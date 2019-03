BILETE GEORGE ENESCU 2019 ONLINE EVENTIM. Cât costă pe categorii şi cum pot fi procurate BILETE GEORGE ENESCU 2019 ONLINE EVENTIM. Ediția 2019 a Festivalului Internațional George Enescu va avea loc in perioada 31 august - 22 septembrie 2019 in mai multe locuri din București: Sala Palatului, Ateneul Roman, Sala Radio, Sala Mica a Palatului și Teatrul Excelsior. Pentru aceasta ediție, organizatorii au ales ca tema centrala "Lumea in armonie". Directorul artistic al Festivalului Enescu este Vladimir Jurowski. Festivalul aduce publicului mai multe premiere, atat din perspectiva prezențelor artistice, cat și din cea a spectacolelor propuse și a organizarii. Printre noii artiști,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

