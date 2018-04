Stiri pe aceeasi tema

- Suntem intr-o forma de zile mari, bifam ponturi pe banda rulanta și avem mare incredere ca ne vom menține in continuare pe aceeași linie extrem de profitabila pentru tipsterii din Romania. Oferta fotbalistica a zilei de duminica este una stufoasa, iar noi suntem pregatiți sa profitam la maximum de aceasta…

- Pariuri simple, pentru o noua zi de profit. Cautam al 18-lea bilet caștigator al lunii și al 4-lea din ultimele 5 propuse, pariind pe meciuri in care vor fi angrenate cateva dintre marile echipe ale Europei, in frunte cu Manchester City și Bayern Munchen. Biletul zilei Mizam pe cel puțin doua modificari…

- Am incheiat si ziua de ieri pe plus. Pentru a 16-a oara in luna martie, biletul oferit a fost castigator, gratie celor doua pronosticuri simple selectate. Am mizat pe cel putin 4 cornere castigate de oaspeti, in Germania – Brazilia. Sud-americanii s-au impus cu 1-0 pe tabela, contabilizand si 5 lovituri…

- Varianta de bilet oferita ieri a fost urmarita de ghinion. Daca in jocul Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos din Euroliga de baschet, numarul de puncte consemante nici nu s-a apropiat de linia de sub 171 indicata de noi, scorul final fiind de 76 – 75 in favoarea oaspeților, confruntarea Real Madrid – Zalgiris…

- Ieri am bifat un nou bilet „verde”! Asa cum am anticipat, in disputa Aue – Furth (scor 2-1), un adevarat derby pentru mentinerea in 2Bundesliga, nu s-au marcat 4 sau mai multe goluri, iar Eugenie Bouchard a reusit sa treaca, in calificarile de la Miami Open, de Allie Kiick, jucatoare clasata abia pe…

- EXTRAGERE LOTO 6/49 Duminica, 18 martie 2018, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Super Noroc și Loto 5/40. Astazi insa, s-a caștigat premiul cel mare, la categoria I ! Duminica, in cadrul extragerilor, s-a caștigat premiul la categoria I la 5 din 40. Caștigul este in valoare…

- Biletul zilei: Și astazi pariem la fel de simplu și logic. In prim-plan sunt 3 din marile favorite ale zilei. Incepem cu un meci din Championship, intre lidera la zi și principala favorita la caștigarea eșalonului, Wolverhampton, și Burton, penultima clasata. Oaspeții au contabilizat…

- Dupa cateva zile in care am inregistrat profit indiferent de ”subțirimea” ofertei fotbalistice de care am avut parte, ieri am repetat figura: 7 din cele 8 pronosticuri oferite din fotbal au fost caștigatoare! Indiferent ca am analizat meciurile din Liga 1, Bundesliga, Ligue 1, La Liga sau alte fronturi…

- Suntem de neoprit in aceasta perioada, iar asta ne place extrem de mult, cu atat mai mult cu cat sugestiile noastre vin in ajutorul tipsterilor din Romania. Ieri am facut profit atat cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal – cat și cu biletul zilei. Ne-am dublat fara nicio emoție investiția,…

- Unui pilot i-au dat lacrimile atunci cand mama unui baiețel pe care-l lasase la comanda le-a oferit o cutie de bomboane și in care era un bilețel. Au aflat ca este bolnav de cancer, iar calatoria pe care o facuse cu ei ar putea fi ultima. Pilotii de avion nu au o sarcina usoara, deoarece […] The post…

- Suntem setați sa obținem o noua doza considerabila de caștig, pe masura ce ne apropiem cu pași repezi de un nou weekend ”incendiar”, plin de evenimente fotbalistice importante. Ieri am facut profit atat pe fotbal, cat și pe tenis. Am mizat cu succes inclusiv pe meciul Simonei Halep cu Petra Martic,…

- Dupa un weekend incarcat de evenimente de top si castiguri pe masura la pariuri, astazi trebuie sa ne raportam la o oferta mai putin consistenta. Nu ne facem, insa, griji! Analizand cu grija confruntarile zilei, avem sanse excelente de a iesi inca o data pe plus cu biletul oferit. Pariem pe fotbal si…

- Biletul zilei Ca de fiecare data, cautam sa extragem din oferta de pariere a zilei, doar acele pronosticuri cu sanse excelente de a fi castigatoare. Astazi realizam un mix de fotbal si tenis. Investim pe cel putin doua reusite ale oaspetilor in Stoke City – Manchester City, partida…

- Am promis ca vom face spectacol si ne-am tinut de cuvant. Am incheiat saptamana cu un profit formidabil, realizat prin intermediul celor 9 pariuri castigatoare propuse ieri! Majoritatea variantelor de profit au avut cote bune si foarte bune. Evidentiem, totusi, pariul „nu marcheaza ambele” in Bologna…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a reactionat, vineri, dupa ce presa spaniola a anuntat ca Neymar ar putea ajunge pe Santiago Bernabeu vara viitoare. Ca de obicei, francezul a fost retinut, dar a precizat ca suma vehiculata, in valoare de 400 de milioane de euro, va fi platita…

- Avem in fața un weekend de excepție, in cadrul caruia cele mai importante campionate ale Europei, și nu numai, vor etala noi runde și meciuri de foc. Avand la dispoziție o oferta imbelșugata, suntem setați pe profit! Astazi ne focusam pe prologurile celor mai importante intreceri interne din fotbalul…

- Recordurile lui Cristiano Ronaldo in Liga Campionilor. Atacantul portughez de la Real Madrid, care a deschis scorul in partida castigata miercuri seara de campioana Spaniei pe terenul formatiei franceze PSG (2-1) , si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor, editia…

- Daca vrei sa scapi de momentele in care ești sunat de tot felul de numere de telefon dubioase, Android P va oferi o astfel de soluție integrata in sistem. Suntem din ce in ce mai aproape de lansarea unui Developer Preview pentru noul sistem de operare de la Google, așa ca avem ocazia sa și aflam cate…

- Sambata am bifat un nou procentaj excelent de pariuri caștigatoare. S-au ”inverzit” 6 din sugestiile acestei rubrici, iar o a 7-a varianta, cea propusa pentru jocul Heidenheim – Bielefeld, este pregatita sa ne aduca abia astazi pe plus. Pariurile caștigatoare oferite ieri: SEVILLA – ATH. BILBAO 1X&2+…

- Forma excelenta pentru varianta de bilet pe care zilnic o livram cititorilor noștri. Ieri am facut profit extrem de simplu, mizand pe victorii repurtate de Galatasaray, 7-0 la Karabukspor și Benfica, 5-0 acasa, cu Maritimo. Am completat combo-ul cu un pont pe goluri in ambele reprize ale meciului Liverpool…

- Ieri am reușit sa oferim un bilet de pariuri pe care a scris ”profit”, inca de la publicare. Am miza pe cel puțin cu gol inscris de Hansa Rostock, la Werder, oaspeții facandu-și datoria din prima jumatate de ora a jocului, precum și pe 2 sau mai multe modificari ale tabelei in Roda – Heracles. […] The…

- Construim pentru o noua zi de profit! Ne focusam pe duelurile propuse in doua campionate importante ale Europei, Eredivisie și Primeira Liga, dar facem o scurta escala și in liga a 3-a germana. Biletul zilei: Duelul din 3.Liga ne-o aduce in prim plan pe Hansa Rostock, trupa ce ataca in acest sezon…

- Manchester City a umilit Arsenal pe „Emirates”, scor 3-0, intr-un meci restanța din cadrul rundei a XXVIII-a din Premier League. La trei zile dupa finala Cupei Ligii Angliei, pe care a tranșat-o in favoarea sa cu 3-0, formația pregatita de Pep Guardiola a predat inca o lecție de fotbal adevarat celor…

- Tanara ucisa sambara seara de Ahmed Othman se numea Raluca, era originara din Bacau și era absolventa a Facultații de Drept Internațional. Dupa ce și-a omorat iubita, studentul arab a omorat și pisica fetei, dupa care a ieșit pe scara blocului unde s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o țigara.…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Seara trecuta, romanii au stat cu sufletul la gura și le-au ținut pumnii preferaților din finala concursului Eurovision Romania 2018. Dupa ce concurenții au performat pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, publicul a votat timp de o ora si a ales reprezentantul…

- Adina Pintilie, regizoarea lungmetrajului „Nu ma atinge-ma / Touch me not”, a primit Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin. Dan Negru s-a aratat dezgustat atat de film, cat și de faptul ca pelicula a fost premiata de un juriu specializat. Codin Maticiuc a reacționat și el, pe…

- Biletul zilei: In incercarea de a ne dubla investiția in ultima zi a saptamanii, www.pariuri1x2.ro a elaborat un bilet format din trei pronosticuri identice: peste 1.5 goluri. Primul vizeaza partida din Bundesliga, dintre Leverkusen și Schalke. In competiție directa pentru ocuparea unui…

- Inca o zi, inca un combo ce ne poate dubla investiția. Biletul de astazi este compus din evenimente programate in rundele din Bundesliga, Premier League și Liga 1. Meciul din intrecerea interna inclus pe combo, FC Botoșani – Gaz Metanb, incepe și cel mai devreme, la ora 14:00, așa ca va trebui sa grabiți…

- Florinel Coman a recunoscut diferența de valoare dintre FCSB și Lazio, la finalul partidei pierdute, scor 1-5, in returul șaisprezecimilor de finala din Europa League. "Nu ne-au dat nicio șansa, un meci foarte prost facut de noi. Sunt o echipa prea mare. Ne așteptam la mai mult. Am facut un tur foarte…

- Nicio emoție in ceea ce privește profitul livrat de biletul zilei de miercuri. In Leganes – Real Madrid, scor 1-3, cele doua goluri propuse pe bilet s-au marcat inca din primele 11 minute, in timp ce in Șahtior – AS Roma, oaspeții au ajuns rapid la 4 cornere executate, cu un total de 7 doar […] The…

- Biletul zilei Astazi avem un mix de fotbal și tenis pe biletul zilei. Din ”sportul alb” extragem pronosticul pe victoria Johannei Konta, in confruntarea cu Pavlyuchenkova din 16-imile turneului de la Dubai. Daca rusoiaca a pașit cu stangul in 2018, bifand o singura victorie in cele 7 meciuri…

- Astazi incercam sa ocolim alte mari surprize, mizand pe 3 partide de fotbal. In vizor sunt eșaloanele de elita ale Italiei, Elveției și Romaniei. Biletul zilei: Nu vom insista prea mult cu argumentarile pentru variantele de pariere oferite la disputele Napoli – SPAL și Young Boys Berna…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Ieri am fost extrem de aproape sa bifam un nou bilet castigator. Arsenal nu a avut nicio problema in a se impune pe terenul suedezilor de la Ostersunds, insa in FCSB - Lazio, in ciuda marilor ratari consemnate, s-a marcat un singur gol. Din fericire acesta a apartinut echipei noastre, care spera acum,…

- Selectiile de pe combo-ul propus astazi au in vedere doua din cele mai atractive dispute programate in 16-imile Ligii Europa. Pe langa amintitul meci de la Bucuresti, investim si pe confruntarea din Suedia, dintre Ostersunds si Arsenal.A

- Inca o zi cu dueluri din cea mai tare competitie intercluburi europeana! Se joaca la Madrid si Porto, meciuri extrem de echilibrate, pe care trebuie sa le analizam usor diferit. Vezi cele doua pronosticuri selectate pe biletul de astazi.A

- Adrian Porumboiu susține ca a avut o discuție cu Ștefan Radu (31 de ani) referitor la revenirea fundașului la echipa naționala, iar acesta i-a transmis ca nu se mai gandește sa imbrace tricoul reprezentativei Romaniei. "Ștefan Radu are contract cu Lazio, iși da seama ca ar fi pe doua fronturi daca ar…

- Am incheiat saptamana anterioara pe plus, gratie celor 4 variante castigatoare propuse. Un bilant decent, insa nu neaprat pe placul nostru. Este bine cand profitul se acumuleaza, insa tintele noastre sunt mult mai inalte.A

- Sambata am bifat o noua zi cu profit de top! Acesta ne-a fost adus de pronosticurile single oferite, 9 din 12 castigatoare, dar si de biletul pe care vi-l punem zilnic la dispozitie. Pentru a 4-a oara in aceasta saptamana, combo-ul ne-a dubla investitia, gratie pariurilor pe super-meciurile Bayern -…

- Daca vrei sa castigi si tu la pariuri sportive citeste acest articol deoarece iti voi explica cateva lucruri importante care au legatura cu cotele. Ca sa poti spune ca joci cele mai bune ponturi la pariuri trebuie sa tii cont de ceea ce-ti vom spune in continuare. Cotele mici sunt jucate de multi pariori…

- Pasim increzatori in luna februarie, cu un bilet format din 3 pronosticuri. Mizam pe cel mai asteptat meci al zilei, Barcelona - Valencia, mansa tur a semifinalelor Cupei Spaniei, dar ne indreptam atentia si catre o alta intrecere majora programata in aceasta perioada. Este vorba de Campionatul European…

- Biletul zilei: Astazi ne vom orienta catre campionatele de top ale Europei. Mai mult, in meciurile ce alcatuiesc biletul zilei vor fi implicate 4 dintre marile echipe din Serie A, Ligue 1 și La Liga. Pariem, ca de obicei, cat mai simplu și logic. PSG și Juventus sunt pregatite sa contabilizeze…

- Sansele de profit cu biletul oferit ieri, ne-au fost anulate de cartonasele consemnate in meciul Lazio - Udinese, sub 3.5. Desi s-au acordat doua inca din prima repriza, statistica a ramas nemodificata pana la finele jocului. Pariorii care s-au inspirat din bileutul propus, au beneficiat, totusi, de…

- Hyeon Chung este marea senzatie de la Australian Open 2018. Dupa ce i-a eliminat succesiv pe fratii Zverev - pe Misa in turul 1 si Sasa in turul 3 - tanarul sud-coreean l-a eliminat luni pe fostul numar 1 mondial, Novak Djokovic. Hyeon Chung a castigat in trei seturi, scor 7-6 (4), 7-5, 7-6…

- Selectii simple, castiguri sigure! Nu ne abatem de la stilul de pariere consacrat si identificam in oferta zilei 3 pariuri cu sanse imense de a ne aduce inca o data pe plus. Biletul de astazi este compus din meciuri programate in esaloanele de elita ale Angliei, Spaniei si Belgiei.A

- Biletul zilei: Obiectivul este clar: al 8-lea bilet caștigator al lunii. In conceperea acestuia am luat in calcul minimum doua modificari ale tabelei in confruntarile Bournemouth – Arsenal și Real Sociedad - FC Barcelona. Teoretic, pronosticurile ne-ar putea fi lejer ”inverzite” doar de evoluțiile…

- In prim-plan in etapa din acest week-end in Premier League este meciul dintre Liverpool si Manchester City, programat duminica pe stadionul Anfield. Este un meci al orgoliilor inainte de orice, iar Manchester City poate profita de forma sa excelenta din acest sezon pentru a schimba istoria: daca va…

- Ne bucuram de un inceput excelent de an din punct de vedere al profitului din pariuri. Suntem deja pe plus, o contributie directa la aceste prime castiguri din 2018 avand-o biletul pe care zilnic vi-l propunem.A

- Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto 6 din 49 a fost in anul 2013. Atunci, un barbat din Galați a nimerit toate cele șase numere și s-a imbogațit cu aproape 49 milioane de lei (48.952.706,17), adica peste 11 milioane de euro, la vremea respectiva. Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto…