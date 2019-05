Biletele la concertul „The Motans Grand Concert” sunt aproape sold out

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa americana goth-rock Evanescence va concerta pe 15 septembrie la Arenele Romane din Bucuresti. Biletele vor fi puse in vanzare vineri, la ora 10.00, pe iabilet.ro. Primele 300 de bilete costa 139, 229 si 319 lei.

- Irina Rimes va canta ca invitat special la „The Motans Grand Concert”, primul concert de anvergura din cariera lui Denis Roabeș, artistul The Motans. Evenimentul va avea loc pe data de 31 mai, la Arenele Romane, iar Irina va face parte dintr-un show suprarealist, un adevarat spectacol de sunete, simțuri…

- Biletele pentru primul concert pe care britanicul Ed Sheeran il va sustine la Bucuresti au fost puse in vanzare pe 27 septembrie, la preturi de 199, 299 si 399 de lei. In prezent, mai sunt disponibile bilete la categoria 299 de lei. Pentru a impiedica revanzare neetica a biletelor, la suprapret si inselarea…

- Biletele din categoria „acces general” pentru concertul pe care Whitesnake il va sustine pe 1 iulie la Bucuresti au fost epuizate, potrivit organizatorilor, Metalhead, scrie news.ro.Trupa britanica Whitesnake va concerta la Arenele Romane, in cadrul turneului mondial „Flesh & Blood”.…

- Uvertura operei “Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, Concertul in mi minor op. 64, pentru vioara și orchestra de Felix Mendelssohn – Bartholdy și Simfonia in Do major a lui Georges Bizet sunt lucrarile care compun programul de joi, 21 martie, de la ora 19.00, de la filarmonica La pupitrul…

- Ti-e dor de atmosfera petrecerilor din sufragerie? Vrei sa reasculti cele mai cunoscute hituri ale inceputlui anului 2000? Te invitam la Bairam! Pe 11 si 12 Iunie la Arenele Romane, Daniel Buzdugan va prezenta cel mai mare bairam de pana acum, care aduna cei mai in voga artisti de la inceputul secolului…

- Bullet For My Valentine revin la Bucuresti pe data de 8 aprilie 2019 la Arenele Romane (cort incalzit) in cadrul unui concert ce se anunta memorabil. In deschiderea trupei din Tara Galilor vor urca pe scena cei de la Enterfire. Enterfire vin din Londra si abordeaza un mix de Thrash Metal si Progressive…

- Filarmonica de Stat Moldova Iasi va invita la un nou concertul din Seria Brahms-Schumann IV ce va avea loc vineri, 15 februarie 2019, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Studenților Iași. Dirijorul Horia Andreescu a inceput anul in forta, cu concerte alaturi de mai multe filarmonici din tara si revine…