Echipele de salvare au descoperit sambata inca cinci cadavre. In total, 1.276 de persoane au fost date disparute, cu 265 mai multe decat vineri.



Incendiul devastator ''Camp Fire'' a cuprins circa 55.800 de hectare si este controlat in proportie de 35%, a raportat in cadrul conferintei Departamentul forestier si de protectie impotriva incendiilor din California (Cal Fire).



''Camp Fire'' a devenit cel mai mortal si distrugator din California, intrecand in amploare incendiul ''Griffith Park'' din comitatul Los Angeles, care a provocat decesul a 29 de persoane in anul 1933.



In…