Biletele pentru concertul Metalica din Capitală, epuizate în câteva ore Metallica va concerta pe Arena Nationala din Capitala, pe 14 august 2019, iar in deschidere vor canta trupele Ghost si Bokassa. Biletele pot fi cumparate online, de pe metallica.emagic.ro, eventim.ro si iabilet.ro, la mai multe categorii de pret: gazon A - 395 lei, gazon B - 285 lei, categoria 1 - 685 lei, categoria 2 - 505 lei, categoria 3 - 395 lei, categoria 4 - 285 lei si categoria 5 - 235 lei. Fiecare bilet cumparat include si cel de-al 10-lea album Metallica, „Hardwired...To Self-Destruct", in format digital. Fanii vor primi un e-mail ulterior achizitiei de bilet cu instructiuni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

