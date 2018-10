Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In Liga 2, Daco-Getica București primește azi vizita celor de la Aerostar Bacau. Avand una dintre cele mai fragile defensive din divizie, echipa moldoveana sufera in subsolul clasamentului. Oaspeții au toate șansele sa ramana fara victorie in deplasare și dupa…

- Biletul Zilei de ieri a fost caștigator. Am mizat inspirat pe minim doua goluri in duelurile PSV- Ajax (3-0) și Lyon- Marseille (4-2) și pe cel puțin 9 cornere in RB Salzburg- Rapid Viena (15) și ne-am dublat investiția. Astazi pariem pe goluri pentru un nou profit. Iata cum pariem: Prima selecție…

- Compania aeriana cu origini italiene Ernest Airlines, care s-a lansat pe plan local in iunie 2018, a decis ca, incepand cu 8 octombrie 2018 pana in aprilie 2019 sa isi opreasca temporar operatiunile, potrivit unui comunicat de presa trimis de reprezentantii companiei. Din comunicatul de presa reiese…

- Ieri am bifat al 4-lea verde din ultimele 5 zile. Am mizat pe cel puțin o repriza caștigata de Italia cu Polonia, scor 1-1 (0-1) și pe cel puțin trei cartonașe in meciul dintre Turcia și Rusia (3). Astazim vom miza pe cornere și goluri in meciurile din Liga Națiunilor dar și pe un joc […] The post Biletul…

- O romanca a fost gasita fara suflare in Italia, in locuința batranei de care avea grija. Totul s-a intamplat sambata, intr-un cartier al orașului Ancona. Femeia avea 62 de ani și urma sa revina in Romania in doar doua zile. Nepotul batranei a fost cel care a dat alarma, sambata dimineața. Barbatul și-a…

- Ieri ne-am dublat investiția. Am mizat pe victoriile campioanelor Juventus și PSV in meciurile susținute cu Chievo și F. Sittard și pe cel puțin doua goluri in derby-ul londonez dintre Chelsea și Arsenal! Iata cum pariem astazi: In Liga 1, CFR Cluj va primi vizita formației Dinamo București intr-o…

- Biletul Zilei pe care vi l-am propus ieri a fost caștigator! Am mizat pe succesul favoriților și am caștigat, dublandu-ne investiția. Am pariat pe victoriile obținute de CF Cluj și FC Porto in duelurile cu Chiajna și Aves și pe un meci pe care Sunderland sa nu-l piarda pe teren propriu cu Charlton.…

- Ieri am mizat din nou inspirați și ne-am dublat investiția, biletul zilei fiind caștigator. Am pariat pe succesul scoțienilor de la Hiberninan in deplasarea de la Runavik (6-4) și pe victoriile gazdelor in Tobol – Samtredia (2-0) și Osijek – Petrocub (2-1). Astazi vom miza pe singurul meci programat…