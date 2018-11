Stiri pe aceeasi tema

- Armenia a realizat scorul etapei a V-a in Liga Națiunilor, impunandu-se la scor de tenis – 6-2 – in Gibraltar. Armenii au zdrobit Gibraltarul dupa ce au fost conduși surprinzator pe tabela de marcaj. Intr-un alt meci, Danemarca a invins cu 2-1 in deplasare Țara Galilor, dupa ce s-a impus și in tur.…

- Astazi, de la ora 21:45, se disputa 7 meciuri din Liga Națiunilor, cel mai tare fin Olanda - Franța, din Liga A. Olanda și Franța se dueleaza in Grupa 1 din Liga A, in duelul serii. Francezii sunt lideri, cu 7 puncte in 3 meciuri, in timp ce olandezii au 3 puncte in doua partide. Țara Galilor și Danemarca…

- Astazi vom miza inteligent pentru a avea un inceput de week-end cu profit. Vom evita pariurile clasice de tipul 1,X,2 și vom miza pe trei selecții cu mari șanse de reușita. Iata cum pariem: Prima selecție de pe Biletul Zilei vine din Liga I. La Giurgiu, Astra va primi viizta Universitații Craiova…

- Biletul Zilei de ieri a fost caștigator. Am mizat inspirat 100% pe baschet și ne-am dublat investiția. Am pariat pe succesul gazdelor la cel puțin 4 puncte diferența in Fenerbahce – Khimki (93-85) și pe minim 164 de puncte inscrise in disputa dintre Milano și Real Madrid (85-91). Astazi mizam pe hochei…

- Biletul Zilei de ieri a fost caștigator. Am mizat inspirat pe minim doua goluri in duelurile PSV- Ajax (3-0) și Lyon- Marseille (4-2) și pe cel puțin 9 cornere in RB Salzburg- Rapid Viena (15) și ne-am dublat investiția. Astazi pariem pe goluri pentru un nou profit. Iata cum pariem: Prima selecție…

- Ieri ne-am dublat investiția fara nicio emoție. Am mizat pe o victorie sau o remiza a gazdelor de la Sunderland in duelul din Anglia League One cu Fleetwod Town, rezultatul fiind 1-1, scor stabilit inca din prima repriza, pe cel mult un gol marcat in meciul din Liga Națiunilor intre Finlanda și Ungaria…

- Liga Națiunilor, cea mai noua competiție inter-țari organizata de UEFA programeaza astazi șapte dueluri extrem de interesante. De depaarte capul de afiș al zilei il ține duelul dintre campioana mondiala Franța și Olanda. Partida se anunța a fi interesanta avand in vedere ca francezii au debutat cu o…

- Ieri am bifat al 4-lea verde din ultimele 5 zile. Am mizat pe cel puțin o repriza caștigata de Italia cu Polonia, scor 1-1 (0-1) și pe cel puțin trei cartonașe in meciul dintre Turcia și Rusia (3). Astazim vom miza pe cornere și goluri in meciurile din Liga Națiunilor dar și pe un joc […] The post Biletul…