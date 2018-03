Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile s-au facut pe cel puțin set caștigat de Azarenka, la Miami Open, in disputa cu Bellis și pe o confruntare Unicaja – Barcelona din Euroliga de baschet, cu cel puțin 153 de puncte consemnate. Bielorusa a bifat o victorie categorica și scurta impotriva americancei, scor 6-3, 6-0, in timp…

- Serena Williams și Simona Halep au participat la un eveniment caritabil inainte de Miami Open, informeaza adevarul.ro. Fostul lider mondial și actualul lider mondial, Simona Halep, au schimbat cateva mingi pentru campania AceinAutism, iar, la un moment dat, Serena Williams a lovit-o din greșeala pe…

- Biletul zilei Inaintea meciurilor amicale internaționale, oferta din fotbal continua sa fie destul de restransa. In aceste conditii, redacția site-ului pariuri1x2.ro si-a indreptat inca o data atentia și spre alte sporturi. Doua evenimente, unul din baschet si un altul din fotbal, intra in…

- Ieri am bifat un nou bilet „verde”! Asa cum am anticipat, in disputa Aue – Furth (scor 2-1), un adevarat derby pentru mentinerea in 2Bundesliga, nu s-au marcat 4 sau mai multe goluri, iar Eugenie Bouchard a reusit sa treaca, in calificarile de la Miami Open, de Allie Kiick, jucatoare clasata abia pe…

- Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, a anuntat organele fiscale din Spania ca va plati toate sumele datorate, cu conditia ca procurorii sa renunte la orice actiune penala pentru evaziune fiscala, relateaza ziarul „AS”. Cu ajutorul unor firme fantoma si al conturilor off-shore, Cristiano…

- Jucatoarea belgiana Yanina Wickmayer, locul 109 WTA, a acces, luni, in ultimul tur al calificarilor la Miami Open, faza in care o va intalni pe Monica Niculescu. Wickmeyer, favorita 21 in calificari, a trecut in primul tur de meciul Olivia Rogowska (Australia, 145 WTA), scor 6-4, 6-7 (3), 6-4.Monica…

- Un baiat de noua ani și-ar fi mpușcat și ucis sora mai mare in timpul unui certe pe tema joystick-ului de la un joc video din casa familiei. Fata de 13 ani, numita de poliție ca Dijonae White, a fost impușcata in spatele capului cand a refuzat sa renunțe la comenzile jocului, scrie presa britanica.…

- Biletul zilei: Un mix de fotbal și tenis avem chiar pe biletul in cota 2 de astazi. Partidele de fotbal selectate vin din Germania, liga a 2-a și Cupa Ligii Irlandei. Investim pe derby-ul pentru menținerea in Zweite Bundesliga dintre Aue și Furth, meci pe care-l anticipam in primul…

- EXTRAGERE LOTO 6/49 Duminica, 18 martie 2018, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Super Noroc și Loto 5/40. Astazi insa, s-a caștigat premiul cel mare, la categoria I ! Duminica, in cadrul extragerilor, s-a caștigat premiul la categoria I la 5 din 40. Caștigul este in valoare…

- Suntem de neoprit in aceasta perioada, iar asta ne place extrem de mult, cu atat mai mult cu cat sugestiile noastre vin in ajutorul tipsterilor din Romania. Ieri am facut profit atat cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal – cat și cu biletul zilei. Ne-am dublat fara nicio emoție investiția,…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta joaca, sambata, 17 martie, de la ora 13, in sala Complexului „Tomis” din strada Flamanda, impotriva celor de la CSM CSS Ploiesti, in etapa a X-a a turneului semifinal al Ligii l. Jucatoarele antrenate de Predrag Stanojcic si Dan Constantinescu sunt 100%…

- Unui pilot i-au dat lacrimile atunci cand mama unui baiețel pe care-l lasase la comanda le-a oferit o cutie de bomboane și in care era un bilețel. Au aflat ca este bolnav de cancer, iar calatoria pe care o facuse cu ei ar putea fi ultima. Pilotii de avion nu au o sarcina usoara, deoarece […] The post…

- FC Barcelona și Bayern Munchen sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League, faza in care au acces dupa rezultatele din optimi și formațiile Liverpool, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Juventus Torino și Real Madrid. Cu toate ca avea un avantaj confortabil…

- Dupa un weekend incarcat de evenimente de top si castiguri pe masura la pariuri, astazi trebuie sa ne raportam la o oferta mai putin consistenta. Nu ne facem, insa, griji! Analizand cu grija confruntarile zilei, avem sanse excelente de a iesi inca o data pe plus cu biletul oferit. Pariem pe fotbal si…

- Valeriu Sfetcu, primul soț al Ilenei Ciuculete, trece prin momente cumplite. Dupa desparțirea de regretata artista, barbatul s-a casatorit cu Luciana Vaduva, la randul ei cantareața de muzica populara. Cei doi au impreuna un baiat, pe Nicolae. In weekend, actuala soție a lui Valeriu Sfetcu a suferit…

- Un cuplu din Marea Britanie a reusit sa primeasca interzis intr-un hotel de patru stele. Cei doi adolescenti i-au enervat la culme pe managerii acelui hotel, iar acestia s-au vazut nevoiti sa intervina. Asta mai ales ca tinerii nu pareau ca s-ar fi oprit prea curand, daca nu li s-ar fi atras atentia…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va juca, astazi, de la ora 18, in deplasare, impotriva celor de la CSM Fagaras, intr-o partida contand pentru etapa a XXll-a a Ligii Nationale.Handbalistii pregatiti de Sandu Iacob si Marko Isakovic pornesc ca mari favoriti in acest meci, insa modul…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Forma excelenta pentru varianta de bilet pe care zilnic o livram cititorilor noștri. Ieri am facut profit extrem de simplu, mizand pe victorii repurtate de Galatasaray, 7-0 la Karabukspor și Benfica, 5-0 acasa, cu Maritimo. Am completat combo-ul cu un pont pe goluri in ambele reprize ale meciului Liverpool…

- Partide pe muchie de cuțit in Euroliga de baschet. Campioana in exercițiu, Fenerbahce, a avut un meci greu cu Real Madrid. Echipa lui Zeljko Obradovic a invins in deplasare la o diferența de doar 3 puncte, scor 86-83.

- Ieri am reușit sa oferim un bilet de pariuri pe care a scris ”profit”, inca de la publicare. Am miza pe cel puțin cu gol inscris de Hansa Rostock, la Werder, oaspeții facandu-și datoria din prima jumatate de ora a jocului, precum și pe 2 sau mai multe modificari ale tabelei in Roda – Heracles. […] The…

- Euroliga de baschet masculin continua in aceeași nota spectaculoasa. Liderul clasamentului TSKA Moscova a invins categoric in deplasare pe Maccabi Tel Aviv, oaspeții dezlantuindu-se si reusind mai multe aruncari de senzatie.

- Lupta pentru titlul national in handbalul feminin din Romania are o favorita certa in ultimele sezoane. Indiferent ca vorbim despre Oltchim Ramnicu Valcea, care a obtinut ultimul titlu in 2013, despre HCM Baia Mare, campioana din 2014 sau despre CSM Bucuresti, castigatoarea ultimelor trei editii ale…

- Construim pentru o noua zi de profit! Ne focusam pe duelurile propuse in doua campionate importante ale Europei, Eredivisie și Primeira Liga, dar facem o scurta escala și in liga a 3-a germana. Biletul zilei: Duelul din 3.Liga ne-o aduce in prim plan pe Hansa Rostock, trupa ce ataca in acest sezon…

- In cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta 'Este putin probabil ca unul din acesti trei pretendenti sa poata ajunge la majoritatea absoluta, dar exista unul, doar unul, care ar putea ajunge la aceasta. Este dreapta', a declarat recent Roberto D'Alimonte, directorul departamentului de…

- Inca o zi, inca un combo ce ne poate dubla investiția. Biletul de astazi este compus din evenimente programate in rundele din Bundesliga, Premier League și Liga 1. Meciul din intrecerea interna inclus pe combo, FC Botoșani – Gaz Metanb, incepe și cel mai devreme, la ora 14:00, așa ca va trebui sa grabiți…

- Dana Chera, fosta Grecu, a avut parte de un episod deloc placut pentru o vedeta. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, cunoscuta prezentatoare TV a povestit ce i s-a intamplat in tren in timp ce venea spre București din Pitești unde locuiește. In cadrul primului interviu dupa ce s-a aflat ca va deveni…

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrița a avut un gest surprinzator pentru mulți in momentul in care nea Rața i l-a dat. Daca intr-una dintre zile concurenții de la „Ferma Vedetelor”…

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- Nicio emoție in ceea ce privește profitul livrat de biletul zilei de miercuri. In Leganes – Real Madrid, scor 1-3, cele doua goluri propuse pe bilet s-au marcat inca din primele 11 minute, in timp ce in Șahtior – AS Roma, oaspeții au ajuns rapid la 4 cornere executate, cu un total de 7 doar […] The…

- Cea mai importanta competiție din fotbalul european continua. Diseara incep optimile Ligii Campionilor și 16 echipe vor sa joace pentru trofeu pe 26 mai, la Kiev. Conform cotelor de pe Betano.com, Manchester City e marea favorita, urmata de PSG, Bayern, Barcelona și Real Madrid. Marcatorul de Aur la…

- Daca vrei sa castigi si tu la pariuri sportive citeste acest articol deoarece iti voi explica cateva lucruri importante care au legatura cu cotele. Ca sa poti spune ca joci cele mai bune ponturi la pariuri trebuie sa tii cont de ceea ce-ti vom spune in continuare. Cotele mici sunt jucate de multi pariori…

- Final de saptamana formidabil pentru pariorii ce au ales sa investeasca pe variantele de bilet propuse. In fiecare din cele 3 zile ale weekendului ne-am dublat impreuna miza, pentru un bilant al lunii ajuns la 17 bilete castigatoare.A

- Biletul zilei: Astazi ne vom orienta catre campionatele de top ale Europei. Mai mult, in meciurile ce alcatuiesc biletul zilei vor fi implicate 4 dintre marile echipe din Serie A, Ligue 1 și La Liga. Pariem, ca de obicei, cat mai simplu și logic. PSG și Juventus sunt pregatite sa contabilizeze…

- Varianta de bilet a zilei de joi a propus un mix ”verde” de pronosticuri din fotbal si baschet. Am avut si mult noroc, insa important este faptul ca ne-am dublat inca o data investitia, pentru a 14-a doar in luna ianuarie.

- Dupa ce goalkeeper-ul Kepa Arrizabalaga si-a prelungit intelegerea cu Athletic Bilbao, iar bascii i-au setat o clauza de reziliere de 80 de milioane de euro, Real Madrid cauta sa se orienteze spre un nou portar, iar favorit ar fi David De Gea, de la Manchester United, scrie Marca. ...

- Selectii simple, castiguri sigure! Nu ne abatem de la stilul de pariere consacrat si identificam in oferta zilei 3 pariuri cu sanse imense de a ne aduce inca o data pe plus. Biletul de astazi este compus din meciuri programate in esaloanele de elita ale Angliei, Spaniei si Belgiei.A

- Meci cu deznodamant dramatic in Euroliga de baschet. Real Madrid a invins o alta formatie spaniola, Baskonia cu scorul 75-73.Gazdele au marcat punctele decisive cu 3 secunde inaintea finalului partidei prin Rudy Fernandez.

- Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu- o alta varianta luata in discutie- a refuzat din start propunerea.

- Suntem pe val in acest debut de 2018!A Pe langa pronosticurile single excelente oferite zi de zi, ne-am recuperat o buna parte din banii cheltuiti in perioada sarbatorilor, investind si pe biletul zilei.A

- In oferta de pariere a inceputului de an, isi fac loc, usor, usor, partidele amicale.A Ne oprim la doua confruntari test germano-belgiene, in care pronosticurile logice au in vedere spectacolul. Completam combo-ul de astazi cu un pont la meciul Malaga – Espanyol, ultimul al etapei cu numarul 18 din…

- Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto 6 din 49 a fost in anul 2013. Atunci, un barbat din Galați a nimerit toate cele șase numere și s-a imbogațit cu aproape 49 milioane de lei (48.952.706,17), adica peste 11 milioane de euro, la vremea respectiva. Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto…

- Real Madrid și Zalgiris Kaunas iși continua seriile victorioase in Euroliga de baschet. Echipa spaniola a invins-o de aceasta data pe nimeni alta decat campioana in exercitiu, Fenerbahce Istanbul, și chiar la ea acasa.

- Biletul zilei pariuri1x2.ro In Championship avem derby-ul londonez dintre Millwall și QPR. Pariem pe varianta peste 1.5 goluri, care ar fi fost caștigatoare in 20 din cele 24 de meciuri jucate de oaspeți in acest sezon, inclusiv in disputa tur, incheiata cu scorul de 2-2. Ambele cauta diseara…

- Zilele de profit se inmultesc, intr-un moment excelent. Am bifat 4 bilete ”verzi” din ultimele 6 propuse, intr-o perioada in care avem mare nevoie de castiguri suplimentare, pentru cadouri si mini-vacante. A

- Un batran din Arad a dat foc, in ajunul Craciunului, casei sale de suparare ca echipa sa favorita a pierdut meciul in fata rivalei, informeaza Adevarul. Real Madrid a fost invinsa, sambata, 23 decembrie, pe teren propriu, de FC Barcelona cu scorul de 3-0, iar un varstnic din Arad nu a mai suportat…

- Clipe de panica pentru o familie din cartierul aradean Gai dupa ce batranul pe care l au luat in intretinere a incendiat casa de suparare ca echipa sa favorita, Real Madrid, a pierdut derby ul impotriva rivalei FC Barcelona, scrie ghidularadean.ro, preluat de Digi 24.Totul s a intamplat chiar in ajunul…