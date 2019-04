Primele trei masini de reciclare au inceput sa functioneze intr-o statie de metrou, unde pot fi introduse cutii de bauturi racoritoare si sticle din plastic de diferite dimensiuni. Pentru 20 de cutii se primeste un credit in valoare de 80 centi de euro, pretul unei singure calatorii. Consumatorii pot introduce sticle din plastic si cutii din metal in acelasi aparat in care isi incarca si abonamentul de transport ce poate fi folosit pe autobuz, metrou, sau tramvai in orasul Istanbul. Cu cat sunt introduse mai multe sticle sau cutii cu atat creditul primit va fi mai mare pentru a putea fi incarcata…