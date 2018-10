Bilete ieftine de avion pentru vacanta de Craciun si Revelion. Cand e cea mai bune perioada sa le cumperi?

Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din acest an va fi deschis de Primaria Brasov, in Piata Sfatului, in perioada 1 decembrie - 13 ianuarie 2019, informeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES, biroul de presa al institutiei. Mesterii artizani si cei interesati de inchirierea unui spatiu in vederea vanzarii…

- Elevii din clasele primare si grupele din invatamantul prescolar au vacanta timp de o saptamana, in perioada 27 octombrie - 4 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de MEN. Urmatoarea vacanta este cea de iarna, in perioada 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019.Potrivit calendarului aprobat de ...

- Dividendele distribuite in anul 2016 de companiile romanești reprezinta sunt egale cu cele cumulate in perioada 2008-2015 și depașesc cu 30% profitul net realizat, in timp ce 2017 inregistreaza o dublare a dividendelor fața de anul anterior și de doua ori peste profitul cumulat in același an, scrie…

- Toamna este unul dintre cele mai bune anotimpuri pentru un city break. Vremea este inca destul de calda, companiile aeriene au zboruri mai ieftine, ai șanse mai mari sa gasești cazare la prețuri avantajoase in afara sezonului și, in plus, poți scapa astfel de melancolia care vine odata cu sfarșitul…

- Autoritatile romane doresc sa aduca modificari regulilor de TVA pentru cupoanele valorice (vouchere) incepand cu 1 ianuarie 2019, a anuntat, intr-un document publicat joi, Adrian Teampau – Tax Associate Partner, Divizia Impozite Indirecte din cadrul companiei de consultanta EY Romania. „Toate companiile…

- Jandarmii au fost prezenti in ultima perioada in mijlocul copiilor si elevilor care se afla in tabara la Centrul de Vacanta din statiunea Sangeorz-Bai. Actiunea a fost organizata in cadrul proiectului Solidaritatea, gestionat de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud, in perioada…

- CFR Calatori informeaza ca in perioada 21 august 15 septembrie 2018 se vor realiza lucrari de mentenanta a site ului www.cfrcalatori.ro. Atentionam utilizatorii site ului ca in perioada mentionata pot aparea unele intermitente in functionarea tuturor aplicatiilor, inclusiv "Mersul Trenurilor" si ldquo;Bilete…

- Perioada 1-30 septembrie inseamna pentru romanii care așteapta vacanțe mai ieftine programul “Litoralul pentru Toți”, pregatit, pentru extrasezon, de Federația Patronatelor din Turismul Romanesc in colaborare cu agențiile de turism.