- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata si 450 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 produs marti in partea pakistaneza a provinciei Kashmir, au anuntat miercuri autoritatile locale adaugand ca operatiunile de salvare sunt in plina desfasurare, iar nivelul de panica in randul…

- Bomba a explodat in jurul orei 15.00 in districtul Kulp din provincia Diyarbakir, a anuntat guvernoratul local, care a atribuit atacul unor ''membrii ai unei organizatii teroriste separatiste'', in timp ce autoritatile turce au facut referire la PKK.Autoritatile locale au anuntat un bilant…

- Doua persoane au murit și patru au fost ranite, joi seara, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 17, la ieșirea din Stroiești spre Ilișești, in județul Suceava. Intre raniți sunt și doi copii. Traficul rutier este blocat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa:…

- Puternicul seism produs vineri in largul insulelor indoneziene Sumatra si Java s-a soldat cu moartea a patru persoane si a afectat sute de cladiri, conform unui anunt facut sambata de autoritatile indoneziene, transmite Reuters. Una dintre persoane a murit in urma unui atac de cord. Alte patru persoane…

- Numarul deceselor in urma unei alunecari de teren care a ingropat la inceputul saptamanii un sat din sud-vestul Chinei a crescut duminica la 29, alte 22 de persoane fiind date in continuare disparute, a informat duminica agentia nationala de stiri Xinhua, citata de AFP. Potrivit Xinhua,…

- Politia a transmis ca la volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 33 de ani care a pierdut controlul asupra directiei de mers, pe DN22, intre localitatile Lumina si Oituz, si a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune frontala cu duba condusa de un barbat, de 31 de ani. "In urma…