Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, marti, o hotarare prin care pensionarii vor beneficia, in acest an, de aproximativ 60.000 de bilete de tratament, fiind alocate peste 335 de milioane de lei in acest scop. "Adoptam hotararea de Guvern prin care pensionarii vor beneficia si in acest an de aproximativ 60.000 de bilete…

