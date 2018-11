Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de taifunul Yutu in Filipine a crescut la 15 morti, alte zeci de persoane fiind in continuare cautate de echipele de salvatori, au anuntat joi reprezentati ai institutiei pentru gestionarea dezastrelor, citati de DPA. Paisprezece…

- Sase dintre decese au avut loc in regiunea Cordillera unde victimele au fost surprinse de alunecarile de teren, iar o alta persoana a murit dupa ce s-a inecat in urma iesirii din matca a unui rau. Presa locala a relatat ca o persoana a fost electrocutata mortal in provincia Isabela unde Yutu a atins…

- Salvatorii au recuperat 29 de cadavre in urma unei alunecari de teren masive in centrul Filipine, in timp ce cel putin 60 de persoane sunt inca date disparute, au anuntat vineri oficiali locali, citati de DPA. Alunecarea de teren din satul Tinaan, din provincia Cebu, aflata la 573 km sud de Manila,…

- Bilantul alunecarii de teren produse joi in Filipine a crescut la 12 morti si circa 50 de disparuti, echipele de interventie cautand in continuare zeci de alte persoane ingropate in fenomene similare provocate de taifunul Mangkhut.

- Bilantul alunecarii de teren produse joi in Filipine a crescut la 12 morti si circa 50 de disparuti, echipele de interventie cautand in continuare zeci de alte persoane ingropate in fenomene similare provocate de taifunul Mangkhut, potrivit dpa. Opt persoane ranite in alunecarea de teren care a avut…

- Bilantul puternicului taifun Mangkhut care a lovit arhipelagul Filipine s-a agravat la 81 de morti si ar putea sa creasca in continuare, au anuntat miercuri autoritatile, in conditiile in care echipele de...

- Bilantul puternicului tafun care a afectat Filipinele a crescut la 81 de morti si ar putea sa mai creasca, au anuntat autoritatile miercuri, in timp ce salvatori cauta in continuare morti de noroi, relateaza AFP conform News.ro . Taifunul Mangkhut a strabatut nordul Filipienlor sambata, distrugand locuinte…

- Bilantul victimelor taifunului Mangkhut in Filipine a urcat la 29 de decese si 13 persoane disparute, a precizat un oficial guvernamental, potrivit agenției DPA, preluata de Agerpres. Taifunul se indreapta spre Hong Kong si Macao.