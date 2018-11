Stiri pe aceeasi tema

- Metoda reciclarii presupune decopertarea drumurilor, iar materialul astfel realizat se refoloseste. Metoda presupune folosirea unui utilaj, denumit tren de reciclare in situ, care executa frezarea straturilor distruse pe care le amesteca cu diverse adaosuri, urmata de asternerea acestora pe drum. Un…

- Horticultorii atrag atenția asupra ingrijirii speciale și a unor masuri pentru a proteja trandafirii pe perioada friguroasa care urmeaza. Specialiștii spun ca aplicarea unor masuri speciale ajuta plantele sa faca flori mai frumoase si sa traiasca mult mai multi ani decat cele neglijate. Prima jumatate…

- Cum arata colectia de haine realizate din sticle de plastic reciclate In cativa ani va fi interzisa folosirea consumabilelor de plastic in Europa, precum farfuriile, furculitele, lingurile sau paiele de unica folosinta, in dorinta de a proteja mediul inconjurator, dovedit fiind cat de mult afecteaza…

- TCE a anuntat, astazi, majorarea biletelor de autobuz, modificare aprobata in sedinta Consiliului Local din 29 septembrie. Incepand cu 1 octombrie, noile tarife vor fi dupa cum urmeaza: Bilet 1 calatorie - 2,50 lei Bilet 2 calatorii - 5 lei Abonament nenominal, valabil pe toate…

- Voluntarii din comuna Cornu Luncii care s-au alaturat campaniei Ziua Naționala a Curațeniei au strans nu mai puțin de 700 de saci cu sticle de plastic. Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a declarat ca la campania inițiata de Let’s Do It Romania au participat elevii de la școlile din comuna insoțiți…

- Simbolul triunghiului format din sageți pe care il regasim pe recipientele și produsele din plastic nu inseamna neaparat faptul ca acestea sunt reciclabile, ceea ce conteaza cu adevarat este numarul (de la 1 la 7) reprezentat in interiorul simbolului. Scopul acestor numere este de a ajuta la identificarea…

- Astfel, biletele cu una si doua calatorii vor costa 2,5 lei, respectiv 5 lei (in loc de 2 lei si 4 lei). De precizat este ca tichetele sunt valabile 120 de minute de la momentul compostarii ori cel al achizitionarii, in cazul celor procurate online, prin intermediul aplicatiei 24pay. Biletele pentru…

- A mai ramas o saptamana pana la introducerea noului tarif pentru biletele de autobuz si tramvai pentru zona 1. O calatorie va fi 2,5 lei. Pentru a evita sa ramaneti cu bilete nefolosite din categoria celor de 2 lei, trebuie sa le folositi pana la data de 17.09.2018. Dupa aceasta data, acestea vor iesi…