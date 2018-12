Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Profit dublu din Liga Campionilor Biletulzilei Pariuri1x2.ro: Pariem pe faptul ca PSG va termina pe locul 1 in grupa C, peste Napoli și Liverpool. Pentru a-și atinge ținta, echipa antrenata de Tuchel are nevoie de o victorie pe terenul Stelei Roșii Belgrad, rezultat coroborat cu un eșec sau o remiza contabilizata de Napoli, la Liverpool. Menționam ca napoletanii iși pot continua aventura in competiție, chiar și in cazul unui eșec la limita, dar nu 0-1, pe Anfield. Completam biletul in cota 2 de astazi cu pronosticul 1 solist in Inter – PSV. Pentru olandezi este o deplasare cu miza 0, trupa din Eindhoven pierzand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- FC Barcelona a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Internazionale Milano, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, joc care a fost arbitrat de Ovidiu Hategan.Tot miercuri, Liverpool si Borussia Dortmund au obtinut victorii cu 4-0 in partidele cu Steaua Rosie Belgrad…

- Meciurile FC Barcelona - Internazionale Milano, Paris Saint-Germain - Napoli dar si Borussia Dortmund - Atletico Madrid se vor disputa, miercuri, in etapa a treia a fazei grupelor Ligii Campionilor, scrie news.ro.Programul partidelor de miercuri: Grupa A:ora 19.55FC Bruges…

- Carlo Ancelotti, antrenorul echipei italiene de fotbal Napoli, si-a exprimat satisfactia pentru victoria obtinuta in extremis in fata formatiei engleze FC Liverpool, finalista Ligii Campionilor, cu 1-0, miercuri seara pe teren propriu, in etapa a doua a grupelor Champions League. "Am abordat bine acest…

- FC Barcelona a invins-o pe Tottenham cu scorul de 4-2, miercuri seara, pe Wembley, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Leo Messi a reusit o dubla si are acum cinci goluri marcate in doua...

- FC Barcelona a invins-o pe Tottenham cu scorul de 4-2, miercuri seara, pe Wembley, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Leo Messi a reusit o dubla si are acum cinci goluri marcate in doua partide. Argentinianul, care a avut si doua bare la Londra, a ajuns la 22 de goluri contra echipelor…

- Ultimele opt partide din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor se joaca astazi. Primele meciuri vor incepe la ora 19:55, iar urmatoarele de la ora 22:00. Doua meciuri foarte tari vor fi in aceasta seara. In grupa B, Tottenham cu Barcelona, englezii sunt obligați sa caștige dupa ce in prima etapa…

- Antrenorul lui Napoli, Carlo Ancelotti, este surprins ca ungurul Viktor Kassai va arbitra meciul dintre echipa sa si Liverpool, care va avea loc miercuri in Liga Campionilor la fotbal, informeaza agentia ANSA. Ancelotti nu a uitat cum fosta sa echipa, Bayern Munchen, a fost eliminata de Real Madrid…

- 18 septembrie incepand cu ora 22:00 pe legendarul stadion, "Anfield" va avea loc meciul din faza grupelor al Ligii Campionilor din grupa C, acolo unde englezii de la "Liverpool" vor primi vizita celor de la PSG.