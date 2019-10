Biletele pentru editia aniversara din 2020, cea de-a 50-a, a Festivalului Glastonbury, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale in aer liber din lume, s-au epuizat in aproximativ o jumatate de ora, informeaza duminica Press Association. Toate cele 135.000 de bilete pentru evenimentul de anul viitor au fost achizitionate in 34 de minute, au anuntat organizatorii. Din cauza traficului intens pe pagina oficiala a festivalului, cumparatorii au avut la dispozitie un site de rezerva. Cererea de bilete pentru festivalul muzical desfasurat in comitatul Somerset a depasit cu mult oferta, peste doua…