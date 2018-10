Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Pentru partidele de hochei mergem in prima liga norvegiana. Frisk Asker primește vizita formației Sarpsborg. Oaspeții vor incerca sa profite de slabiciunile aratate recent de defensiva gazdelor. Cele doua ar trebui sa combine pentru un total de cel puțin trei goluri…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Primul meci al zilei este cel dintre Slovacia și Cehia. Gazdele au obținut rezultate foarte bune in fața propriilor fani, necunoscand infrangerea in ultimele noua partide. Nu doar atat, dar Slovacia a inscris de cel puțin trei ori in cinci din acele noua partide…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In Liga 2, Daco-Getica București primește azi vizita celor de la Aerostar Bacau. Avand una dintre cele mai fragile defensive din divizie, echipa moldoveana sufera in subsolul clasamentului. Oaspeții au toate șansele sa ramana fara victorie in deplasare și dupa…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Cu excepția echipelor fruntașe din Premier League, Leicester și Everton au doua dintre cele mai productive ofensive din liga. Ele ocupa poziții la jumatatea clasamentului doar din cauza apararilor ceva prea permisive. Aceasta este insa rețeta perfecta pentru un…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: FC Basel a avut un start modest in acest sezon, fosta campioana caștigand de numai trei ori in primele opt runde. Defensiva, una dintre cele mai permisive din Super Liga Elvețiana, este una dintre cauzele rezultatelor slabe. Basel a primit gol in fiecare din ultimele…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Selectiile zilei de marti nu puteau ocoli tenisul. US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului a inceput, iar duelurile programate inca din primele faze ale competitiei, sunt extrem de interesante. Astazi, pariem pe o confruntare Caroline Garcia – Johanna Konta…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Primul meci pe care il vom urmari in aceasta seara este cel dintre AIK Stockholm și Nordsjaelland. Echipa daneza s-a impus in manșa tur cu 1-0, dar va trebui sa iși apere avantajul la Stockholm. Deplasarile nu au fost un punct forte pentru Nordsjaelland in sezonul…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Campioana sezonului trecut in Belgia, Club Brugge, a avut rezultate bune in perioada de pregatire. Noul sezon a inceput cu dreptul, dupa ce Brugge s-a impus cu 2-1 in meciul de Super Cupa, cu Standard Liege. Echipa debuteaza azi in noua ediție a ligii interne,…