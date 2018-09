Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, zeci de mii de case, moschei si cladiri de firme au fost distruse duminica trecuta in urma cutremurului cu magnitudinea 6,9. "Ne asteptam ca bilantul sa creasca deoarece, probabil, sub torentele de noroi si sub ruine sunt in continuare victime", a declarat purtatorul de cuvant…

- Bilantul violentului seism care a zguduit duminica Insula Lombok, in sudul Indoneziei, a crescut la 131 de morti si s-a soldat cu peste 156.000 de deplasati, iar echipe de salvare continua sa inlature moloz si se asteapta sa gaseasca noi victime, relateaza AFP conform News.ro . Cutremurul cu magnitudinea…

- Una dintre cele trei rute principale spre varful Muntelui Rinjani din insula indoneziana Lombok a fost degajata, dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 6,4 produs duminica a izolat sute de turisti pe versantii vulcanului, a precizat luni autoritatea care administreaza parcul national, potrivit…

- Bilantul incendiilor de vegetatie din California a ajuns duminica la sase morti, informeaza AFP. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decretat stare de urgenta in statul de pe coasta Pacificului, unde flacarile au cuprins circa 63.000 de hectare potrivit serviciului de urgenta al guvernatorului.…

- Autoritatile din Vanuatu au decretat stare de urgenta pe insula Ambae si au ordonat evacuarea obligatorie a tuturor locuitorilor sai dupa ce vulcanul Marano a devenit din nou activ si a expulzat un nor de cenusa, informeaza vineri AFP. Observatorul de prevenire a riscurilor geologice din Vanuatu…

- Un vulcan din Indonezia cunoscut drept ''copilul'' legendarului Krakatau (sau Krakatoa) a erupt joi aruncand in aer o coloana de cenusa in timp ce pe versantii sai s-au prelins suvoaie de lava topita, informeaza AFP.Anak Krakatau (copilul lui Krakatau), o mica insula vulcanica formata la…