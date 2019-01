Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul inundatiilor, alunecarilor de teren si furtunilor care au afectat provincia indoneziana Sulawesi Central a ajuns duminica la 68 de morti si 47 de raniti, a informat Agentia de gestionare a dezastrelor, citata de Xinhua, potrivit Agerpres. Circa 3.400 de persoane au fost evacuate in…

- Mii de persoane au fost evacuate dupa ce ploile abundente, insotite de vanturi puternice, s-au abatut asupra sudului insulei Sulawesi (centrul tarii), umfland cursurile de apa si scotandu-le din matca.Zeci de sate au fost inundate, dar si o parte din capitala insulei, Makassar.Agentia…

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au afectat Indonezia, au informat joi autoritatile locale, citate de Reuters - precizand ca 25 de persoane sunt in continuare date disparute. Mii de persoane au fost…

- Echipe de salvatori au intervenit miercuri in zonele devastate de alunecari de teren si de inundatii din estul Filipinelor, iar numarul victimelor a ajuns la 85, conform autoritatilor de la Manila, transmite DPA, potrivit Agerpres. Operatiunile de salvare au fost ingreunate de ploile torentiale…

- Inundatiile si alunecarile de teren cauzate de ploile torentiale care afecteaza Filipine au provocat 50 de morti, au anuntat duminica noaptea reprezentantii serviciilor pentru gestionarea dezastrelor, citate de agentia Xinhua. Bilantul comunicat anterior duminica indica 26 de decese si…

- Ce putin 12 persoane au murit din cauza vremii severe in Sicilia, numarul victimelor in intreaga tara ajungand la 29 de persoane, au anuntat, duminica, oficialii, citati de Reuters si AFP.Alunecarile de teren si inundatiile au provocat moartea a 12 persoane in regiunea Palermo, este cifra…