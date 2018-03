Stiri pe aceeasi tema

- O categorie de bilete la concertul pe care Goran Bregovic si orchestra sa il vor sustine la Sala Palatului din Bucuresti, pe 2 aprilie, este sold out, au anuntat organizatorii. Invitat special la eveniment va fi grupul Bosquito, scrie NEWS.RO .Citeste si: Guvernul A APROBAT: Plafon MARIT la…

- La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema “Three…

- Luni, 26 martie 2018, ora 12.00, in Aula Palatului Cantacuzino - Muzeul "George Enescu" - Casa cu Lei, Calea Victoriei nr. 141 va avea loc tradiționala Gala de acordare a Premiilor anuale ale Revistei „ACTUALITATEA MUZICALA” editata de UCMR, pentru anul 2017. Numeroase personalitați ale lumii muzicale,…

- HOLLYWOD UNDEAD ajung in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane! Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane de views pe Youtube. Biletele au fost puse in vanzare pe…

- La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta. Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema "Three…

- Intre 19 si 31 martie, sunt disponibile bilete in pre-sale la pretul de 350 lei (Tribuna), 245 de lei (Golden Ring), 173 lei (Gazon A) si 136 lei (Gazon B). De pe 31 martie si pana la data evenimentului, biletele vor avea costurile de de 350 lei (Tribuna), 270 lei (Golden Ring), 190 lei (Gazon A) si…

- Turneul ArgEnTango Tradițional va ajunge pe 20 martie, in Lugoj, și pe 21, in Timișoara, dupa un periplu in mai multe orașe din Romania și Germania. Analia Selis, alaturi de ceilalți membri ai grupului ArgEnTango, violoncelistul Razvan Suma, pianistul Mariano Castro, bandoneonistul Omar Massa și violonistul…

- "Pornit de la o initiativa a trei elevi in ultimul an de liceu, evenimentul nu este doar unul caritabil, ci este un adevarat manifest al implicarii tinerilor (de orice varsta) in cauze sociale. #BCFS a adunat in jurul sau zeci de persoane dornice sa dea o mana de ajutor: de la initiatori, la voluntari,…

- Casa de Cultura a Studentilor cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena”, organizeaza duminica, 18 martie 2018, ora 19:00, concertul intitulat „RITUAL DE PRIMAVARA”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac și Cvartetul Passione…

- Continuand colaborarea de succes cu inovatorul Festival Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR), BIEFF ofera cinefililor din Romania ocazia rara de a vedea cateva dintre cele mai interesante filme care au avut premiera mondiala la ediția din 2017 a festivalului olandez. Filmele din acest program,…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat ca anul acesta vor incepe lucrarile la autostrada Bucuresti – Suceava. In discursul pe care l-a avut in cadrul Congresului extraordinar al PSD, care a avut loc sambata, la Sala Palatului din Bucuresti, Viorica Dancila a anuntat ca in 2018, cand ...

- Simbata, 10 martie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti, la Sala Palatului, Congresul Extraordinar al PSD. In afara Salii Palatului, prin Rareș Bogdan, Realitatea tv a regizat un scandal de maidan, transmis in direct, avind drept scop vadit bruierea prin galagie de Strada a Congresului.

- Cei 4.000 de delegati prezenti la Congresul PSD care s-a desfasurat la Sala Palatului din Bucuresti au lasat un adevarat dezastru in urma lor. Sub scaunele salii unde au petrecut pret de cateva ore ca sa-si aleaga conducerea, membrii de partid au lasat la plecare sute de sticle de la apa, suc sau caserole…

- Oprișan, despre protestatarii veniți la Congresul PSD: ”Ne facem de ras in lume” . In momentul in care a sosit la Congresul PSD, șeful Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a declarat ca ”ne facem de ras in lume” din cauza protestatarilor anti-PSD, prezenți și ei in fața Salii Palatului din…

- Apariție socanta la concertul in memoria Madalinei Manole, care a avut loc la Sala Palatului, week-endul trecut. Madalina Manole a decedat in 14 iulie 2010, chiar in ziua in care a implinit 43 de ani. Cantareața a fost gasita decedata in locuința ei de pe strada Griviței din Otopeni.

- Ultimele partide pe care HC Zalau le-a sustinut pe teren propriu in cupele europene s-au jucat cu “casa inchisa”. Salajenii au umplut Sala Sporturilor pana la refuz chiar si in partida cu CSM Bucuresti, vrand sa vada reprezentanta Romaniei in Liga Campionilor. Calificata in sferturile de finala ale…

- Doua voci feminine sublime au incantat prima zi de primavara a publicului cu un concert emoționant la Sala Palatului. Pentru Irina Rimes acesta este un moment important caci artista a cantat pentru prima data in deschiderea unui artist internațional. Concertul a fost unul plin de culoare, iar cele doua…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert special de Martisor la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island”, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island“, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule exotice, unde fanii…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta. Alaturi de muzicianul bosniac pe scena va urca si o trupa foarte indragita de…

- Așa cum au anunțat zilele trecute, social-democrații au stabilit sa se reuneasca intr-un Congres Extraordinar in cel mai scurt timp posibil. Conform Stiripesurse.ro, acest Congres va avea loc pe 10 martie la Sala Palatului din București....

- Agentia de turism online Vola.ro a realizat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum de tranzactii de 60,7 milioane de euro, in crestere cu 24% fata de 2017, si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro, in crestere cu 13% fata de anul anterior. Biletele de avion raman…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- Alexandra Ușurelu va concerta pentru al treilea an consecutiv la Iași de ziua indragostiților! Concertul “Lumea, cum ai vrea sa fie” se va desfașura la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iasi, incepand cu ora 20:00. Multitudinea de concerte din toata țara și cele trei spectacole simfonice sold-out…

- Pentru ca interesul din partea fanilor este unul extrem de mare, organizatorii festivalului au decis ca luni,12 februarie, de la ora 12.00 va fi disponibila o noua tranșa de abonamente la același preț, de 399 de lei plus taxe. Doar cei care s-au înregistrat pe neversea.com pot sa achiziționeze…

- Compania Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures va sustine joi 15 februarie 2018, de la ora 19:00, la Sala Mare, o noua reprezentatie cu spectacolul "Dinte pentru dinte", dupa Zeul Macelului de Yasmina Reza, regia Cristian Juncu, scenografia Cosmin Ardeleanu. Din distributie fac parte actorii…

- Incepand de astazi, Centrul Gifted Education a inceput programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro , care ofera o testare nationala predictiva…

- In plina stagiune aniversara, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești continua sa susțina tinerele talente, așa cum sunt și artiștii aflați la inceput de drum, a caror cariera concertistica se anunța a fi de un real succes. Astfel, in Sala de concerte “Ion Baciu”, maine, de la ora 19:00, va avea…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura."Ramanem pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, în zilele urmatoare, temperaturile scad pâna la 5-6 grade, dar vor ramâne peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea menținându-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam în cazul unor schimbari bruște de temperatura.…

- Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine in Romania cu un concert live de excepție, care va avea loc pe 16 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Capitala. Spectacolul este deja sold out, iar la insistentele publicului organizatorii incearca sa adauge inca o zi cu un concert la…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- Violonistul si compozitorul Edvin Marton va concerta pe 20 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti. Biletele pentru spectacolul „Stradivarius Concert Show” au fost puse in vanzare si au preturi cuprinse intre 65 si 270 de...

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Protest in București, 20 ianuarie. Mii de oameni au anunțat ca vor ieși in strada, sambata, la ceea ce se anunța a fi o manifestație de amploare. Protestatari din mai multe orașe ale țarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de modificarea legilor justiției.…

- La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema “Three…

- Biletele de la TAROM pentru ruta Iasi - Madrid sunt blocate, dupa cum afirma o pasagera care a luat teapa de doua ori. Femeia a platit pentru zboruri directe si a fost anuntata ca va avea de calatorit noua ore in loc de patru din cauza escalei din Bucuresti. Cand a sunat la companie, a fost informata…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Spectacol urias in memoria cantaretei a carei moarte a ridicat suspiciuni. Iata cand va avea loc si ce artisti si-au anuntat participarea! La 7 ani si jumatate de cand Madalina Manole a murit va fi organizat cel mai mare spectacol inchinat memoriei ei! Spectacolul va avea loc peste aproape doua luni,…

- Anul acesta se implinesc 140 de ani de la premiera baletului ”Lacul lebedelor” pe scena teatrului Balsoi din Moscova! In urmatorul miez de iarna va oferim cu aceeasi deosebita caldura intalnirea cu baletul pe gheata si fascinantul spectacol clasic al feminitatii perfecte, al sacrificiului – LACUL LEBEDELOR…

- I-am surprins pe oamenii legii cand puneau amenzi in parbriz. La vreo ora de la acel moment, trotuarul unde erau autovehiculele parcate, se golise. Insa, acum, la ora 20:00, neștiind ce s-a intamplat, alți șoferi au parcat tot pe trotuar. Scriu aceasta știre pentru ca alți șoferi sa nu primeasca…

- Lara Fabian va susține, în 2018, un nou concert la Cluj-Napoca si unul la Bucuresti. Concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ”Camouflage”. ”Lara Fabian, mult îndragita artista de catre publicul…

- Gigel Frone a cantat de sarbatori, printre rafturile unui magazin de flori și cadouri non-stop, pentru ambianța și pentru a atrage clienți. Lansat și afirmat la ”Romanii au talent”, concurs unde, in 2002 a ajuns pana in semifinala, pentru cantarețul ambulant popularitatea dobandita grație Pro Tv-ului…

- In luna iunie 2018, DAVID GARRETT va cuceri audiența din Romania cu show-ul crossover ”EXPLOSIVE LIVE”, cuprins in cadrul turneului sau mondial. Cum biletele pentru concertul programat pe 8 iunie 2018, la Sala Palatului din capitala, se apropie de epuizare, organizatorii evenimentului impreuna cu managementul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marti, sa se mai raceasca. „De Boboteaza…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele oferite…

- Stefan Banica a sustinut celebrele sale concerte extraordinare de Craciun pentru al 16-lea an consecutiv, o performanta unica a unui artist roman. In acest an, artistul a avut 4 concerte de Craciun: trei la Bucuresti si unul la CCluj, luj Napoca, care au adunat impreuna un public impresionant ca numar: 20.000…

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…