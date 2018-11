Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In Belgia, Kortrijk este neinvinsa in ultimele trei runde, dar a primit gol de fiecare data. Un gol primit in meciul cu Waasland-Beveren ne poate fi de mare folos. Totuși Kortrijk este favorita, iar pariul nostru de minim doua goluri in meci ar putea fi caștigator…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Ultimul meci al rundei cu numarul 14 din Superliga daneza de fotbal ne ofera un duel interesant intre Midtjylland și Brondby. Neinvinsa in meciurile jucate in acest sezon in fața propriilor fani, Midtjylland este favorita la victorie și de aceasta data. Am optat totuși…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a realizat astazi prima victorie in esalonul de elita din Romania, SuperLiga, invingand pe teren propriu Dinamo Bucuresti cu 17 13, in etapa a patra a campionatului.In urma acestui succes, Tomitanii au acumulat primele lor patru puncte in SuperLiga, parasind ultimul…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Varianta de azi incepe cu un pronostic pentru derby-ul capitalei Italiei, dintre Roma și Lazio. Oaspeții vor incerca sa profite de avantajul formei pentru a obține doar al doilea succes in șapte partide gazduite de rivala. Avand in vedere inconstanța Romei, chiar…

- Roma a avut dificultați la finalizare in meciul cu Torino. Echipa din capitala și-a creat un numar mare de ocazii, dar nu a reușit sa inscrie decat o data. Meciul de diseara, cu Atalanta, se anunța a fi la fel de dificil. Totuși, oaspeții au declarat ca prioritatea este Europa League. Atalanta a…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Startul sezonului intern a fost unul dezamagitor pentru Sigma Olomuc, care a caștigat doar unul din cele cinci meciuri de liga. Situația a fost salvata pe plan extern, de calificarea in play-off-ul Europa League. Echipa ceha are insa de infruntat Sevilla, multipla…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Anderlecht a debutat perfect in noul sezon. Dupa trei runde, echipa este prima in clasamentul Jupiler League, cu maximum de puncte și 11 goluri marcate. Seria poate continua astazi, cand Anderlecht primește vizita lui Mouscron. Golurile ar putea sa nu vina ușor,…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Sunderland și Charlton, doua echipe care se intalneau in Premier League in urma cu 13 ani, joaca azi in al treilea eșalon al fotbalului englez. Ambele spera sa lupte pentru promovare in acest sezon. Noi mizam pe gazde azi. Favorita la caștigarea diviziei și beneficiind…