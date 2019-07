ARAD. 3.659 de bilete de tratament i-au fost repartizate Casei Judetene de Pensii (CJP) Arad pentru anul 2019. Dintre acestea, 1.607 sunt bilete de tratament balnear in complexe apartinand unor operatori economici privati, iar 2.052 sunt bilete de tratament in statiunile in care Casa Nationala de Pensii Publice are baze proprii de tratament (TBRCM). „Numarul de bilete de tratament repartizate judetului Arad este foarte mic raportat la numarul potentialilor beneficiari, respectiv celor aproximativ 113.000 de pensionari si 138.000 de asigurati din judetul nostru” – apreciaza Mihaela Vasil,…