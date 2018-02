Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, da in judecata PSD. Edilul a decis sa acționeze in instanța organizația județeana, dar și pe cea naționala a Partidului Social Democrat pe motiv ca nu a fost informat despre deciziile Comitetului Executiv. Chirica susține ca astfel i-a fost incalcat dreptul la aparare.…

- Peste o suta de pasageri au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Mihail Kogalniceanu“ miercuri, dupa ce Wizz Air a anulat cursa, iar drumurile au fost inchise in județul Constanța din cauza condițiilor meteo – zapada și viscol. Dupa ore intregi de așteptare și nervi intinși, a fost luata decizia…

- Un steag de 4×7 metri al Uniunii Europene a fost intins, miercuri, in centrul Timișoarei, pe o temperatura de minus 6 grade Celsius, in cadrul unei campanii care iși propune sa poarte steagul din Zurich spre București. Doi romani din diaspora vor sa le reaminteasca guvernanților romani ca trebuie sa…

- Anca de la Razboinici a fost eliminata de la Exatlon, in ediția de marți seara. Inainte sa se anunte ca Anca este cea care va pleca acasa, concurentii nominalizati au spus tot ce au pe suflet, in fața celor prezenți. „Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici,…

- Paznicii. Acestia par sa reprezinte solutia impotriva actelor de vandalism. Este concluzia la care a ajuns Primaria Capitalei care anul acesta va contracta o firma de paza pentru Pasajul Latin din Bucuresti, tinta vandalilor de ani intregi.

- EXCLUSIV | Am aflat de la Gabriela Szabo care este adevaratul salariu al Cristinei Neagu. Interviu cu fosta mare atleta, directorul general al CSM București. Zilele trecute, Gazeta Sporturilor a publicat un fluturaș de salariu al handbalistei echipei municipalitații Capitalei conform caruia ea ar avea…

- Eliminarea aplicațiilor de taxi nu ar fi in beneficiul clienților, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Acesta spune ca aplicațiile de taxi sunt unul dintre beneficiile internetului, iar consumatorii nu trebuie privați de acesta. Declarația vine in contextul in care Primaria…

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- Caroline Wozniacki a facut scandal saptamana trecuta, la Doha, pe motiv ca Monica Niculescu tipa in timp ce loveste mingea cu intentia de a o enerva pe ea. Niculescu, sustinuta de multi fani, i-a raspuns dur lui Wozniacki, insa un cunoscut jurnalist sare in ajutorul liderului mondial. …

- Cosmin Seleși, exasperat de Nicolai Tand. Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși,…

- Politicianul mergea spre Bucuresti, cu cursa Tarom, de la ora 19, cand i-a fost atrasa atentia de un tanar, care i-a urat sa mearga la inchisoare. Deputatul a tinut sa precizeze ca el a mers la clasa Economy, iar barbatul la clasa Business. Mai jos redam integral postarea. "Am trait-o si pe-asta!!!…

- Varujan Vosganian a spus ca a apelat la paza aeoportului pentru a fi lasat in pace. Insa, surpriza a continuat in aeronava care il aducea la București. "Am trait-o și pe-asta!!! Astazi am fost la Iași, in colegiul meu electoral. Și, ca de obicei, m-am intors cu cursa Tarom de șapte…

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- Blue Air va avea curse spre Palma de Mallorca. Compania aeriana romaneasca Blue Air lanseaza o ruta noua spre una dintre cele mai dorite destinații de vara pentru romani. De pe 16 iunie, pasagerii vor putea decola spre Palma de Mallorca de pe Aeroportul Internațional Otopeni. Zborurile se vor desfașura…

- Compania imobiliara Re/Max va avea, incepand din martie, o noua franciza in Bucuresti, Re/Max Home Connection, reteaua ajungand astfel la 25 de birouri in toata tara. Totodata, de la inceputul anului au mai fost deschise doua birouri, unul in Satu-Mare si un altul in Capitala. Re/Max Smart,…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu succes oferta de listare la bursa de la Bucuresti in pofida turbulentelor de pe pietele de capital din toata lumea. Ultima saptamana a adus corectii importante de la New York la Frankfurt sau Paris. Bursa de la Bucuresti a postat o scadere de circa…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, lanseaza o ruta noua, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Incepand cu 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca. In perioada 16 iunie – 15 septembrie, in fiecare zi de…

- Ziarul Libertatea va arata cum se recicleaza deseurile din sticla, plastic si hartie in prezent si cati bani se pot castiga din aceasta industrie care transforma gunoiul in bogatie. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul sa recicleze mare parte din deseurile produse.…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj a anunțat luni, 29 ianuarie, zborul direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si având ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta începând…

- Charterele de Cluj zboara mai devreme anul acesta. Antalya, cea mai bine deservita Zborurile turistice de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (AIAIC) vor debuta in martie, mai devreme decat de obicei, și se vor intinde pana in 22 septembrie, a anunțat conducerea regiei.. Stațiunea Antalya (Turcia)…

- Anul acesta, au fost anuntate pâna în acest moment, un numar de 12 destinatii turistice din 5 tari de destinatie (Egipt, Grecia, Spania, Turcia si Tunisia), cea mai bine deservita ramânând Antalya cu 7 zboruri/saptamâna cu plecare de pe Aeroportul International Cluj.…

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- George Ivascu are 49 de ani, este actor, director al Teatrului Metropolis din 2007 finantat de Primaria Capitalei, iar potrivit declaratiei de interese din 2017 este membru in Marea Loja Nationala Romana. Pe internet circula filmari in care Ivascu apare in timpul unor presupuse ritualuri masonice. George…

- Hotelul Concordia din București, unde s-a pecetuit unirea dintre Moldova și Țara Romaneasca, este de ani buni o ruina și a devenit un focar de infecție chiar in inima orașului. Una dintre cladirile simbol din Centrul Istoric a fost abandonata și de proprietari, și de autoritați.

- Pentru cei peste 100 de pasageri care s-au imbarcat marți, 23 ianuarie, pe cursa aeriana București-Malaga, a companiei Blue Air, calatoria s-a dovedit a fi un adevarat coșmar, pe care nu il vor putea uita prea...

- Dupa un an 2017 al recordurilor, la finalul acestui an, Aeroportul Oradea ar trebui sa aiba inaugurat un nou terminal de pasageri și noi recorduri batute in materie de trafic aerian. 2017 a fost cel mai bun an din istoria Aeroportului Oradea, cu 82.035 de pasageri imbarcați și 80.867 de pasageri…

- O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București. Miza afacerii ar fi exploatarile de petrol și gaze din Marea Neagra. Compania energetica chineza și-a stabilit sediul intr-un t imobil din centrul Capitalei. Romania devine astfel…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. In aceasta dupa-amiaza, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele sase...

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Guvern cu 19 presedinti de Consilii Judetene, care, oficial, au venit la Bucuresti pentru a participa la ceremonia de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale. De partea cealalta, Liviu Dragnea s-a intalnit cu Calin Popescu Tariceanu, cu…

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…

- Mirel Radoi, fost antrenor și jucator la Steaua, a dezvaluit ca in 2008 a fost la un pas de se transfera la Inter, unde Jose Mourinho il dorea, dar Gigi Becali nu s-a ințeles cu italienii. "Au fost, din cate știu eu, oferte de Portsmouth și Bayern. Au fost și discuții cu cei de la Koln, purtate de Dorinel…

- Doru Buzducea, presedinte Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR), Decan al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti si promotor al Campaniei „Romania se ridica in picioare pentru asistenta sociala” a acordat un interviu pentru Adevarul.

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Apple a cumparat in ultimii cativa ani mai multe companii mici, ale caror tehnologii au fost rapid implementate in noile lor produse. Noua achizitie, compania Shazam, care are o aplicatie populara in toata lumea si pe toate platformele, va fi probabil folosita pentru a oferi pe iOS si macOS functionalitate…

- Pretul apartamentelor in Craiova trece de pragul de 1.000 euro/mp, insa in Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, unde preturile sunt mai ridicate, apartamentele se ieftinesc in noiembrie ca efect al instabilitatii cursului si a cresterii ROBOR, potrivit analizei publicate miercuri de Imobiliare.ro. Pe…

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra. Compania nu stie exact cand va fi redeschis aeroportul…

- Bilet unic de calatorie cu metroul si cu mijloacele RATB Stație de metrou din București. Foto: Ionuț Iamandi. Biletul unic de calatorie cu metroul si cu mijloacele RATB va putea fi cumparat de astazi de la casieriile celor doua companii. Pretul unui tichet este de 5 lei si este valabil 60…

- Programul RATB de Craciun 2017. Regia Autonoma de Transport București (RATB) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, programul mijloacelor de transport in comun, de Craciun. Astfel, in zilele de Ajun și de Craciun (24, 25, 26), parcul programat va fi corespunzator unei zile de duminica. Apoi, in…

- Anul 2017 este unul al casatoriei pentru Laurette, dar si al divortului, din pacate. Zilele trecute, Ciprian Nistor si-a mandatat avocatul sa depuna cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1 prin care cere desfacerea casatoriei din culpa exclusiva sotiei sale. In timp ce el e dupa gratii, in libertate,…