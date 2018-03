Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru saptamana culturala a Zilelor Sfantu Gheorghe se vand cu succes, potrivit organizatorilor acestui eveniment. Aceștia precizeaza ca la mai multe spectacole s-au epuizat biletele cu pret redus, iar la unele spectacole nu mai sunt disponibile doar cateva bilete la preț intreg. Intr-un…

- Incepand cu data de 20 martie a.c., se pot achiziționa biletele pentru spectacolele din cadrul Saptamanii Culturale a Zilelor Sfantu Gheorghe. Aceste bilete se pot achiziționa de la Casa Municipala de Bilete din Piata Centrala (langa teatru), respectiv online, pe pagina www.biletmaster.ro. Studenții…

- Casa Judeteana de Pensii Arges anunta urmatoarele: Pentru a patra serie din acest an, cu date de plecare in perioada 5 –€ 8 aprilie 2018, au fost repartizate un numar de 60 de bilete de tratament balnear in statiunile 1 Mai, Amara, Bala, Covasna, Bala, Geoagiu, Moneasa, Pucioasa si Olanesti. Eliberarea…

- Datele statistice ale Casei Nationale de Pensii releva ca la nivelul judetului nostru sunt peste 117.000 de pensionari, anunta Institutia Prefectului – Judetul Maramures. Din acestia, peste 74.500 sunt pensionari pentru limita de varsta, peste 19.600 pensionari de invaliditate, peste 4700 pensionari…

- Pentru seria a III-a de bilete pentru tratament balnear, destinate pensionarilor salajeni, Casei Județene de Pensii Salaj (CJP) i-au fost repartizate un numar de 88 bilete in stațiunile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu și Moneasa, cu incepere din 21, 22, și 23 – Martie (in funcție de stațiune).…

- Biletele pentru seria care incepe in 21.03.2018 sunt pentru statiunile: Baile 1 Mai, Buzias, Covasna, Moneasa si Geoagiu Bai. Pana in data de 19.03.2018 biletele se pot ridica de la sediul institutiei zilnic, de luni pana joi intre orele 8:00 -14:00, iar vineri intre orele 8:00-13.00. Redistribuirea…

- Sunteți pensionar? Atunci ar fi cazul sa va gandiți și la vacanța. Casa Judeteana de Pensii Timis va ofera mai multe bilete pentru tratarea diferitelor afecțiuni in stațiuni din țara și din județul Timiș. Trebuie doar sa faceți un drum la Casa de Pensii.

- Casa Județeana de Pensii (CJP) Vaslui a primit aprobarea sa trimita in stațiuni balneare 83 de varstnici, in cadrul seriei a treia de alocare a biletelor pentru anul in curs. Cererea este mult mai mare, fiind depuse pana la aceasta data peste 150 de solicitari. Prezentarea la cazare va fi pe 21 martie,…

- Indiferent de vremea de afara, dar și de vremurile pe care le traim, biletele la tratament in stațiunile balneoclimaterice din Romania, oferite prin programul Casei Naționale de Pensii, sunt la mare cautare printre varstnicii brașoveni. Prima serie de plecari este programata in a doua jumatate…

- In ediția de duminica, 11 martie, invitatul la interviurile DC News este Vasile Cepoi, fost ministru al Sanatatii și presedinte al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate. Vasile Cepoi va aborda subiecte interesante precum situația din spitalele din Romania, situația pacienților,…

- Județului Vaslui i-au fost repartizate 85 de bilete, in situația in care numarul solicitarilor este de 150. In seria I, au beneficiat de tratament balnear 78 de pensionari și asigurați. Deocamdata, se poate merge doar in stațiunile aflate in administrarea Casei Naționale de Pensii Publice: Nicolina,…

- Maine va pleca la tratament balnear a doua serie de pensionari și asigurați ai sistemului public de pensii, pentru care județului Vaslui i-au fost repartizate 85 de bilete, in situația in care numarul solicitarilor este de 150. In seria I, au beneficiat de tratament balnear 78 de pensionari și asigurați.…

- Casa Județena de Pensii Salaj informeaza pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii care vor sa urmeze tratament balnear, ca mai sunt disponibile bilete de tratament, pentru seria a doua, incepand din data de 6 martie, in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Buziaș, Bizușa, Covasna și Geoagiu…

- Casa de Pensii Buzau a primit recent peste 2.400 de bilete de tratament in statiunile balneoclimaterice din tara. Pensionarii interesati sunt deja asteptati de la sfarsitul saptamanii trecute la sediul institutiei, pentru a ridica biletele. Cele mai multe dintre aceste, peste 1800 sunt pentru Statiunea…

- Inca de la jumatatea lunii trecute, pensionarii au inceput sa depuna cereri pentru bilete de tratament in stațiunile balneoclimaterice cu cazare in hoteluri aparținand Casei Naționale de Pensii Publice. Din pacate, județului nostru i-au fost repartizate foarte puține bilete, așa cum ne-a…

- Pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii din judetul Bihor vor avea la dispozitie in acest an circa 59.500 de bilete de tratament, potrivit informatiilor primite de la Casa Judeteana de Pensii (CJP) Bihor. „Pentru anul 2018 vor fi asigurate maxim 59.527 locuri la tratament balnear,…

- Casa Judeteana de Pensii Arges anunta ca pentru a doua serie din acest an, cu date de plecare in perioada 6 – 9 martie 2018, a primit 55 de bilete de tratament balnear in statiunile 1 Mai, Amara, Bala, Covasna, Pucioasa si Olanesti. Eliberarea biletelor se va face in perioada 26 februarie –€ 6 martie…

- Mai mulți cititori ne semnaleaza faptul ca, deși legea prevede posibilitatea recalcularii pensiilor, daca la dosar se depun dovezi privind contribuții sociale neluate in considerare la calculul inițial, casele de pensii refuza sa refaca calculele și ii trimit la instanțele de judecata. Intr-adevar,…

- Casa Naționala de Pensii Publice anunța inceperea procesului de atribuire a biletelor de tratament balnear solicitanților indreptațiți, asigurate prin unitațile de tratament aflate in proprietatea sa. In conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 39/2018 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor…

- Județului Covasna i-au fost repartizate, pentru prima serie, cu data de incepere 20 februarie 2018 și pentru a doua serie, cu incepere din 7 martie 2018, 20 de bilete de tratament, in unitați de tratament aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice. „In Monitorul Oficial nr. 128/09.02.2018…

- Casa Județeana de Pensii Buzau anunța persoanele intersesate, pensionari, asigurați ai sistemului de pensii sau persoane beneficiare de legi speciale, carora le este reglementat dreptul de a beneficia de bilete de tratament balnear, ca in urma publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr.128/09.02.2018,…

- Pensionarii și asigurații din județul nostru care doresc sa beneficieze de tratamente balneare intr-una din stațiune baneoclimaterice din țara, iși pot pregati bagajele, deoarece primele astfel de bilete au fost repartizate de Casa Nationala de Pensii Publice catre Casa Judeteana…

- Daca ați ajuns la pensie și vreți sa va relaxați și sa va tratați, acum aveți ocazia sa plecați in diferite stațiuni cu bilete compensate sau chiar gratuite. Treuie sa mergeți la Casa Judeteana de Pensii Timis și sa solicitați aceste bilete. Sunt sejururi in Moneasa, Buziaș, Amara și Geoagiu.

- Pensionarii din Timiș pot beneficia de bilete de tratament pentru acest sezon. Tot ce trebuie sa faca este sa le solicite direct la ghișeul nr. 5 de la Casa Judeteana de Pensii Timis. In aceasta perioada, in Timiș sunt disponibile bilete la Geoagiu, Moneasa, Amara sau Buziaș.

- De la inceputul acestui an si pana in prezent, la Compartimentul bilete de tratament din cadrul Casei Judetene de Pensii (CJP) Vrancea, 1.415 asigurați și pensionari au depus cereri de acordare a biletelor de tratament pentru toata perioada anului, impartite in 19 serii. Dar, potrivit celor spuse de…

- Prin Ordinul nr. 1157/15.02.2018, s-au aprobat ,,Criteriile de acordare ale biletelor de tratament “, acestea putand fi accesate pe site-ul Casei Judetene de Pensii Satu Mare la adresa www.cjpsatumare.datec.ro . Mentionam faptul ca, atribuirea biletelor de tratament se face in limita numarului de locuri…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, s

- S-au aprobat criteriile de acordare ale biletelor de tratament, acestea putand fi accesate pe site-ul Casei Judetene de Pensii Satu Mare la adresa www.cjpsatumare.datec.ro. Atribuirea biletelor de tratament se face in limita numarului de locuri asigurate in unitati de tratament din proprietatea CNPP…

- Guvernul Romaniei a decis sa le asigure pensionarilor, pentru 2018, aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear in unitațile de tratament administrate de catre Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), conform Antena1.ro. Prin urmare, anul acesta pensionarii vor beneficia de un numar de maximum…

- Hotararea Guvernului nr. 39/2018 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 128 din 9 februarie si se aplica de la data publicarii.…

- In anul 2017, la Casa Județeana de Pensii (CJP) Vrancea erau inregistrate 8.089 de persoane care primesc pensie de invaliditate. Potrivit site-ului Casei Naționale de Pensii Publice, o persoana poate beneficia de pensie de invaliditate daca este incadrata intr-un grad de invaliditate…

- Datele statistice ale Casei Nationale de Pensii releva ca, la nivelul judetului Maramures sunt peste 117.000 de pensionari, din care peste 74.400 pentru limita de varsta, peste 19.600 pensionari de invaliditate, anunta Prefectura Maramures. De asemenea, peste 4.800 de pensionari sunt din domeniul agriculturii,…

- Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 in unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei…

- Nota de fundamentare a proiectului precizeaza ca in Legea nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 sunt prevazute sume cu aceasta destinatie in valoare de 344,237 milioane lei. "Din aceasta suma vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate…

- Peste 59.500 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale…

- In anul 2018, aproximativ 60.000 de pensionari si asigurati vor putea merge in statiuni de tratament din tara, la unitati ale Casei Nationale de Pensii Publice. Doar 15% dintre acestia insa vor avea acces gratuit la bilete de tratament. Potrivit legislatiei in vigoare acordarea prestatiilor privind…

- Baile cu sare sunt considerate a fi un remediu tradițional ce ofera organismului reale beneficii datorita conținutului de minerale ridicat. Chiar daca aceasta terapie cu sare se face de regula in salina, poți sa te bucuri de beneficiile sale și la tine acasa. Recomandat ar fi sa apelezi la…

- Orice persoana care are vechime legala in munca poate afla online, cu ajutorul unei aplicații a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), data la care se poate pensiona anticipat, anticipat parțial sau pentru limita de varsta. Printr-un singur click, romanii pot afla acum pe loc anul in care vor ieși…

- In anul 2018, in conditiile in care caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 de lei, ajutorul de deces creste la aceasta suma, in cazul asiguratului sau pensionarului. Ajutorul de deces pentru un membru de familie…

- Finalizat in anul 2014, proiectul „Drumul apelor minerale” cuprinde cele mai bogate localitați in apa minerala din județul Covasna: Belin, Valcele, Olteni, Malnaș Bai și Hatuica. In cele cinci localitați au fost inființate centre de tratament cu apa minerala, saune și aparate pentru fitness. Cea mai…

- De vineri, 5 ianuarie 2018, galatenii asigurati medical la stat se pot intoarce in cabinetele medicilor de familie si vor primi gratuit atat consultatii, cat si retete gratuite si compensate. Asta deoarece medicii de familie si-au incheiat "protestul", care a fost mai degraba un semnal de alarma. Timp…

- Medicii de familie care nu au semnat pana miercuri actele aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate din judete au acordat consultatii pro bono, insa nu au eliberat retete pentru medicamente compensate sau gratuite ori trimiteri pentru servicii decontate de CAS. Directorul general…