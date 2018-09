Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Ryanair va introduce, incepand cu luna octombrie, patru zboruri suplimentare Bucuresti-Timisoara si retur, iar compania aeriana Tarom, doua zboruri suplimentare. Modificarea va veni odata cu intrarea in vigoare a orarului de iarna, respectiv 28 octombrie.

- Un avion al companiei Tarom a avut probleme tehnice la chiar la București, ceea ce a dus la amanarea unui zbor ce se putea transforma intr-o tragedie. Compania aeriana Tarom a anunțat, miercuri, referitor la cursa RO 403 Otopeni - Roma, ca aceasta a decolat la ora 15:33 cu o intarziere de 4 ore și…

- PPMT cere UDMR revocarea viceprimarului din Targu Mureș, Makkai Grigore, care, alaturi de doi consilieri locali, participa la o excursie in Coreea de Sud, ce are ca scop ”crearea pacii mondiale”, biletele de avion fiind cumparate din bani publici, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Aeroportul International "Avram Iancu" a marcat, vineri, intr-un cadru festiv, pasagerul cu numarul 2.000.000, iar tinta sa este sa atinga, pana in 2030, cifra de 7 milioane de pasageri. "In 2018 am reusit sa aniversam mai repede doua milioane de pasageri, impreuna cu compania Tarom, care…

- TAROM, campania "Dor de lume": Bilete de avion cu preturi promotionale Compania TAROM continua campania "Dor de lume" si pune în vânzare, în perioada 7 - 21 august, bilete de avion cu preturi promotionale. Biletele de 119 euro, cu toate taxele incluse, sunt valabile…

- Biletele de calatorie vor putea fi cumparate și utilizand telefonul mobil, prin intermediul unei aplicații dedicate in acest sens. • Biletele pot fi cumparate utilizand aplicația mobila 24 PAY • Noua modalitate de plata intra in vigoare pe 20 august 2018 Incepand cu data de 20 august 2018, Compania…

- Incepand cu data de 20 august 2018, Compania de Transport Public Iasi introduce un nou mijloc de plata, modern si eficient. Prin intermediul aplicatiei mobile 24 PAY, disponibila in Google Play si App Store, titlurile de calatorie vor fi achizitionate direct prin intermediul telefonului mobil. Pentru…

- Premiera pentru Aeroportul International Satu Mare. Marti, 3 iulie, a avut loc prima cursa aeriana Satu Mare-Constanta. Avionul care a plecat inspre litoral a fost aproape plin, printre pasageri aflandu-se si baimareni, potrivit unui anunt al Consiliului Judetean Satu mare. “Satmarenii merg la mare…