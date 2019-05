Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat politica de vânzare a biletelor, precum si preturile acestora, pentru Campionatul European din 2020, competitie care va fi organizata, în premiera, pe întreg cuprinsul Europei, în vederea marcarii celei de-a 60-a aniversari, informeaza frf.ro, potrivit News.ro.…

- UEFA a anuntat politica de vanzare a biletelor, precum si preturile acestora, pentru Campionatul European din 2020, competitie care va fi organizata, in premiera, pe intreg cuprinsul Europei, in vederea marcarii celei de-a 60-a aniversari, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.Turneul final,…

- Pentru a testa cat de cinstiți sunt oamenii in jurul globului, redactorii revistei “Reader’s Digest” au “pierdut” cate 12 portofele in mai multe orașe ale lumii. Fiecare portofel conținea echivalentul al 50 de dolari, acte, card de credit. Iata cate au fost date inapoi de cei care le-au gasit: —București…

- Ozzy Osbourne va reveni pe scenele europene in ianuarie 2020, dupa ce a fost nevoit sa anuleze concertele de anul acesta din cauza unor complicatii medicale survenite pe fondul unui accident casnic mai vechi, potrivit news.ro.In varsta de 70 de ani, Osbourne a fost sub tratament medical si…

- Un protest intitulat „Toți pentru Europa” va avea loc astazi in Piața Victoriei, incepand cu ora 18.00. Evenimentul a fost anunțat de organizatori pe Facebook. „Pe 19 mai, Comunitatea Declic te cheama in Piața Victoriei pentru a lua parte la manifestația ”Toți pentru Europa”. Este ziua in care sute…

- Istanbul (locul 120) si Bucuresti (locul 118) sunt in 2019 in topul celor mai ieftine orase europene in care sa traiesti, arata un studiu publicat marti de Economist Intelligence Unit (EIU). Pe plan global, pentru prima oara de cand se realizeaza studiul, trei metropole - Singapore, Paris…

- Un clasament al orașelor cu cele mai bune condiții de viața plaseaza Viena pe primul loc, urmata de Zurich, Auckland, Munchen, Vancouver. In top 10 se mai afla Dusseldorf, Frankfurt, Copenhaga, Geneva, Basel....

- Dani Mocanu va susține un concert la Sala Palatului din București, in data de pe 2 iunie 2019, intitulat “Eu nu dau inapoi”. Spectacolul este organizat de Balkanica Records și se va desfașura pe o durata de doua ore, timp in care Dani Mocanul și band-ul sau vor interpreta cele mai cunoscute melodii…