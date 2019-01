Biletul weekendului Pariuri1x2.ro: Propunem şase pronosticuri pentru o cotă de 7,22 Biletul weekendului Pariuri1x2.ro Ne incepem sambata cu meciuri din Cupa Angliei. Mizam pe forța lui Chelsea, care ar trebui sa domine autoritar meciul cu Nottingham. Astfel, pariem pe faptul ca londonezii vor inscrie primii și vor obține calificarea. Derby va incerca sa profite de programul incarcat al lui Southampton și sa provoace o surpriza. Noi anticipam un meci cu cel puțin doua goluri. Seara se incheie cu partida dintre Huesca și Betis. Ultima clasata are șanse minime sa se impuna. Forma și calitatea andaluzilor ar trebui sa le permita sa se intoarca acasa cu minim un punct.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

