mii de timisoreni care au ales sa petreaca Revelionul in strada. Cei care au concertat au fost artisti timisoreni, dar si celebrul Lou Bega.

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramine fara loc de munca. Pina in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca…

- Aplicația de mesagerie WhatsApp, deținuta de catre Facebook, nu va mai funcționa pe milioane de smartphone-uri in intreaga lume incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit The Telegraph . Este vorba de dispozitive BlackBerry, Windows Phone și Symbian. De la compania canadiana BlackBerry sunt vizate sistemele…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora în urmatoruii 13 ani, lasând fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pâna în 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Studiul McKinsey a acoperit…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceast

- UE ofera 36,3 milioane de euro Republicii Moldova pentru necesitațile de creare a locurilor de munca, creșterea exporturilor spre UE, consolidarea administrației publice, imbunatațirea serviciilor de poliție și o dezvoltare rurala accelerata. Totuși, suma solicitata de Republica Moldova a fost de 47…

- Un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agenția europeana pentru proprietatea intelectuala, arata ca vanzarile de haine, incalțaminte și accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE. Business-urile…

- Senatorul PMP, Cristian Lungu, se arata ingrijorat de situația actuala prin care trece Romania – criza naționala de forța de munca. “Este un fenomen. Suntem tot mai puțini, și tot mai puțin pregatiți, iar fenomenul se acutizeaza an de an. Romania este o țara tot mai depopulata: ne pleaca tinerii,…

- "Nu voi trimite nici un om la Bucuresti. Lupta impotriva abuzurilor trebuie sa aiba loc in Parlament, unde se fac legile, se dezbat cu societatea civila, cu asociatiile profesionale etc. Ce va transmite PSD cu acest miting, ca lupta impotriva justitiei?", a declarat pentru HotNews.ro unul din liderii…

- Mișcarea primarului General, Gabriela Firea, a revoltat inca din prima clipa protestatarii. Cu instaurarea Targului de Craciun in Piața Victoriei nu a fost de acord nici premierul Mihai Tudose. Deși protestul #rezist din Piața Victoriei nu este autorizat și nu a fost vreodata, iar Targul de Craciun…

- Kebab-ul si shaorma ar putea deveni ilegale in intreaga Europa din cauza fosfatilor pe care le contin, dar si a legaturii dintre acesti fosfati si afectiunile cardiovasculare, informeaza Business Insider. Shaorma este una dintre mancarurile preferate al romanilor – consumata adesea dupa o…

- Este rezultatul unui studiu efectuat de o mare companie de consultanta din Statele Unite. Acesta arata ca operatorii de masini si lucratorii in industria alimentara vor fi cei mai afectati. Alte categorii care vor avea de suferit din cauza automatizarii sunt gradinaritul, montarea de instalatii…

- Aproximativ 375 de milione de oameni vor trebui sa se recalifice pana in 2030, fiindca altfel si-ar putea pierde locul de munca din cauza automatizarii si a robotilor, arata un studiu al ccompaniei de consultanta McKinsey. Oamenii trebuie sa invete in tot decursul vietii sa faca lucruri noi, fiindca…

- Orasul Hong Kong are printre cele mai scumpe locuinte din intreaga lume, avand in vedere ca unele dintre cele mai luxoase apartamente din regiune ajung la un pret de 146 de milioane de dolari, potrivit Business Insider. Preturile uriase fac familiile de clasa mijlocie sa concureze pentru…

- Miliardarul american Jeff Bezos va angaja 1.000 de informaticieni in Romania Cel mai bogat om din lume, a carui avere tocmai a trecut de pragul de 100 de miliarde de dolari, se pregateste sa angajeze 1.000 de IT-isti la Bucuresti Averea fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a atins pentru prima…

- Aproximativ 100 de oameni au ajuns, vineri, la Teatrul de Revista "Constantin Tanase" din Capitala, in dorinta de a-i aduce un omagiu marii actrite. Potrivit unui anunt al Teatrului de Revista "Constantin Tanase", trupul neinsufletit al Stelei Popescu ar urma sa fie depus, vineri, in foyerul…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii facute de Consiliul European in luna iunie si propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii noastre pentru a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social, ca in aces an, din cauza deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) de redefinire a abuzului in serviciu, 245 de dosare au fost clasate, iar prejudicii de 188 de milioane…

- Baiatul a ramas orfan la numai 9 ani, parintii decedand intr-un accident, iar sistemul l-a plasat in familia ramasa, adica a unchiului sau pușcariaș. Barbatul l-a invațat sa fure, Ionuț a ajuns apoi in asistenta maternala, iar intr-un final la Centrul pentru Recuperare Delicventa Juvenila din comuna…

- Gigi Becali a achitat, saptamana trecuta, 2,5 milioane de euro pentru a rascumpara cate 20% din drepturile pe care Viitorul le pastrase dupa transferurile lui Florin Tanase, Romario Benzar, Dragoș Nedelcu și Florinel Coman. Acum, echipa lui Hagi nu mai are niciun procent pentru cei 4 fotbaliști. Dupa…

- Aproximativ 150 de persoane s au adunat, duminica seara, in Piata Victoriei, pentru a protesta fata de legile Justitiei si cele fiscale, ei spunand ca, prin forma actuala a acestor acte normative, guvernantii isi bat joc de romani, potrivit Romania TV.Protestatarii au venit cu pancarte, pe care au inscriptionat…

- Pentru ca guvernul nu se grabește sa inființeze Administrația Canalului Bega, care sa dea verde vaporașelor de pe Bega, primarul Nicolae Robu va trimite o scrisoare catre Comisia Europeana. Exista riscul ca, la finele anului, municipalitatea sa fie nevoie sa returneze 6 milioane de euro.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca "a auzit si el" ca manifestanti urmeaza sa protesteze duminica seara, in Capitala, in fata sediului PSD, dar ca le transmite ca, in ceea ce priveste masurile luate pentru modificarea Codului Fiscal, acestea urmaresc "programul de guvernare, care a fost sustinut…

- Doua echipaje de pompieri au intervenit in noaptea de sambata spre duminica, pentru a lichida un incendiu care a izbucnit intr-un camin din orașul Florești. Șapte persoane au avut de suferit.