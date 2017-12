Stiri pe aceeasi tema

- Desi oferta fotbalistica a zilei de miercuri nu este una extraordinara, avem un numar satisfacator de evenimente pe care putem investi pentru a inregistra noi castiguri. Ne indreptam atentia chiar spre cele mai tari dispute programate, Milan – Inter, super-derby-ul sferturilor de finala din Cupa Italiei…

- Investitia pe combo-ul propus astazi o facem din banii ce ne-au intrat in cont ieri. Am mizat pe un bilet castigator, compus din ”over-ul” pe puncte, 149.5, in duelul de Euroliga de baschet dintre Maccabi Tel Aviv si Fenerbahce (scor 82-73) si pe 10 sau mai multe cornere in meciul de Cupa Olandei dintre…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi pariem doar pe fotbal. Avem inca o data un pont pe cornere, in cel mai important joc al zilei, Arsenal – Liverpool. Va fi o partida in primul rand deschisa, miza fiind o clasare in top 4. Liverpool este in mare forma, dar Arsenal cauta revanșa, dupa dezastrul…

- In ambele competitii, excelent cotate pe plan intern si, implicit, ravnite de formatiile importante, le vom vedea astazi la treaba pe cateva din marile favorite. Pariem inclusiv pe super-derby-ul de la Munchen, dintre Bayern si Dortmund!A

- Pornim la drum intr-o noua saptamana pe care ne-o dorim extrem de profitabila. Variantele ce alcatuiesc biletul de pariere al zilei vin din primele esaloane ale Angliei, Turciei si Romaniei.A

- Biletul zilei pariuri1x2.ro In Bundesliga, Hannover va primi vizita celor de la Leverkusen. Oaspeții traverseaza o perioada excelenta, cu 11 runde consecutive fara eșec. Ritm logic, de altfel, pentru trupa antrenata de Heiko Herrlich, posesoare a unei ofensive de top. Cu 30 de reușite, Leverkusen…

- Varianta de bilet oferita ieri ne-a adus pe plus. Am deschis weekendul cu un bilet caștigator, pe care și-au facut loc cele 9 sau mai multe cornere consemnate in Sevilla - Levante (13), șansa dubla pe gazde in Monchengladbach - Hamburg (scor 3-1) si golurile, cel mult

- Astazi ne confruntam cu o oferta fotbalistica destul de saraca. Chiar si in aceste conditii, analizand atent evenimentele programate, avem posibilitatea de a extrage o serie de pronosticuri de calitate.A

- Oferta fotbalistica a zilei nu ne dezamageste, prin prisma confruntarilor propuse de cateva din marile campionate ale Europei. Vom face si noi cateva escale scurte, in Anglia si Italia, pentru doua intalniri din etapa a 17-a de Premier League, plus o restanta din Serie A.

- Astazi reinvestim o parte din profitul acumulat sambata. Biletul de ieri a fost ”verde”, gratie celor doua pronosticuri simple plasate: GG in Gladbach - Schalke (scor 1-1) si 1 solist in meciul de la Cluj dintre CFR siA ACS Poli Timisoara (scor 1-0).A

- Ca de fiecare data atunci cand vine vorba de biletul propus,A incercam sa reducem cat mai mult riscurile. Cautam in oferta cele mai ”safe” pronosticuri, argumentate de forma, forta si statisticile trupelor implicate.A A Pe aceleasi coordonate si ponturile ce compun varianta de bilet a zilei de sambata.A

- Pe langa Bordeaux – Strasbourg, confruntarea ce deschide etapa cu numarul 17 din Ligue 1, astazi mizam si pe dispute din competitii secundare ca importanta ale Europei. Ramanem in Franta, unde pariem pe un joc din Ligue 2 si completam biletul cu un pont din a doua divizie a Elvetiei.A

- Cu cele 24 de partide propuse in ultima etapa a fazei grupelor, Europa League capteaza astazi atentia pariorilor. Analizam aceste confruntari si extragem acele 3 pronosticuri capabile sa ne duble inca o data investitia.A

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Varianta de astazi este compusa din doua evenimente pregatite sa mențina ritmul și forma excelenta a biletului zilei. Mizam pe goluri, cel puțin 3, in confruntarea Leverkusen – Dortmund. Ambele trupe exceleaza in ofensiva – 33 de goluri au marcate oaspeții in 13…

- Cota zilei din fotbal 1 decembrie 2017. Avancronica pentru meciul FC Eindhoven – FC Oss. Competiție – Eerste Divisie, etapa 16. Forma FC Eindhoven (ultimele 5 partide ) – I V V I V Forma FC Oss (ultimele 5 partide) – E I E I I Pontul zilei vine azi, ca in fiecare vineri, din eșalonul secund al fotbalului…

- Biletul zilei Prima zi din decembrie ne aduce o oferta de pariere consistenta. Ca de obicei, cautam caștigul in pronosticuri simple, logice și argumentate. Variantele extrase vin din liga secunda engleza, Serie A și Liga 1. La duelul FC Voluntari – CFR Cluj pariem pe goluri, insa nu foarte…

- Avem parte de o oferta consistenta, din care suntem pregatiti sa extragem acele ponturi ce ne pot conduce catre un nou bilet castigator! Ne oprim la 3 meciuri programate diseara in Premier League si Ligue 1.A

- Biletul zilei Pe combo-ul zilei de marți avem o alaturare interesanta de meciuri programate in Anglia, primele doua ligi și Cupa Romaniei. Leicester și Tottenham ne-au oferit o mulțime de partide directe spectaculoase, cu un varf atins chiar in ultima confruntare. In mai anul acesta,…

- Pariorii care au ales sa mearga si ieri pe mana noastra, au avut doar de castigat! O buna parte din ponturile oferite ne-au adus pe plus, la fel ca si biletul zilei. Am castigat investind pe victoriile echipelor Juventus si PSV, precum si pe 2 sau mai multe reusite ale PSG-ului, A in derby-ul cu Monaco.A

- Biletul zilei Avem un pronostic si pentru ultimul joc al rundei cu numarul 19 din Liga 1, CFR – Sepsi. Tentatia de a miza pe clujeni este mare, dar cota nu ne atrage. Ne gandim,insa, ca inclusiv in cazul in care CFR isi va adjudeca victoria logica, oaspetii vor beneficia de propriile situatii…

- Ca de fiecare data, pe biletul oferit ieri am realizat o selectie de pronosticuri simple si eficiente. Doar doua variante au fost propuse – 2 solist in Qarabag – Chelsea (scor 0-4) si peste 1.5 cartonase incasate de echipa gazda, in TSK Moscova – Benfica (3) – pariuri ce ne-au adus pe plus fara nicio…

- Biletul zilei Astazi mizam pe meciuri din Europa League. Experiența ne-a invațat ca in meciurile din a doua competiție continentala intercluburi nu este deloc indicat sa investim pe soliști sau șanse duble. Astfel, cautam sa bifam un nou combo ”verde”, al 14-lea din aceasta luna, pariind in…

- Combinam pentru profit!A A Biletul de astazi este alcatuit dintr-un mix de sporturi. Extragem cele mai tari 3 pronosticuri din tenisul oferit de Turneul Campionilor, baschetul de top din Euroliga, dar si fotbalul dintr-o competitie spectaculoasa, prima liga braziliana!

- Biletul zilei Astazi investim pe 3 meciuri amicale. Germania și Franța se vor infrunta, la Koln, intr-un derby de tradiție al ”Batranului continent”. Mizand pe o buna parte din titularii de drept, cele doua reprezentative sunt pregatite sa ne ofere un meci destul de deschis și spectaculos,…

- Biletul zilei Golurile iși fac loc și pe combo-ul zilei de joi, dar de aceasta data, variantele de pariere difera. Daca in confruntarile amicale Bayer Leverkusen – Dusburg și Scoția – Olanda reușitele, cel puțin doua, nu au voie sa lipseasca de pe tabela de scor, nu la fel stau lucrurile și…

- Biletul zilei Chiar daca nici astazi nu beneficiem de o oferta prea tentanta, cu o analiza atenta și profesionista, pariurile caștigatoare nu vor intarzia sa se evidențieze. Pariem exclusiv pe goluri, minimum doua, in 3 din meciurile zilei. Intr-un derby al rundei cu numarul 16 din…

- Biletul zilei Ponturile incluse pe varianta de bilet a zilei cauta sa reduca la maximum riscurile. Pariem pe cel puțin doua goluri marcate in Fiorentina – AS Roma, pariu ce ar fi fost caștigator in 8 din ultimele 9 meciuri directe, dar și pe succesul, la un gol asiatic, al PSV-ului, pe teren…

- Biletul zilei Chiar și in aceste condiții, biletul oferit zilnic de redacția www.pariuri1x2.ro are un bilanț excelent. Cu varianta de astazi, cautam sa ieșim pe profit pentru a 7-a oara in ultimele 9 zile. Astazi mizam pe un mix de sporturi, fotbal – tenis. Simona Halep are nevoie…

- Seria de 6 bilete castigatoare consecutive a fost intrerupta aseara de un rezultat surprinzator. Daca ponturile pe cel putin doua goluri in meciurile Chelsea – Everton (scor 2-1) si Genk – Brugge (2-0) si-au atins tinta, nu l-a fel s-a intamplat si cu pariul ”oaspetii mai multe cartonase” in Juventus…

- Forma excelenta pe care o traverseaza biletul de pariere oferit zilnic de redactia noastra, a fost reconfirmata ieri. Pentru a 6-a zi consecutiva, combo-ul propus a fost castigator! Am investit cu succes pe cel putin un set castigat de Ostapenko, in meciul cu Venus Williams de la Turneul Campioanelor…

- Construim zilnic pentru profit si ne atingem profesionist tintele fixate! Ieri, pentru a 3-a zi consecutiva, biletul propus a fost ”verde”!A A Am mizat pe cel putin o repriza castigata de Sampdoria, acasa cu Croton, meci in care genovezii s-au impus cu 5-0. Am avut in vedere si maximum 3 goluri inscrise…

- Biletul zilei Nu ne abatem de la ritmul pozitiv și trendul consacrat. Și astazi pariem simplu și logic, pe 3 pronosticuri pregatite sa ne dubleze din nou suma pariata. Investim pe maximum 3 goluri marcate in Amiens – Bordeaux și Huddersfield - Manchester United. In privința disputei…

- Biletul zilei Nu schimbam decisiv felul in care pariem pe varianta de bilet a zilei de vineri. Pariul peste 1.5 goluri are din nou o prezența consistenta, fiind propus la meciurile Midtjylland – Horsens și Concordia – CS ”U” Craiova. In ceea ce privește confruntarea de la Chiajna, interesanta…

- Partidele programate in a 3-a a etapa a grupelor Europa League sunt evenimentele ce fac atractiva oferta zilei pe fotbal. Tinand cont ca este o competitie a surprizelor, de evitat sunt pariurile clasice de tipul ”1,x,2”. Avem, insa, posibilitate de a scoate profit investind doar pe goluri, in 3 din…

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Cambuur vs FC Oss. LEEUWARDEN , voetbal , Eredivisie , seizoen 2013-2014 , SC Cambuur Stadion, 30-03-2014 , SC Cambuur – AZ , supporters , sfeer , tribunes , fan , fansfoto: Henk Jan Dijks Competiție – Eerste Divisie / Olanda / Etapa 9 Forma Cambuur (ultimele…

- DeAYi prea puAin tentantAƒ, oferta de astAƒzi ne oferAƒ totuAYi posibilitatea de a extrage douAƒ variante de pariere capabile sAƒ ne aducAƒ A®ncAƒ o datAƒ pe plus cu varianta de bilet propusAƒ. Pariem exclusiv pe baschet!

- Doar fotbalul pe biletul zilei de sA¢mbAƒtAƒ, A®nsAƒ din competiAii total diferite ca importanAAƒ. Pariem pe douAƒ din meciurile contA¢nd pentru calificarea la Campionatul Mondial din Rusia, dar avem AYi o propunere din a 4-a ligAƒ englezAƒ de fotbal. Vezi aici biletul selectat!

- Biletul zilei Și astazi investim pe un mix de sporturi, fotbal – tenis, extrem de profitabil in ultimele zile. Avem variante identice, 1x, pentru meciurile din fotbal incluse pe biletul zilei. Este vorba de intalnirile Tranmere – Leyton Orient și Westerlo – St. Gilloise. In partida din liga…

- Varianta de bilet a zilei de marAi a fost iarAƒAYi cA¢AYtigatoare, iar bilanAul total este unul excelent. Cu propunere de ieri am bifat al 8-lea bilet cA¢AYtigAƒtor din ultimele 10 zile,A‚A procentajul pe luna A®n curs fiind de 100%!A‚A A‚A

- Biletul zilei Tot din 3 pronosticuri este alcatuit și biletul de luni. Facem o precizare: evenimentele selectate, integral din tenisul masculin, se vor disputa marți dimineața, de la 06:00, o ora improprie pentru pariorii din Romania. Inca o data cautam sa mergem la sigur, investind pe meciuri…

- BILETUL ZILEI Ponturile zilei vin din Bundesliga si primele doua eșaloane fotbalistice ale Angliei. In Germania se joaca Nordderby, infruntarea de le opune pe Hamburg si Bremen. Rivalitatea apriga, tradiția meciurilor directe, precum și nevoia stringenta de puncte, le va impinge pe cele…